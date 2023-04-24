https://uz.sputniknews.ru/20230424/minnixanov-prinyal-uchastie-v-otkrytii-texnoparka-v-djizake-34198929.html
Минниханов принял участие в открытии технопарка в Джизаке
Минниханов принял участие в открытии технопарка в Джизаке
В технопарке смогут разместиться не мене 36 компаний-резидентов и создать 1100 рабочих мест.
2023-04-24T14:20+0500
2023-04-24T14:20+0500
2023-04-24T14:20+0500
узбекистан
джизакская область
рустам минниханов
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ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. В Джизаке прошло торжественное открытие российско-узбекского технопарка. Производственная площадка открыта при участии Технополиса "Химград" из Татарстана.В церемонии открытия технопарка принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов, находящийся в этот момент в Узбекистане с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы российского региона.Об открытии технопарка стороны договорились в ходе предыдущего визита Рустама Минниханова в Джизак в октябре прошлого года.Специалисты Технополиса "Химград" подготовили мастер-план площадки, где смогут разместиться не менее 36 компаний-резидентов. Общее количество рабочих мест в технограде может составить 1100 человек, а объем инвестиций - $60 млн.В церемонии открытия технопарка также приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрованных и хоким Джизакской области Эргаш Салиев.Это уже второй совместный российско-узбекский технопарк. Первый – технопарк "Чирчик" - открылся в Ташкентской области около года назад. В настоящее время там действует 20 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций $127 млн.Читайте также: Глава Татарстана Рустам Минниханов посетит Узбекистан — подробности
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узбекистан джизак джизакская область технопарк технополис химград татарстан раис рустам минниханов
узбекистан джизак джизакская область технопарк технополис химград татарстан раис рустам минниханов
Минниханов принял участие в открытии технопарка в Джизаке
В технопарке смогут разместиться не мене 36 компаний-резидентов и создать 1100 рабочих мест.
ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. В Джизаке прошло торжественное открытие российско-узбекского технопарка. Производственная площадка открыта при участии Технополиса "Химград" из Татарстана.
В церемонии открытия технопарка принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов, находящийся в этот момент в Узбекистане с рабочим визитом, сообщила
пресс-служба главы российского региона.
Об открытии технопарка стороны договорились в ходе предыдущего визита Рустама Минниханова в Джизак в октябре прошлого года.
Специалисты Технополиса "Химград" подготовили мастер-план площадки, где смогут разместиться не менее 36 компаний-резидентов. Общее количество рабочих мест в технограде может составить 1100 человек, а объем инвестиций - $60 млн.
"Мы высоко ценим возможность развития сотрудничества с Узбекистаном в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений. Особая заслуга в этом президентов наших государств Владимира Владимировича Путина и Шавката Миромоновича Мирзиёева", - отметил Рустам Мииниханов, обращаясь к участникам мероприятия.
В церемонии открытия технопарка также приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрованных и хоким Джизакской области Эргаш Салиев.
Это уже второй совместный российско-узбекский технопарк. Первый – технопарк "Чирчик" - открылся в Ташкентской области около года назад. В настоящее время там действует 20 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций $127 млн.