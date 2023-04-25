https://uz.sputniknews.ru/20230425/glava-tyumenskoy-oblasti-rasskazal-o-plyusax-neftegazovogo-klastera-dlya-uzbekistana-34258221.html

Глава Тюменской области рассказал о плюсах "Нефтегазового кластера" для Узбекистана

Глава Тюменской области рассказал о плюсах "Нефтегазового кластера" для Узбекистана

Александр Моор в интервью корреспонденту Sputnik подчеркнул важность узбекского рынка для российского региона. 25.04.2023, Sputnik Узбекистан

2023-04-25T20:45+0500

2023-04-25T20:45+0500

2023-04-25T20:45+0500

иннопром — 2023

узбекистан

россия

тюменская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/14/34107281_0:56:2839:1653_1920x0_80_0_0_81c02305810d8f412408938fe26c9f61.jpg

ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. Губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью корреспонденту Sputnikрассказал, чем привлекателен Узбекистан для российских компаний.Российскому региону также есть что предложить узбекистанским компаниям. В частности, для промышленности республики будет выгодным сотрудничество с "Нефтегазовым кластером", куда вошли предприятия из разных регионов РФ, сказал он.Цель кластера, в который на данный момент входит 117 участников из 20 российских регионов – разрешать сложные высокотехнологические вызовы и задачи, стоящие перед предприятиями отрасли и искать технологические решения для импортозамещения. Кластер объединяет крупнейшие предприятия по добыче нефти и газа, производству высокотехнологичного оборудования, сервисные и научные организации.Читайте также: В Узбекистане появится независимый оператор мобильных вышек

узбекистан

россия

тюменская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, россия, тюменская область