https://uz.sputniknews.ru/20230425/v-uzbekistane-poyavitsya-nezavisimyy-operator-mobilnyx-vyshek-34251469.html
В Узбекистане появится независимый оператор мобильных вышек
В Узбекистане появится независимый оператор мобильных вышек
Совместный проект реализуют крупный российский банк и ведущий строитель башен для телекоммуникационного оборудования.
2023-04-25T18:09+0500
2023-04-25T18:09+0500
2023-04-25T18:22+0500
иннопром — 2023
узбекистан
россия
газпромбанк
сотовая связь
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ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. В Узбекистане может появиться независимый оператор вышек мобильной связи. Соответствующий проект договорились реализовать "Газпромбанк" с ведущим российским строителем телекоммуникационных башен "Сервис-Телеком".Меморандум о сотрудничестве стороны подписали на полях Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.Документ подписали первый вице-президент "Газпромбанка" Александр Ушков и генеральный директор Группы компаний "Сервис-Телеком" Николай Бердин.Предполагаемая сумма инвестиций – 8 млрд рублей. Банк планирует предоставить проектное финансирование, точный объем которого станет известен до конца 2023 года, сообщает пресс-служба банка. В рамках совместного проекта в Узбекистане появится независимый оператор инфраструктуры для сотовой связи.Группа компаний "Сервис-Телеком" была создана в 2015 году. Она занимается строительством и сдачей в аренду башен для размещения телекоммуникационного оборудования.Напомним, третья международная выставка "Иннопром. Центральная Азия" проходит 24-26 апреля в Ташкенте. В ней принимают участие свыше 300 компаний из разных стран, представлено 3 национальных стенда: Узбекистана, России и Беларуси.На 17 коллективных стендах регионов России, в числе которых Свердловская, Пензенская, Новгородская, Саратовская, Челябинская области, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и другие, участники и посетители выставки смогут ознакомиться с достижениями региональных предприятий.Читайте также: "Лукойл" — крупнейший инвестор нефтегазовой отрасли Узбекистана
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узбекистан россия газпромбанк сервис-телеком оператор инфраструктурный башни для размещения телекоммуникационного оборудования
узбекистан россия газпромбанк сервис-телеком оператор инфраструктурный башни для размещения телекоммуникационного оборудования
В Узбекистане появится независимый оператор мобильных вышек
18:09 25.04.2023 (обновлено: 18:22 25.04.2023)
Совместный проект реализуют крупный российский банк и ведущий строитель башен для телекоммуникационного оборудования.
ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. В Узбекистане может появиться независимый оператор вышек мобильной связи. Соответствующий проект договорились реализовать "Газпромбанк" с ведущим российским строителем телекоммуникационных башен "Сервис-Телеком".
Меморандум о сотрудничестве стороны подписали на полях Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.
Документ подписали первый вице-президент "Газпромбанка" Александр Ушков и генеральный директор Группы компаний "Сервис-Телеком" Николай Бердин.
Предполагаемая сумма инвестиций – 8 млрд рублей. Банк планирует предоставить проектное финансирование, точный объем которого станет известен до конца 2023 года, сообщает пресс-служба банка. В рамках совместного проекта в Узбекистане появится независимый оператор инфраструктуры для сотовой связи.
"Уверен, что объединение усилий нашего проверенного партнера на рынке телекоммуникационной инфраструктуры и Группы Банка с её большим опытом в области организации проектного финансирования инфраструктурных объектов позволяет получить синергетический эффект", – отметил в ходе церемонии Александр Ушков.
Группа компаний "Сервис-Телеком" была создана в 2015 году. Она занимается строительством и сдачей в аренду башен для размещения телекоммуникационного оборудования.
"Подписанный сегодня меморандум является первым публичным шагом в долгосрочных планах развития бизнеса Сервис-Телекома в Центральной Азии. Мы уверены, что наши уникальные компетенции и инвестиции в создание современной инфраструктуры связи будут способствовать дальнейшему развитию сотовой связи и мобильного интернета в стране", – сказал генеральный директор ГК "Сервис-Телеком" Николай Бердин.
Напомним, третья международная выставка "Иннопром. Центральная Азия" проходит 24-26 апреля в Ташкенте. В ней принимают участие свыше 300 компаний из разных стран, представлено 3 национальных стенда: Узбекистана, России и Беларуси.
На 17 коллективных стендах регионов России, в числе которых Свердловская, Пензенская, Новгородская, Саратовская, Челябинская области, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и другие, участники и посетители выставки смогут ознакомиться с достижениями региональных предприятий.