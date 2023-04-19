В Узбекистане на проекты в сельском хозяйстве привлекут $100 млн
08:21 19.04.2023 (обновлено: 09:39 19.04.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению проектов в сельском хозяйстве и фармацевтике
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению проектов, в частности в сельском хозяйстве, а также задач на перспективу.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Началось совещание с анализа 4-х основных проблем в сфере управления водными ресурсами — потери воды в каналах, высокая энергозатратность насосных станций, ограниченность запасов воды и недостаточный уровень внедрения водосберегающих технологий, сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, из-за низкого коэффициента полезного действия каналов и больших потерь воды во внутренних сетях, сельское хозяйство недополучает 4 миллиарда 800 миллионов долларов в год.
В связи с этим планируют в качестве эксперимента внедрить трубопроводную систему орошения в Пахтакорском районе Джизакской области.
Президент, заслушав предложения инициатора этого проекта, поддержал инициативу и подчеркнул необходимость проведения аналогичных работ и в Кашкадарьинской, Наманганской, Сырдарьинской областях, где самые высокие расходы на водоснабжение.
Поручено принять меры по сокращению затрат в рамках проекта, применив научный подход, разработать двухлетнюю программу внедрения трубопроводной системы орошения.
"Вода на отдаленные поля доставляется с помощью насосных станций. Большинство из них устарели и потребляют много энергии. Ни одну крупную насосную станцию все еще не перевели на альтернативные источники энергии. Многие предприниматели заинтересованы в этом, однако их перспективные проекты не реализуются, так как отсутствуют четкие условия. В итоге на питание насосов тратят большие средства из бюджета", — говорится в сообщении.
В связи с этим дали указания по передаче насосных станций предпринимателям на условиях частного партнерства и внедрению альтернативных источников энергии. К этому привлекут ученых Ташкентского ирригационного института, эффективные проекты получат кредиты на льготных условиях.
В условиях нехватки воды в регионе каждый год 1 миллиард кубометров селевых вод утекает зря.
Президент указал на возможность накопления селевых вод в малых резервуарах, необходимость поддержки инициатив в этом направлении.
"На соответствующие проекты будет привлечено 100 миллионов долларов. Земли, введенные в оборот в результате орошения накопленной водой, будут предоставлены предпринимателям, создавшим резервуары, в безвозмездное пользование на длительный срок", — отмечается в сообщении.
В настоящее время лазерными технологиями нивелированы 450 тысяч гектаров или 15 процентов орошаемых площадей. Если такую землю увеличить вдвое, то можно сэкономить еще 900 миллионов кубометров воды, а на дополнительных 200 тысячах гектаров улучшить водоснабжение.
В связи с этим определили, что в этом году доставят тысячу лазерных нивелиров, кластеры наладят услуги лазерной нивелировки для фермеров.
За последние годы на 400 тысячах гектаров внедрили технологии капельного и дождевального орошения. В этом году работы начали еще на 80 тысячах гектаров.
"В целях дальнейшего стимулирования внедрения этих технологий, в соответствии с постановлением, подписанным 1 апреля текущего года, размер субсидии на каждый гектар зерновых и овощных полей, на которых внедрена водосберегающая система, увеличен с 1 миллиона сумов до 8 миллионов сумов. Ставка банковского кредита для фермеров была установлена на уровне 17 процентов," — говорится в сообщении.
Отметили важность доведения этих возможностей до аграриев и предоставления им финансовой поддержки. Поставили задачу создать отдельный центр по формированию новых водосберегающих проектов при "Агробанке" и привлечь квалифицированных специалистов из-за рубежа.
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