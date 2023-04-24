https://uz.sputniknews.ru/20230424/puteshestviya-maksimum-komfort-styuardessa-opyt-sovety-34188060.html

Как сделать путешествия максимально приятными: советы от стюардессы

Как сделать путешествия максимально приятными: советы от стюардессы

В числе рекомендаций — заменить багаж ручной кладью и по прилету не ложиться спать до вечера.

2023-04-24T07:00+0500

2023-04-24T07:00+0500

2023-04-24T07:00+0500

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ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. Стюардесса с десятилетним стажем работы, побывавшая в 74 странах, дала советы, как сделать путешествие максимально комфортным, сообщает РИА Новости.По ее словам, это помогает легче приспособиться к новому часовому поясу и лучше выспаться ночью.Следующий совет: постараться заменить багаж ручной кладью, чтобы не стоять в очереди на регистрацию и не ждать, когда после рейса начнут выдавать чемоданы. Предварительно нужно внимательно ознакомиться с правилами авиакомпании.Если без багажа все же не обойтись, лучше повесить на него портативное устройство слежения, чтобы быстрее отыскать его в случае утери.Тем, кто боится забыть ценные вещи в сейфе отеля пригодится такой оригинальный совет: положить в сейф одну из своих туфель. Лучше всего из той пары, которую собираетесь надеть при выезде.Чтобы одежда была в порядке, стюардесса рекомендует брать с собой портативный отпариватель. Ведь утюги есть далеко не во всех отелях, а глажка одежды может оказаться платной услугой. Второй способ привести в порядок мятые вещи без подручных средств — повесить одежду в ванной, включить горячий душ и закрыть дверь минимум на десять минут.Перед поездкой бортпроводница советует загрузить в смартфон приложение для перевода на местный язык, чтобы им можно было пользоваться, если нет связи и интернета.Кроме того, она рекомендует внимательно отнестись к содержимому аптечки, поскольку не все лекарства могут быть доступны во время путешествия без рецепта.Последний совет для желающих сэкономить на отеле: не только проверить цены на сайтах бронирования, но и связаться с самой гостиницей. Возможно там предложат экономичный тариф или повысят класс номера до более высокой категории.Читайте также: Поход за копейки: как бюджетно отдохнуть в горах — фото

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