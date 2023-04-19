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В Узбекистане на проекты в сельском хозяйстве привлекут $100 млн
В Узбекистане на проекты в сельском хозяйстве привлекут $100 млн
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению проектов в сельском хозяйстве
2023-04-19T08:21+0500
2023-04-19T09:39+0500
узбекистан
общество
сельское хозяйство
вода
водные ресурсы
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Началось совещание с анализа 4-х основных проблем в сфере управления водными ресурсами — потери воды в каналах, высокая энергозатратность насосных станций, ограниченность запасов воды и недостаточный уровень внедрения водосберегающих технологий, сообщает пресс-служба главы государства.В частности, из-за низкого коэффициента полезного действия каналов и больших потерь воды во внутренних сетях, сельское хозяйство недополучает 4 миллиарда 800 миллионов долларов в год.В связи с этим планируют в качестве эксперимента внедрить трубопроводную систему орошения в Пахтакорском районе Джизакской области.Президент, заслушав предложения инициатора этого проекта, поддержал инициативу и подчеркнул необходимость проведения аналогичных работ и в Кашкадарьинской, Наманганской, Сырдарьинской областях, где самые высокие расходы на водоснабжение.Поручено принять меры по сокращению затрат в рамках проекта, применив научный подход, разработать двухлетнюю программу внедрения трубопроводной системы орошения.В связи с этим дали указания по передаче насосных станций предпринимателям на условиях частного партнерства и внедрению альтернативных источников энергии. К этому привлекут ученых Ташкентского ирригационного института, эффективные проекты получат кредиты на льготных условиях.В условиях нехватки воды в регионе каждый год 1 миллиард кубометров селевых вод утекает зря.Президент указал на возможность накопления селевых вод в малых резервуарах, необходимость поддержки инициатив в этом направлении.В настоящее время лазерными технологиями нивелированы 450 тысяч гектаров или 15 процентов орошаемых площадей. Если такую землю увеличить вдвое, то можно сэкономить еще 900 миллионов кубометров воды, а на дополнительных 200 тысячах гектаров улучшить водоснабжение.В связи с этим определили, что в этом году доставят тысячу лазерных нивелиров, кластеры наладят услуги лазерной нивелировки для фермеров.За последние годы на 400 тысячах гектаров внедрили технологии капельного и дождевального орошения. В этом году работы начали еще на 80 тысячах гектаров.Отметили важность доведения этих возможностей до аграриев и предоставления им финансовой поддержки. Поставили задачу создать отдельный центр по формированию новых водосберегающих проектов при "Агробанке" и привлечь квалифицированных специалистов из-за рубежа.Читайте также:
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узбекистан президент шавкат мирзиёев совещание сельское хозяйство вода водные ресурсы управление водными ресурсами эксперимент джизакская область кашкадарья наманган сырдарья области трубопровод орошение
узбекистан президент шавкат мирзиёев совещание сельское хозяйство вода водные ресурсы управление водными ресурсами эксперимент джизакская область кашкадарья наманган сырдарья области трубопровод орошение

В Узбекистане на проекты в сельском хозяйстве привлекут $100 млн

08:21 19.04.2023 (обновлено: 09:39 19.04.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению проектов в сельском хозяйстве и фармацевтике
Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению проектов в сельском хозяйстве и фармацевтике - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению проектов, в частности в сельском хозяйстве, а также задач на перспективу.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Началось совещание с анализа 4-х основных проблем в сфере управления водными ресурсами — потери воды в каналах, высокая энергозатратность насосных станций, ограниченность запасов воды и недостаточный уровень внедрения водосберегающих технологий, сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, из-за низкого коэффициента полезного действия каналов и больших потерь воды во внутренних сетях, сельское хозяйство недополучает 4 миллиарда 800 миллионов долларов в год.
В связи с этим планируют в качестве эксперимента внедрить трубопроводную систему орошения в Пахтакорском районе Джизакской области.
Президент, заслушав предложения инициатора этого проекта, поддержал инициативу и подчеркнул необходимость проведения аналогичных работ и в Кашкадарьинской, Наманганской, Сырдарьинской областях, где самые высокие расходы на водоснабжение.
Поручено принять меры по сокращению затрат в рамках проекта, применив научный подход, разработать двухлетнюю программу внедрения трубопроводной системы орошения.
"Вода на отдаленные поля доставляется с помощью насосных станций. Большинство из них устарели и потребляют много энергии. Ни одну крупную насосную станцию все еще не перевели на альтернативные источники энергии. Многие предприниматели заинтересованы в этом, однако их перспективные проекты не реализуются, так как отсутствуют четкие условия. В итоге на питание насосов тратят большие средства из бюджета", — говорится в сообщении.
В связи с этим дали указания по передаче насосных станций предпринимателям на условиях частного партнерства и внедрению альтернативных источников энергии. К этому привлекут ученых Ташкентского ирригационного института, эффективные проекты получат кредиты на льготных условиях.
В условиях нехватки воды в регионе каждый год 1 миллиард кубометров селевых вод утекает зря.
Президент указал на возможность накопления селевых вод в малых резервуарах, необходимость поддержки инициатив в этом направлении.
"На соответствующие проекты будет привлечено 100 миллионов долларов. Земли, введенные в оборот в результате орошения накопленной водой, будут предоставлены предпринимателям, создавшим резервуары, в безвозмездное пользование на длительный срок", — отмечается в сообщении.
В настоящее время лазерными технологиями нивелированы 450 тысяч гектаров или 15 процентов орошаемых площадей. Если такую землю увеличить вдвое, то можно сэкономить еще 900 миллионов кубометров воды, а на дополнительных 200 тысячах гектаров улучшить водоснабжение.
В связи с этим определили, что в этом году доставят тысячу лазерных нивелиров, кластеры наладят услуги лазерной нивелировки для фермеров.
За последние годы на 400 тысячах гектаров внедрили технологии капельного и дождевального орошения. В этом году работы начали еще на 80 тысячах гектаров.

"В целях дальнейшего стимулирования внедрения этих технологий, в соответствии с постановлением, подписанным 1 апреля текущего года, размер субсидии на каждый гектар зерновых и овощных полей, на которых внедрена водосберегающая система, увеличен с 1 миллиона сумов до 8 миллионов сумов. Ставка банковского кредита для фермеров была установлена на уровне 17 процентов," — говорится в сообщении.

Отметили важность доведения этих возможностей до аграриев и предоставления им финансовой поддержки. Поставили задачу создать отдельный центр по формированию новых водосберегающих проектов при "Агробанке" и привлечь квалифицированных специалистов из-за рубежа.
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