https://uz.sputniknews.ru/20230422/minyust-proveril-zakony-respubliki-na-pravomernost--34170128.html
Минюст проверил законы республики на правомерность
Минюст проверил законы республики на правомерность
За 1 квартал 60% НПА получили положительный заключения.
2023-04-22T11:00+0500
2023-04-22T11:00+0500
2023-04-22T11:04+0500
общество
узбекистан
минюст узбекистана
закон
проверка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/02/19039483_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ac9999666970378135adbd9be0b92f9b.jpg
ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. На правовую экспертизу представили 355 проектов нормативно-правовых актов (НПА), рассказала руководитель информационной службы Министерства юстиции Севара Уринбаева.Из них 59 (17%) – это законопроекты, 101 (28%) – постановления президента, 195 (55%) – постановления правительства.По итогу проверки, 60% НПА получили положительные заключения от специалистов Минюста.При этом 125 документов из 355 (31%) вернули разработчикам по причине того, что они противоречат действующим законодательным актам и правилам юридической техники, либо имеют коррупционные факторы.Еще 43 проекта НПА возвратили на доработку из-за того, что они не соответствовали требованиям Регламента.Всего за три месяца с начала года на общественное обсуждение вынесли 120 нормативных правовых актов, из них 8 проектов – законы, 9 – постановления президента, 62 – решения правительства, 41 – ведомственные НПА.Читайте также:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/02/19039483_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bd3ef9261b092bdb168c9a2a1bae4698.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
минюст проверил законы республики на правомерность севара уринбаева министерство юстиций узбекистан законы узбекистана справедливые ли законы в узбекистане права человека в узбекистане юриспруденция в узбекистане новости новость
минюст проверил законы республики на правомерность севара уринбаева министерство юстиций узбекистан законы узбекистана справедливые ли законы в узбекистане права человека в узбекистане юриспруденция в узбекистане новости новость
Минюст проверил законы республики на правомерность
11:00 22.04.2023 (обновлено: 11:04 22.04.2023)
В I квартале 60% нормативно-правовых актов получили положительные заключения ведомства.
ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. На правовую экспертизу представили 355 проектов нормативно-правовых актов (НПА), рассказала руководитель информационной службы Министерства юстиции Севара Уринбаева.
Из них 59 (17%) – это законопроекты, 101 (28%) – постановления президента, 195 (55%) – постановления правительства.
По итогу проверки, 60% НПА получили положительные заключения от специалистов Минюста.
При этом 125 документов из 355 (31%) вернули разработчикам по причине того, что они противоречат действующим законодательным актам и правилам юридической техники, либо имеют коррупционные факторы.
Еще 43 проекта НПА возвратили на доработку из-за того, что они не соответствовали требованиям Регламента.
Всего за три месяца с начала года на общественное обсуждение вынесли 120 нормативных правовых актов, из них 8 проектов – законы, 9 – постановления президента, 62 – решения правительства, 41 – ведомственные НПА.