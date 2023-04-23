https://uz.sputniknews.ru/20230423/v-stolitse-proydet-mejdunarodnyy-plas-forum-fintex-banki-i-riteyl--34180829.html
В столице пройдет Международный ПЛАС-Форум "Финтех, банки и ритейл"
В столице пройдет Международный ПЛАС-Форум "Финтех, банки и ритейл"
В рамках форума участники обсудят актуальные вопросы бизнеса.
2023-04-23T09:04+0500
2023-04-23T09:04+0500
2023-04-23T09:04+0500
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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. В Ташкенте с 21 по 22 июня состоится Международный ПЛАС-Форум "Финтех, банки и ритейл", передает пресс-служба ЦБ.Цели форума – обсуждение наиболее актуальных направлений дальнейшего развития государственных сервисов, финтеха, банкинга и платежной индустрии.В рамках двухдневной программы конференции и выставки участники форума смогут напрямую ознакомиться с инновационными разработками наиболее продвинутых компаний мира и стран СНГ, а также с опытом их использования финансовыми институтами и торговыми сетями.Среди ключевых тем ПЛАС-Форума:Участниками мероприятия станут топ-менеджмент банков, представители международных финансовых организаций, инвестиционных фондов, финтех-компаний и стартапов, ИТ-парков, ведущие мировые эксперты банковской и платежной индустрии, руководители ритейл-сетей, e-commerce, оптовых компаний, исследовательских агентств и консалтинговых компаний.Читайте также:Минюст проверил законы республики на правомерность
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в ташкенте пройдет международный плас форум финтех банки и ритейл бизнес предприниматели узбекистан банкинг платежная система тренды финансы госрегулирование экономика ритейл исламское финансирование экономика узбекистан новости новость
в ташкенте пройдет международный плас форум финтех банки и ритейл бизнес предприниматели узбекистан банкинг платежная система тренды финансы госрегулирование экономика ритейл исламское финансирование экономика узбекистан новости новость
В столице пройдет Международный ПЛАС-Форум "Финтех, банки и ритейл"
В рамках форума участники обсудят наиболее актуальные вопросы бизнеса. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik.
В Ташкенте с 21 по 22 июня состоится Международный ПЛАС-Форум "Финтех, банки и ритейл", передает
пресс-служба ЦБ.
Цели форума – обсуждение наиболее актуальных направлений дальнейшего развития государственных сервисов, финтеха, банкинга и платежной индустрии.
В рамках двухдневной программы конференции и выставки участники форума смогут напрямую ознакомиться с инновационными разработками наиболее продвинутых компаний мира и стран СНГ, а также с опытом их использования финансовыми институтами и торговыми сетями.
Среди ключевых тем ПЛАС-Форума:
Вектор развития платежных систем. Смена трендов 2.0;
Госрегулирование и основные тенденции платежной индустрии;
eGOV. От электронного правительства к цифровому обществу;
Цифровизация банкинга и ритейла на фоне трансформации;
Исламское финансирование: анализ причин, перспективности и его результативности;
Банковские карты. Токенизация и виртуализация;
Системы мгновенных (быстрых) платежей;
Системы денежных переводов. Как они трансформируются в новых геополитических условиях и другие.
Участниками мероприятия станут топ-менеджмент банков, представители международных финансовых организаций, инвестиционных фондов, финтех-компаний и стартапов, ИТ-парков, ведущие мировые эксперты банковской и платежной индустрии, руководители ритейл-сетей, e-commerce, оптовых компаний, исследовательских агентств и консалтинговых компаний.