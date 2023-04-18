https://uz.sputniknews.ru/20230418/glava-tatarstana-rustam-minnihanov-posetit-uzbekistan-podrobnosti-34029157.html
Глава Татарстана Рустам Минниханов посетит Узбекистан — подробности
Глава Татарстана Рустам Минниханов посетит Узбекистан — подробности
В ходе визита запланирован ряд мероприятий в нескольких городах республики
2023-04-18T15:22+0500
2023-04-18T15:22+0500
2023-04-18T16:56+0500
узбекистан
президент
татарстан
визит
"иннопром"
выставка
джизак
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов посетит Узбекистан 24-25 апреля. В рамках визита он примет участие в работе "Иннопрома", запуске технопарка в Джизаке, а также открытии Центра медицинского образования в джизакском филиале Казанского федерального университета (КФУ). Об этом корреспонденту Sputnik сообщил представитель Республики Татарстан в Узбекистане Айдар Ахтареев. Выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет в Ташкенте с 24 по 26 апреля. В мероприятии примут участие более 300 компаний из России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Татарстан на выставке представят более 50 предприятий. На церемонии открытия "Иннопрома" выступит заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Технопарк "Джизак", который посетит Минниханов, станет второй российско-узбекской площадкой, реализуемой на опыте "Химграда". Первый технопарк "Чирчик" создали в марте 2022 года. В новом технопарке в Джизаке планируется разместить не менее 36 компаний-резидентов с общим количеством рабочих мест 1 100 человек и объемом инвестиций — $60 млн.Напомним, в октябре прошлого года Рустам Минниханов принял участие в открытии филиала Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) в Джизаке. Здесь готовят специалистов по программному инжинирингу, геологии, экономики, машиностроению и другим направлениям.Читайте также:
узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
узбекистан татарстан президент рустам минниханов иннопром выставка ташкент
узбекистан татарстан президент рустам минниханов иннопром выставка ташкент
Глава Татарстана Рустам Минниханов посетит Узбекистан — подробности
15:22 18.04.2023 (обновлено: 16:56 18.04.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
В ходе визита запланирован ряд мероприятий в нескольких городах республики.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов посетит Узбекистан 24-25 апреля. В рамках визита он примет участие в работе "Иннопрома", запуске технопарка в Джизаке, а также открытии Центра медицинского образования в джизакском филиале Казанского федерального университета (КФУ).
Об этом корреспонденту Sputnik сообщил представитель Республики Татарстан в Узбекистане Айдар Ахтареев.
Выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет в Ташкенте с 24 по 26 апреля. В мероприятии примут участие более 300 компаний из России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.
Татарстан на выставке представят более 50 предприятий. На церемонии открытия "Иннопрома" выступит заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Технопарк "Джизак", который посетит Минниханов, станет второй российско-узбекской площадкой, реализуемой на опыте "Химграда". Первый технопарк "Чирчик" создали в марте 2022 года.
В новом технопарке в Джизаке планируется разместить не менее 36 компаний-резидентов с общим количеством рабочих мест 1 100 человек и объемом инвестиций — $60 млн.
Напомним, в октябре прошлого года Рустам Минниханов принял участие в открытии филиала Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) в Джизаке. Здесь готовят специалистов по программному инжинирингу, геологии, экономики, машиностроению и другим направлениям.