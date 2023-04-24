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https://uz.sputniknews.ru/20230424/vostrebovannost-innoproma-budet-tolko-rasti--manturov-34194527.html
Востребованность "Иннопрома" будет только расти — Мантуров
Востребованность "Иннопрома" будет только расти — Мантуров
Министр промышленности и торговли России поделился со Sputnik ожиданиями от предстоящей выставки, а также рассказал о том, кто принимает в ней участие в этом году.
2023-04-24T12:29+0500
2023-04-24T12:38+0500
"иннопром"
узбекистан
россия
денис мантуров
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ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" откроется уже сегодня. Однако главная сессия пройдет завтра, 25 апреля.Она соберет на одной сцене заместителей глав правительств Узбекистана, России и других стран региона, а также руководителей деловых ассоциаций и производственных компаний.Среди участников сессии — заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр экономики Армении Ваган Керобян, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.В прошлом году в выставке приняли участие 240 компаний, которые представили инновационную продукцию, разработки и решения на площади более 12 тыс. кв. м. Мероприятие посетили более 10 тыс. человек из 24 стран, по его итогам подписали более 50 соглашений."Я очень рад, что с каждым годом выставка становится масштабнее, привлекая все больше заинтересованных посетителей: в этом году общая площадь экспозиции уже достигла 14 тыс. кв.м, на ней представлены 3 национальных стенда: России, Узбекистана и Беларуси", — рассказал Денис Мантуров.Министр также добавил, что на 17 коллективных стендах регионов России, в числе которых Свердловская, Пензенская, Новгородская, Саратовская, Челябинская области, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и другие, участники и посетители выставки смогут ознакомиться с достижениями региональных предприятий."В выставке принимают участие свыше 300 компаний из разных стран — это на 20% больше, чем в прошлом году. В их числе, например, такие "капитаны" российской, узбекской и белорусской промышленности, как госкорпорации "Ростех" и "Росатом", "КАМАЗ", "АВТОВАЗ", "Узавтосаноат", "Узкимёсаноат", "Узэлтехсаноат", "БЕЛАЗ", "МТЗ-ХОЛДИНГ" и многие другие", — уточнил Мантуров.По словам министра, "ИННОПРОМ" предоставляет уникальные возможности для открытого и неполитизированного общения представителей предпринимательского, научного и экспертного сообщества, установления новых деловых связей, расширения имеющихся торгово-производственных контактов, выработки новых перспективных инициатив и проектов.Денис Мантуров также выразил уверенность, что интерес к "ИННОПРОМу", его востребованность и значимость со временем будут только расти.Напомним, это третья выставка "ИННОПРОМ" в Ташкенте. Первая промышленная выставка прошла в Узбекистане в 2021 году, вторая - в конце апреля прошлого года.Читайте также: В новом формате: каким будет третий "Иннопром" - инфографика
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Рамиз Бахтияров
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узбекистан ташкент иннопром выставка россия заместитель председателя правительства министр торговли денис мантуров
узбекистан ташкент иннопром выставка россия заместитель председателя правительства министр торговли денис мантуров

Востребованность "Иннопрома" будет только расти — Мантуров

12:29 24.04.2023 (обновлено: 12:38 24.04.2023)
© Sputnik / Рамиз БахтияровДенис Мантуров. Архивное фото
Денис Мантуров. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2023
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров - Sputnik Узбекистан
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
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Министр промышленности и торговли России поделился со Sputnik ожиданиями от предстоящей выставки, а также рассказал о том, кто принимает в ней участие в этом году.
ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" откроется уже сегодня. Однако главная сессия пройдет завтра, 25 апреля.
Она соберет на одной сцене заместителей глав правительств Узбекистана, России и других стран региона, а также руководителей деловых ассоциаций и производственных компаний.
Среди участников сессии — заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр экономики Армении Ваган Керобян, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
В прошлом году в выставке приняли участие 240 компаний, которые представили инновационную продукцию, разработки и решения на площади более 12 тыс. кв. м. Мероприятие посетили более 10 тыс. человек из 24 стран, по его итогам подписали более 50 соглашений.
"Я очень рад, что с каждым годом выставка становится масштабнее, привлекая все больше заинтересованных посетителей: в этом году общая площадь экспозиции уже достигла 14 тыс. кв.м, на ней представлены 3 национальных стенда: России, Узбекистана и Беларуси", — рассказал Денис Мантуров.
Министр также добавил, что на 17 коллективных стендах регионов России, в числе которых Свердловская, Пензенская, Новгородская, Саратовская, Челябинская области, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и другие, участники и посетители выставки смогут ознакомиться с достижениями региональных предприятий.
"В выставке принимают участие свыше 300 компаний из разных стран — это на 20% больше, чем в прошлом году. В их числе, например, такие "капитаны" российской, узбекской и белорусской промышленности, как госкорпорации "Ростех" и "Росатом", "КАМАЗ", "АВТОВАЗ", "Узавтосаноат", "Узкимёсаноат", "Узэлтехсаноат", "БЕЛАЗ", "МТЗ-ХОЛДИНГ" и многие другие", — уточнил Мантуров.
По словам министра, "ИННОПРОМ" предоставляет уникальные возможности для открытого и неполитизированного общения представителей предпринимательского, научного и экспертного сообщества, установления новых деловых связей, расширения имеющихся торгово-производственных контактов, выработки новых перспективных инициатив и проектов.
Денис Мантуров также выразил уверенность, что интерес к "ИННОПРОМу", его востребованность и значимость со временем будут только расти.
Напомним, это третья выставка "ИННОПРОМ" в Ташкенте. Первая промышленная выставка прошла в Узбекистане в 2021 году, вторая - в конце апреля прошлого года.
Читайте также: В новом формате: каким будет третий "Иннопром" - инфографика
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