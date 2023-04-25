https://uz.sputniknews.ru/20230425/mirziyoev-manturov-ekonomicheskoe-partnerstvo-34257227.html
Шавкат Мирзиёев обсудил с Денисом Мантуровым экономическое партнерство
Шавкат Мирзиёев обсудил с Денисом Мантуровым экономическое партнерство
Стороны обсудили также реализацию инвестиционных проектов в энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве и других отраслях.
2023-04-25T19:22+0500
2023-04-25T19:22+0500
2023-04-25T19:35+0500
узбекистан
россия
"иннопром"
шавкат мирзиёев
денис мантуров
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ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял во вторник заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, сообщает пресс-служба главы государства.Денис Мантуров возглавляет российскую делегацию на третьей Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая проходит в эти дни в Ташкенте.Стороны обсудили успешную организацию и проведение выставки "Иннопром", а также актуальные вопросы двусторонних экономических отношений, сообщает пресс-служба.Обсудили стороны также региональное сотрудничество, внедрение российского опыта поддержки промышленного производства и необходимость усиления институциональных механизмов продвижения совместных проектов.Читайте также: Министр промышленности и торговли РФ знакомится с экспозицией Иннопрома
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узбекистан россия ташкент иннопром. центральная азия денис мантуров шавкат мирзиёев
узбекистан россия ташкент иннопром. центральная азия денис мантуров шавкат мирзиёев
Шавкат Мирзиёев обсудил с Денисом Мантуровым экономическое партнерство
19:22 25.04.2023 (обновлено: 19:35 25.04.2023)
Стороны обсудили также реализацию инвестиционных проектов в энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве и других отраслях.
ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял во вторник заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, сообщает
пресс-служба главы государства.
Денис Мантуров возглавляет российскую делегацию на третьей Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая проходит в эти дни в Ташкенте.
Стороны обсудили успешную организацию и проведение выставки "Иннопром", а также актуальные вопросы двусторонних экономических отношений, сообщает пресс-служба.
"Подчеркнута важность ускорения подготовки и реализации инвестиционных проектов в рамках деятельности Проектного офиса, в том числе по таким направлениям, как энергетика, машиностроение, сельское хозяйство, текстильная промышленность, фармацевтика и в других отраслях", — говорится в сообщении.
Обсудили стороны также региональное сотрудничество, внедрение российского опыта поддержки промышленного производства и необходимость усиления институциональных механизмов продвижения совместных проектов.