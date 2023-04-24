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Краснодарский край и Андижанская область договорились о сотрудничестве
Краснодарский край и Андижанская область договорились о сотрудничестве
Руководство двух регионов подписало соглашение в рамках первого дня выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.
2023-04-24T15:51+0500
2023-04-24T15:51+0500
2023-04-24T15:58+0500
иннопром — 2023
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краснодарский край
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ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. Краснодарский край и Андижанская область заключили соглашение о сотрудничестве.Подписание документа состоялось в рамках первого дня международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, сообщает пресс-служба Торгового представительства России в Узбекистане.В церемонии подписания приняли участие заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель и заместитель хокима Андижанской области Ботиржон Хамраев.На церемонии также присутствовал заместитель торгового представителя России в Узбекистане Игорь Камынин.Напомним, Россия остается лидером регионального сотрудничества с Узбекистаном. С предприятиями в республике сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Читайте также: Востребованность "Иннопрома" будет только расти — Мантуров
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узбекистан россия краснодарский край андижанская область сотрудничество иннопром
Краснодарский край и Андижанская область договорились о сотрудничестве
15:51 24.04.2023 (обновлено: 15:58 24.04.2023)
Руководство двух регионов подписало соглашение в рамках первого дня выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. Краснодарский край и Андижанская область заключили соглашение о сотрудничестве.
Подписание документа состоялось в рамках первого дня международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, сообщает
пресс-служба Торгового представительства России в Узбекистане.
В церемонии подписания приняли участие заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель и заместитель хокима Андижанской области Ботиржон Хамраев.
На церемонии также присутствовал заместитель торгового представителя России в Узбекистане Игорь Камынин.
Напомним, Россия остается лидером регионального сотрудничества с Узбекистаном. С предприятиями в республике сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.