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Мы заинтересованы в расширении сотрудничества со всеми странами региона — Мантуров
Мы заинтересованы в расширении сотрудничества со всеми странами региона — Мантуров
Об этом в ходе своего выступления на пленарной сессии "ИННОПРОМ" заявил Денис Мантуров
2023-04-25T11:15+0500
2023-04-25T11:15+0500
2023-04-25T11:57+0500
иннопром — 2023
узбекистан
россия
сотрудничество
"иннопром"
денис мантуров
выставка
предприниматели
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Главная сессия "ИННОПРОМ" собрала на одной площадке руководителей правительств Узбекистана, России и других стран региона, а также глав деловых ассоциаций и производственных компаний.На ней выступил заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.В ходе своего выступления он, в частности, отметил заинтересованность России в сбалансированном расширении сотрудничества со всеми странами региона.В выставке принимают участие более 5 тысяч делегатов, а также свыше 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана.Ключевые задачи мероприятия — содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.Напомним, впервые мероприятие организовали в Ташкенте в 2021 году и за два года оно зарекомендовало себя как эффективная площадка для развития межрегионального взаимодействия и промышленной кооперации. За это время на полях масштабной экспозиции провели более 30 крупных деловых мероприятий и свыше 500 встреч между предпринимателями, по итогам которых достигнуты более 600 договоренностей на сумму, превышающую $7 млрд.Читайте также:
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узбекистан россия иннопром центральная азия выставка заместитель председателя правительства министр промышленности и торговли россии денис мантуров
узбекистан россия иннопром центральная азия выставка заместитель председателя правительства министр промышленности и торговли россии денис мантуров
Мы заинтересованы в расширении сотрудничества со всеми странами региона — Мантуров
11:15 25.04.2023 (обновлено: 11:57 25.04.2023)
Об этом в ходе своего выступления на пленарной сессии "ИННОПРОМ" заявил заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Главная сессия "ИННОПРОМ" собрала на одной площадке руководителей правительств Узбекистана, России и других стран региона, а также глав деловых ассоциаций и производственных компаний.
На ней выступил заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
В ходе своего выступления он, в частности, отметил заинтересованность России в сбалансированном расширении сотрудничества со всеми странами региона.
"Идея проведения "ИННОПРОМА" в Ташкенте была неплохой. Мы видим результаты этой работы. Это подчеркивает особый характер партнерских, дружеских отношений между нашими государствами. "ИННОПРОМ" в Ташкенте охватывает вопросы индустриального развития в Центральной Азии в целом. И мы заинтересованы в сбалансированном расширении сотрудничества со всеми странами региона", — отметил Мантуров.
В выставке принимают участие более 5 тысяч делегатов, а также свыше 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана.
Ключевые задачи мероприятия — содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.
Напомним, впервые мероприятие организовали в Ташкенте в 2021 году и за два года оно зарекомендовало себя как эффективная площадка для развития межрегионального взаимодействия и промышленной кооперации.
За это время на полях масштабной экспозиции провели более 30 крупных деловых мероприятий и свыше 500 встреч между предпринимателями, по итогам которых достигнуты более 600 договоренностей на сумму, превышающую $7 млрд.