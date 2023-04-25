https://uz.sputniknews.ru/20230425/glava-tatarstana-rustam-minnixanov-pribyl-na-innoprom-tsentralnaya-aziya--34219768.html
Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл на "Иннопром" — видео
Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл на "Иннопром" — видео
Для участия в выставке зарегистрировались более 5 тысяч делегатов, а также свыше 300 иностранных компаний
2023-04-25T10:31+0500
2023-04-25T10:31+0500
2023-04-25T11:00+0500
иннопром — 2023
узбекистан
рустам минниханов
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выставка
"иннопром"
визит
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл на выставку "Иннопром. Центральная Азия", сообщает корреспондент Sputnik.В этом году "Иннопром" открывает повестку больших инвестиционных экономических и промышленных перспектив не только для Узбекистана, но и всего центральноазиатского региона.Для участия в выставке зарегистрировались более 5 тысяч делегатов, а также свыше 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана.Ключевые задачи мероприятия — содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.Напомним, впервые мероприятие организовали в Ташкенте в 2021 году и за два года оно зарекомендовало себя как эффективная площадка для развития межрегионального взаимодействия и промышленной кооперации. За эти годы на полях масштабной экспозиции провели более 30 крупных деловых мероприятий и свыше 500 встреч между предпринимателями, по итогам которых достигнуты более 600 договоренностей на сумму свыше $7 млрд.Читайте также:
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узбекистан глава татарстана рустам минниханов иннопром центральная азия делегаты снг франция италия нидерланды индия сингапур китай япония армения казахстан турция туркменистан
узбекистан глава татарстана рустам минниханов иннопром центральная азия делегаты снг франция италия нидерланды индия сингапур китай япония армения казахстан турция туркменистан
Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл на "Иннопром" — видео
10:31 25.04.2023 (обновлено: 11:00 25.04.2023)
Для участия в выставке зарегистрировались более 5 тысяч делегатов, а также свыше 300 иностранных компаний.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл на выставку "Иннопром. Центральная Азия", сообщает корреспондент Sputnik.
В этом году "Иннопром" открывает повестку больших инвестиционных экономических и промышленных перспектив не только для Узбекистана, но и всего центральноазиатского региона.
Для участия в выставке зарегистрировались более 5 тысяч делегатов, а также свыше 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана.
Ключевые задачи мероприятия — содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран.
Ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.
Напомним, впервые мероприятие организовали в Ташкенте в 2021 году и за два года оно зарекомендовало себя как эффективная площадка для развития межрегионального взаимодействия и промышленной кооперации.
За эти годы на полях масштабной экспозиции провели более 30 крупных деловых мероприятий и свыше 500 встреч между предпринимателями, по итогам которых достигнуты более 600 договоренностей на сумму свыше $7 млрд.