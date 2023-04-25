https://uz.sputniknews.ru/20230425/mirziyoev-manturov-ekonomicheskoe-partnerstvo-34257227.html

Шавкат Мирзиёев обсудил с Денисом Мантуровым экономическое партнерство

Шавкат Мирзиёев обсудил с Денисом Мантуровым экономическое партнерство

Стороны обсудили также реализацию инвестиционных проектов в энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве и других отраслях.

2023-04-25T19:22+0500

2023-04-25T19:22+0500

2023-04-25T19:35+0500

узбекистан

россия

"иннопром"

шавкат мирзиёев

денис мантуров

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ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял во вторник заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, сообщает пресс-служба главы государства.Денис Мантуров возглавляет российскую делегацию на третьей Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая проходит в эти дни в Ташкенте.Стороны обсудили успешную организацию и проведение выставки "Иннопром", а также актуальные вопросы двусторонних экономических отношений, сообщает пресс-служба.Обсудили стороны также региональное сотрудничество, внедрение российского опыта поддержки промышленного производства и необходимость усиления институциональных механизмов продвижения совместных проектов.Читайте также: Министр промышленности и торговли РФ знакомится с экспозицией Иннопрома

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