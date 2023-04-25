https://uz.sputniknews.ru/20230425/glava-tyumenskoy-oblasti-rasskazal-o-plyusax-neftegazovogo-klastera-dlya-uzbekistana-34258221.html
Глава Тюменской области рассказал о плюсах "Нефтегазового кластера" для Узбекистана
Глава Тюменской области рассказал о плюсах "Нефтегазового кластера" для Узбекистана
Александр Моор в интервью корреспонденту Sputnik подчеркнул важность узбекского рынка для российского региона. 25.04.2023, Sputnik Узбекистан
2023-04-25T20:45+0500
2023-04-25T20:45+0500
2023-04-25T20:45+0500
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ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. Губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью корреспонденту Sputnikрассказал, чем привлекателен Узбекистан для российских компаний.Российскому региону также есть что предложить узбекистанским компаниям. В частности, для промышленности республики будет выгодным сотрудничество с "Нефтегазовым кластером", куда вошли предприятия из разных регионов РФ, сказал он.Цель кластера, в который на данный момент входит 117 участников из 20 российских регионов – разрешать сложные высокотехнологические вызовы и задачи, стоящие перед предприятиями отрасли и искать технологические решения для импортозамещения. Кластер объединяет крупнейшие предприятия по добыче нефти и газа, производству высокотехнологичного оборудования, сервисные и научные организации.Читайте также: В Узбекистане появится независимый оператор мобильных вышек
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узбекистан, россия, тюменская область
узбекистан, россия, тюменская область
Глава Тюменской области рассказал о плюсах "Нефтегазового кластера" для Узбекистана
Александр Моор в интервью корреспонденту Sputnik подчеркнул важность узбекского рынка для российского региона.
ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. Губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью корреспонденту Sputnikрассказал, чем привлекателен Узбекистан для российских компаний.
"Для нас Узбекистан является важным рынком, потому что мы видим, что страна активно развивается. И что очень важно для нас, для Тюменской области, в Узбекистане ведется добыча и переработка нефти и газа, и квалификации наших тюменских специалистов и предприятий могут быть здесь востребованы", - сказал он.
Российскому региону также есть что предложить узбекистанским компаниям. В частности, для промышленности республики будет выгодным сотрудничество с "Нефтегазовым кластером", куда вошли предприятия из разных регионов РФ, сказал он.
"Мы можем предложить компаниям из Узбекистана, которые работают в сфере нефтегазовой промышленности, в кооперации с российскими компаниями работать на заказах нефтегазовых компаний России", — подчеркнул губернатор.
Цель кластера, в который на данный момент входит 117 участников из 20 российских регионов – разрешать сложные высокотехнологические вызовы и задачи, стоящие перед предприятиями отрасли и искать технологические решения для импортозамещения. Кластер объединяет крупнейшие предприятия по добыче нефти и газа, производству высокотехнологичного оборудования, сервисные и научные организации.