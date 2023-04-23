https://uz.sputniknews.ru/20230423/v-stolitse-proydet-mejdunarodnyy-plas-forum-fintex-banki-i-riteyl--34180829.html

В столице пройдет Международный ПЛАС-Форум "Финтех, банки и ритейл"

В столице пройдет Международный ПЛАС-Форум "Финтех, банки и ритейл"

В рамках форума участники обсудят актуальные вопросы бизнеса.

2023-04-23T09:04+0500

2023-04-23T09:04+0500

2023-04-23T09:04+0500

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ташкент

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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. В Ташкенте с 21 по 22 июня состоится Международный ПЛАС-Форум "Финтех, банки и ритейл", передает пресс-служба ЦБ.Цели форума – обсуждение наиболее актуальных направлений дальнейшего развития государственных сервисов, финтеха, банкинга и платежной индустрии.В рамках двухдневной программы конференции и выставки участники форума смогут напрямую ознакомиться с инновационными разработками наиболее продвинутых компаний мира и стран СНГ, а также с опытом их использования финансовыми институтами и торговыми сетями.Среди ключевых тем ПЛАС-Форума:Участниками мероприятия станут топ-менеджмент банков, представители международных финансовых организаций, инвестиционных фондов, финтех-компаний и стартапов, ИТ-парков, ведущие мировые эксперты банковской и платежной индустрии, руководители ритейл-сетей, e-commerce, оптовых компаний, исследовательских агентств и консалтинговых компаний.Читайте также:Минюст проверил законы республики на правомерность

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