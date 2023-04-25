https://uz.sputniknews.ru/20230425/my-zainteresovany-rasshirenii-sotrudnichestva-so-vsemi-stranami-regiona-manturov-34221754.html

Мы заинтересованы в расширении сотрудничества со всеми странами региона — Мантуров

Мы заинтересованы в расширении сотрудничества со всеми странами региона — Мантуров

Об этом в ходе своего выступления на пленарной сессии "ИННОПРОМ" заявил Денис Мантуров

2023-04-25T11:15+0500

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иннопром — 2023

узбекистан

россия

сотрудничество

"иннопром"

денис мантуров

выставка

предприниматели

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Главная сессия "ИННОПРОМ" собрала на одной площадке руководителей правительств Узбекистана, России и других стран региона, а также глав деловых ассоциаций и производственных компаний.На ней выступил заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.В ходе своего выступления он, в частности, отметил заинтересованность России в сбалансированном расширении сотрудничества со всеми странами региона.В выставке принимают участие более 5 тысяч делегатов, а также свыше 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана.Ключевые задачи мероприятия — содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.Напомним, впервые мероприятие организовали в Ташкенте в 2021 году и за два года оно зарекомендовало себя как эффективная площадка для развития межрегионального взаимодействия и промышленной кооперации. За это время на полях масштабной экспозиции провели более 30 крупных деловых мероприятий и свыше 500 встреч между предпринимателями, по итогам которых достигнуты более 600 договоренностей на сумму, превышающую $7 млрд.Читайте также:

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