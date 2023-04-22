https://uz.sputniknews.ru/20230422/minyust-proveril-zakony-respubliki-na-pravomernost--34170128.html

Минюст проверил законы республики на правомерность

Минюст проверил законы республики на правомерность

За 1 квартал 60% НПА получили положительный заключения.

2023-04-22T11:00+0500

2023-04-22T11:00+0500

2023-04-22T11:04+0500

общество

узбекистан

минюст узбекистана

закон

проверка

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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. На правовую экспертизу представили 355 проектов нормативно-правовых актов (НПА), рассказала руководитель информационной службы Министерства юстиции Севара Уринбаева.Из них 59 (17%) – это законопроекты, 101 (28%) – постановления президента, 195 (55%) – постановления правительства.По итогу проверки, 60% НПА получили положительные заключения от специалистов Минюста.При этом 125 документов из 355 (31%) вернули разработчикам по причине того, что они противоречат действующим законодательным актам и правилам юридической техники, либо имеют коррупционные факторы.Еще 43 проекта НПА возвратили на доработку из-за того, что они не соответствовали требованиям Регламента.Всего за три месяца с начала года на общественное обсуждение вынесли 120 нормативных правовых актов, из них 8 проектов – законы, 9 – постановления президента, 62 – решения правительства, 41 – ведомственные НПА.Читайте также:

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