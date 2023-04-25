https://uz.sputniknews.ru/20230425/glava-tatarstana-rustam-minnixanov-pribyl-na-innoprom-tsentralnaya-aziya--34219768.html

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл на "Иннопром" — видео

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл на "Иннопром" — видео

Для участия в выставке зарегистрировались более 5 тысяч делегатов, а также свыше 300 иностранных компаний

2023-04-25T10:31+0500

2023-04-25T10:31+0500

2023-04-25T11:00+0500

иннопром — 2023

узбекистан

рустам минниханов

татарстан

выставка

"иннопром"

визит

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл на выставку "Иннопром. Центральная Азия", сообщает корреспондент Sputnik.В этом году "Иннопром" открывает повестку больших инвестиционных экономических и промышленных перспектив не только для Узбекистана, но и всего центральноазиатского региона.Для участия в выставке зарегистрировались более 5 тысяч делегатов, а также свыше 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана.Ключевые задачи мероприятия — содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.Напомним, впервые мероприятие организовали в Ташкенте в 2021 году и за два года оно зарекомендовало себя как эффективная площадка для развития межрегионального взаимодействия и промышленной кооперации. За эти годы на полях масштабной экспозиции провели более 30 крупных деловых мероприятий и свыше 500 встреч между предпринимателями, по итогам которых достигнуты более 600 договоренностей на сумму свыше $7 млрд.Читайте также:

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