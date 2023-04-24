https://uz.sputniknews.ru/20230424/shavkat-mirziyoev-vstretilsya-s-rustamom-minnixanovym-34212649.html
Шавкат Мирзиёев встретился с Рустамом Миннихановым
Шавкат Мирзиёев встретился с Рустамом Миннихановым
Стороны рассмотрели вопросы реализации приоритетных инвестпроектов и культурно-гуманитарное сотрудничество.
2023-04-24T21:40+0500
2023-04-24T21:40+0500
2023-04-24T21:40+0500
узбекистан
россия
татарстан
шавкат мирзиёев
рустам минниханов
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ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял раиса Татарстана Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба главы государства.Шавкат Мирзиёев обсудил с главой российского региона вопросы реализации приоритетных инвестиционных проектов и углубление культурно-гуманитарного сотрудничества.Татарстан – один из наиболее активных российских регионов, сотрудничающих с Узбекистаном. При поддержке татарского технополиса "Химград" в Узбекистане открылось два технограда: "Чирчик" в Ташкентской области, успешно работающий больше года назад, и "Джизак", в церемонии открытия которого Рустам Минниханов принял участие в ходе текущего визита.Действуют крупные инвестпроекты в нефтехимической, машиностроительной отраслях. В Джизаке действует филиал Казанского федерального университета.Читайте также: Минниханов принял участие в открытии технопарка в Джизаке
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узбекистан, россия, татарстан, шавкат мирзиёев, рустам минниханов
узбекистан, россия, татарстан, шавкат мирзиёев, рустам минниханов
Шавкат Мирзиёев встретился с Рустамом Миннихановым
Стороны рассмотрели вопросы реализации приоритетных инвестпроектов и культурно-гуманитарное сотрудничество.
ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял раиса Татарстана Рустама Минниханова, сообщает
пресс-служба главы государства.
Шавкат Мирзиёев обсудил с главой российского региона вопросы реализации приоритетных инвестиционных проектов и углубление культурно-гуманитарного сотрудничества.
"В ходе встречи были обсуждены перспективные проекты делового партнерства в различных отраслях экономики, вопросы развития действующих и открытия новых индустриальных парков в других регионах страны, принятия программ сотрудничества в области инноваций, малого бизнеса и информационных технологий, а также в сфере модернизации коммунальных сетей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Татарстан – один из наиболее активных российских регионов, сотрудничающих с Узбекистаном. При поддержке татарского технополиса "Химград" в Узбекистане открылось два технограда: "Чирчик" в Ташкентской области, успешно работающий больше года назад, и "Джизак", в церемонии открытия которого Рустам Минниханов принял участие в ходе текущего визита.
Действуют крупные инвестпроекты в нефтехимической, машиностроительной отраслях. В Джизаке действует филиал Казанского федерального университета.