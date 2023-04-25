https://uz.sputniknews.ru/20230425/uzbekistan-tashkent-innoprom-ekspoziciya-obhod-ministr-rossiya-denis-manturov-34231537.html
Министр промышленности и торговли РФ знакомится с экспозицией Иннопрома
Министр промышленности и торговли РФ знакомится с экспозицией Иннопрома
Денис Мантуров обошел стенды международной промышленной. выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.
2023-04-25T13:26+0500
2023-04-25T13:26+0500
2023-04-25T13:26+0500
иннопром — 2023
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"иннопром"
денис мантуров
выставка
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Ташкент, 25 апр — Sputnik. Заместитель председателя Правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров ознакомился с экспозицией международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", сообщает корреспондент Sputnik.Напомним, что это третья выставка "Иннопром" в Ташкенте. Первая промышленная выставка прошла в Узбекистане в 2021 году, вторая — в конце апреля прошлого года.За прошедший период Иннопром зарекомендовал себя как эффективная площадка для развития межрегионального взаимодействия и промышленной кооперации. За эти годы на полях масштабной экспозиции провели более 30 крупных деловых мероприятий и свыше 500 встреч между предпринимателями. По их итогам достигли более 600 договоренностей на сумму, превышающую $7 млрд.Читайте также: Востребованность "Иннопрома" будет только расти — Мантуров
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россия узбекистан ташкент "иннопром" денис мантуров выставка
россия узбекистан ташкент "иннопром" денис мантуров выставка
Министр промышленности и торговли РФ знакомится с экспозицией Иннопрома
Денис Мантуров обошел стенды международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.
Ташкент, 25 апр — Sputnik. Заместитель председателя Правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров ознакомился с экспозицией международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", сообщает корреспондент Sputnik.
Напомним, что это третья выставка "Иннопром" в Ташкенте. Первая промышленная выставка прошла в Узбекистане в 2021 году, вторая — в конце апреля прошлого года.
За прошедший период Иннопром зарекомендовал себя как эффективная площадка для развития межрегионального взаимодействия и промышленной кооперации. За эти годы на полях масштабной экспозиции провели более 30 крупных деловых мероприятий и свыше 500 встреч между предпринимателями. По их итогам достигли более 600 договоренностей на сумму, превышающую $7 млрд.