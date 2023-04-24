https://uz.sputniknews.ru/20230424/shavkat-mirziyoev-vstretilsya-s-rustamom-minnixanovym-34212649.html

Шавкат Мирзиёев встретился с Рустамом Миннихановым

Шавкат Мирзиёев встретился с Рустамом Миннихановым

Стороны рассмотрели вопросы реализации приоритетных инвестпроектов и культурно-гуманитарное сотрудничество.

2023-04-24T21:40+0500

2023-04-24T21:40+0500

2023-04-24T21:40+0500

узбекистан

россия

татарстан

шавкат мирзиёев

рустам минниханов

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ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял раиса Татарстана Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба главы государства.Шавкат Мирзиёев обсудил с главой российского региона вопросы реализации приоритетных инвестиционных проектов и углубление культурно-гуманитарного сотрудничества.Татарстан – один из наиболее активных российских регионов, сотрудничающих с Узбекистаном. При поддержке татарского технополиса "Химград" в Узбекистане открылось два технограда: "Чирчик" в Ташкентской области, успешно работающий больше года назад, и "Джизак", в церемонии открытия которого Рустам Минниханов принял участие в ходе текущего визита.Действуют крупные инвестпроекты в нефтехимической, машиностроительной отраслях. В Джизаке действует филиал Казанского федерального университета.Читайте также: Минниханов принял участие в открытии технопарка в Джизаке

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