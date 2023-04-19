https://uz.sputniknews.ru/20230419/v-uzbekistane-na-proekty-selskom-hozyaystve-privlekut-100-mln-34048166.html

В Узбекистане на проекты в сельском хозяйстве привлекут $100 млн

В Узбекистане на проекты в сельском хозяйстве привлекут $100 млн

Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению проектов в сельском хозяйстве

2023-04-19T08:21+0500

2023-04-19T08:21+0500

2023-04-19T09:39+0500

узбекистан

общество

сельское хозяйство

вода

водные ресурсы

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Началось совещание с анализа 4-х основных проблем в сфере управления водными ресурсами — потери воды в каналах, высокая энергозатратность насосных станций, ограниченность запасов воды и недостаточный уровень внедрения водосберегающих технологий, сообщает пресс-служба главы государства.В частности, из-за низкого коэффициента полезного действия каналов и больших потерь воды во внутренних сетях, сельское хозяйство недополучает 4 миллиарда 800 миллионов долларов в год.В связи с этим планируют в качестве эксперимента внедрить трубопроводную систему орошения в Пахтакорском районе Джизакской области.Президент, заслушав предложения инициатора этого проекта, поддержал инициативу и подчеркнул необходимость проведения аналогичных работ и в Кашкадарьинской, Наманганской, Сырдарьинской областях, где самые высокие расходы на водоснабжение.Поручено принять меры по сокращению затрат в рамках проекта, применив научный подход, разработать двухлетнюю программу внедрения трубопроводной системы орошения.В связи с этим дали указания по передаче насосных станций предпринимателям на условиях частного партнерства и внедрению альтернативных источников энергии. К этому привлекут ученых Ташкентского ирригационного института, эффективные проекты получат кредиты на льготных условиях.В условиях нехватки воды в регионе каждый год 1 миллиард кубометров селевых вод утекает зря.Президент указал на возможность накопления селевых вод в малых резервуарах, необходимость поддержки инициатив в этом направлении.В настоящее время лазерными технологиями нивелированы 450 тысяч гектаров или 15 процентов орошаемых площадей. Если такую землю увеличить вдвое, то можно сэкономить еще 900 миллионов кубометров воды, а на дополнительных 200 тысячах гектаров улучшить водоснабжение.В связи с этим определили, что в этом году доставят тысячу лазерных нивелиров, кластеры наладят услуги лазерной нивелировки для фермеров.За последние годы на 400 тысячах гектаров внедрили технологии капельного и дождевального орошения. В этом году работы начали еще на 80 тысячах гектаров.Отметили важность доведения этих возможностей до аграриев и предоставления им финансовой поддержки. Поставили задачу создать отдельный центр по формированию новых водосберегающих проектов при "Агробанке" и привлечь квалифицированных специалистов из-за рубежа.Читайте также:

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