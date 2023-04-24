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На Международной промышленной выставке Иннопром-2022. Центральная Азия в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2023
Иннопром — 2023
Третья международная выставка "Иннопром. Центральная Азия" проходит 24-26 апреля в Ташкенте. В ней принимают участие свыше 300 компаний из разных стран, представлено 3 национальных стенда: Узбекистана, России и Беларуси.
https://uz.sputniknews.ru/20230424/krasnodarskiy-kray-andijanskaya-oblast-sotrudnichestvo-34202196.html
Краснодарский край и Андижанская область договорились о сотрудничестве
Краснодарский край и Андижанская область договорились о сотрудничестве
Руководство двух регионов подписало соглашение в рамках первого дня выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.
2023-04-24T15:51+0500
2023-04-24T15:58+0500
иннопром — 2023
узбекистан
краснодарский край
россия
андижанская область
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ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. Краснодарский край и Андижанская область заключили соглашение о сотрудничестве.Подписание документа состоялось в рамках первого дня международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, сообщает пресс-служба Торгового представительства России в Узбекистане.В церемонии подписания приняли участие заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель и заместитель хокима Андижанской области Ботиржон Хамраев.На церемонии также присутствовал заместитель торгового представителя России в Узбекистане Игорь Камынин.Напомним, Россия остается лидером регионального сотрудничества с Узбекистаном. С предприятиями в республике сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Читайте также: Востребованность "Иннопрома" будет только расти — Мантуров
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узбекистан россия краснодарский край андижанская область сотрудничество иннопром
узбекистан россия краснодарский край андижанская область сотрудничество иннопром

Краснодарский край и Андижанская область договорились о сотрудничестве

15:51 24.04.2023 (обновлено: 15:58 24.04.2023)
© Торгового представительства России в УзбекистанеКраснодарский край и Андижанская область заключили соглашение о сотрудничестве
Краснодарский край и Андижанская область заключили соглашение о сотрудничестве - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2023
© Торгового представительства России в Узбекистане
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Руководство двух регионов подписало соглашение в рамках первого дня выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. Краснодарский край и Андижанская область заключили соглашение о сотрудничестве.
Подписание документа состоялось в рамках первого дня международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, сообщает пресс-служба Торгового представительства России в Узбекистане.
В церемонии подписания приняли участие заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель и заместитель хокима Андижанской области Ботиржон Хамраев.
На церемонии также присутствовал заместитель торгового представителя России в Узбекистане Игорь Камынин.
Напомним, Россия остается лидером регионального сотрудничества с Узбекистаном. С предприятиями в республике сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.
Читайте также: Востребованность "Иннопрома" будет только расти — Мантуров
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