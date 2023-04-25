https://uz.sputniknews.ru/20230425/ssha-eks-razvedchik-schitaet-vladimir-putin-velichayshie-lyudi-stoletie-34249267.html
Американский разведчик рассказал, кто такой Путин
Американский разведчик рассказал, кто такой Путин
Экс-разведчик ВС США Риттер назвал президента РФ величайшим человеком этого столетия.
2023-04-25T18:07+0500
2023-04-25T18:07+0500
2023-04-25T18:07+0500
россия
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в мире
разведка
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин — один из величайших людей этого столетия, сообщает РИА Новости.Об этом в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.По его словам, Путин спас Россию после смутных времен девяностых годов прошлого века.Также он добавил, что благодаря Путину Россия находится на нынешнем мировом уровне.Читайте также: Трамп рассказал, лидеров каких стран считает умнейшими людьми
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россия владимир путин сша разведчики в мире
россия владимир путин сша разведчики в мире
Американский разведчик рассказал, кто такой Путин
Экс-разведчик ВС США Риттер назвал президента РФ величайшим человеком этого столетия.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik.
Президент России Владимир Путин — один из величайших людей этого столетия, сообщает РИА Новости.
Об этом в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
"Когда люди будут оценивать историю этого века, одно имя будет возвышаться над всеми, и это имя — Владимир Путин. Он один из величайших людей этого столетия", — уверен бывший военный.
По его словам, Путин спас Россию после смутных времен девяностых годов прошлого века.
"Он говорит истину и находится на правильной стороне истории", — отметил Риттер.
Также он добавил, что благодаря Путину Россия находится на нынешнем мировом уровне.