https://uz.sputniknews.ru/20230424/minnixanov-prinyal-uchastie-v-otkrytii-texnoparka-v-djizake-34198929.html

Минниханов принял участие в открытии технопарка в Джизаке

Минниханов принял участие в открытии технопарка в Джизаке

В технопарке смогут разместиться не мене 36 компаний-резидентов и создать 1100 рабочих мест.

2023-04-24T14:20+0500

2023-04-24T14:20+0500

2023-04-24T14:20+0500

узбекистан

джизакская область

рустам минниханов

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ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. В Джизаке прошло торжественное открытие российско-узбекского технопарка. Производственная площадка открыта при участии Технополиса "Химград" из Татарстана.В церемонии открытия технопарка принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов, находящийся в этот момент в Узбекистане с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы российского региона.Об открытии технопарка стороны договорились в ходе предыдущего визита Рустама Минниханова в Джизак в октябре прошлого года.Специалисты Технополиса "Химград" подготовили мастер-план площадки, где смогут разместиться не менее 36 компаний-резидентов. Общее количество рабочих мест в технограде может составить 1100 человек, а объем инвестиций - $60 млн.В церемонии открытия технопарка также приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрованных и хоким Джизакской области Эргаш Салиев.Это уже второй совместный российско-узбекский технопарк. Первый – технопарк "Чирчик" - открылся в Ташкентской области около года назад. В настоящее время там действует 20 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций $127 млн.Читайте также: Глава Татарстана Рустам Минниханов посетит Узбекистан — подробности

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