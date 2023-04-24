Как сделать путешествия максимально приятными: советы от стюардессы
© Sputnik / Наталья Селиверстова //
В числе рекомендаций — заменить багаж ручной кладью и по прилету не ложиться спать до вечера.
ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. Стюардесса с десятилетним стажем работы, побывавшая в 74 странах, дала советы, как сделать путешествие максимально комфортным, сообщает РИА Новости.
"После ночного перелета мне всегда хочется рухнуть в гостиничную кровать. Но я рекомендую не спать. Раньше у меня было правило: я позволяю себе немного вздремнуть, если приземляюсь утром. Но если бы я прилетела в любое время после полудня, я бы заставила себя не ложиться до вечера", — рассказала стюардесса.
По ее словам, это помогает легче приспособиться к новому часовому поясу и лучше выспаться ночью.
Следующий совет: постараться заменить багаж ручной кладью, чтобы не стоять в очереди на регистрацию и не ждать, когда после рейса начнут выдавать чемоданы. Предварительно нужно внимательно ознакомиться с правилами авиакомпании.
© Sputnik / Алексей ФилипповПассажирка с чемоданами в аэропорту
Пассажирка с чемоданами в аэропорту
© Sputnik / Алексей Филиппов
Если без багажа все же не обойтись, лучше повесить на него портативное устройство слежения, чтобы быстрее отыскать его в случае утери.
Тем, кто боится забыть ценные вещи в сейфе отеля пригодится такой оригинальный совет: положить в сейф одну из своих туфель. Лучше всего из той пары, которую собираетесь надеть при выезде.
Чтобы одежда была в порядке, стюардесса рекомендует брать с собой портативный отпариватель. Ведь утюги есть далеко не во всех отелях, а глажка одежды может оказаться платной услугой. Второй способ привести в порядок мятые вещи без подручных средств — повесить одежду в ванной, включить горячий душ и закрыть дверь минимум на десять минут.
Перед поездкой бортпроводница советует загрузить в смартфон приложение для перевода на местный язык, чтобы им можно было пользоваться, если нет связи и интернета.
© Sputnik / Александр ПатринТелефон в руках, архивное фото
Телефон в руках, архивное фото
© Sputnik / Александр Патрин
Кроме того, она рекомендует внимательно отнестись к содержимому аптечки, поскольку не все лекарства могут быть доступны во время путешествия без рецепта.
© Depositphotos.com / PressmasterМолодая пара с ноутбуком
Молодая пара с ноутбуком
© Depositphotos.com / Pressmaster
Последний совет для желающих сэкономить на отеле: не только проверить цены на сайтах бронирования, но и связаться с самой гостиницей. Возможно там предложат экономичный тариф или повысят класс номера до более высокой категории.
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