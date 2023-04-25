https://uz.sputniknews.ru/20230425/tsentrobank-kommunikatsionnaya-strategiya-2023-2025-34214236.html

ЦБ опубликовал Коммуникационную стратегию на 2023 — 2025 годы

ЦБ опубликовал Коммуникационную стратегию на 2023 — 2025 годы

Цель документа – повысить прозрачность работы Центробанка и создать среду для обмена идеями с жителями республики.

2023-04-25T09:05+0500

2023-04-25T09:05+0500

2023-04-25T09:07+0500

узбекистан

центральный банк республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал Коммуникационную стратегию на 2023 — 2025 годы.Цель стратегии — повышение открытости и прозрачности деятельности Центрального банка. Для этого необходимо создать среду для свободного обмена идеями с общественностью.ЦБ ставит перед собой задачу доводить до широкой общественности суть мер по обеспечению стабильности цен, банковской и платежных систем.Банк также планирует наладить эффективную систему обмена информацией и формирования культуры общения между своими структурными подразделениями.Сегодня в сети Интернет наряду с официальным сайтом www.cbu.uz работают веб-порталы, специализирующиеся в различных направлениях:www.finlit.uz — по повышению финансовой грамотности населения;www.bankxizmatlari.uz — информационный портал, позволяющий физическим лицам принимать рациональные решения по выбору оптимальной и выгодной финансовой услуги при использовании услуг коммерческих банков.В рамках данной Стратегии основное внимание банк будет уделять превращению официального веб-сайта ЦБ в основной канал коммуникации с жителями.Центробанк также планирует увеличить охват целевой аудитории, одновременно публикуя информацию на трех языках: узбекском, русском и английском.Кроме того, согласно Стратегии коммуникаций, будет больше встреч, семинаров, тренингов, пресс-конференций и других мероприятий с представителями широкой общественности и средств массовой информации.Читайте также: Экономист: цифровые валюты выгодны всем, кроме США — видео

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