https://uz.sputniknews.ru/20230418/glava-tatarstana-rustam-minnihanov-posetit-uzbekistan-podrobnosti-34029157.html

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетит Узбекистан — подробности

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетит Узбекистан — подробности

В ходе визита запланирован ряд мероприятий в нескольких городах республики

2023-04-18T15:22+0500

2023-04-18T15:22+0500

2023-04-18T16:56+0500

узбекистан

президент

татарстан

визит

"иннопром"

выставка

джизак

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов посетит Узбекистан 24-25 апреля. В рамках визита он примет участие в работе "Иннопрома", запуске технопарка в Джизаке, а также открытии Центра медицинского образования в джизакском филиале Казанского федерального университета (КФУ). Об этом корреспонденту Sputnik сообщил представитель Республики Татарстан в Узбекистане Айдар Ахтареев. Выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет в Ташкенте с 24 по 26 апреля. В мероприятии примут участие более 300 компаний из России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Татарстан на выставке представят более 50 предприятий. На церемонии открытия "Иннопрома" выступит заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Технопарк "Джизак", который посетит Минниханов, станет второй российско-узбекской площадкой, реализуемой на опыте "Химграда". Первый технопарк "Чирчик" создали в марте 2022 года. В новом технопарке в Джизаке планируется разместить не менее 36 компаний-резидентов с общим количеством рабочих мест 1 100 человек и объемом инвестиций — $60 млн.Напомним, в октябре прошлого года Рустам Минниханов принял участие в открытии филиала Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) в Джизаке. Здесь готовят специалистов по программному инжинирингу, геологии, экономики, машиностроению и другим направлениям.Читайте также:

узбекистан

татарстан

джизак

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узбекистан татарстан президент рустам минниханов иннопром выставка ташкент