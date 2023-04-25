Бахтиёр Одилович Саидов — биография

Бахтиёр Саидов возглавлял министерство народного образования Узбекистана. Бахтиёр Саидов возглавлял министерство народного образования Узбекистана.

В 2017 — 2021 гг. был Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в КНР. Одновременно являлся Послом республики в Монголии и на Филиппинах с резиденцией в г. Пекине. В 2017 — 2021 гг. был Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в КНР. Одновременно являлся Послом республики в Монголии и на Филиппинах с резиденцией в г. Пекине.

В 2009 — 2013 гг. работал советником по торгово-экономическим вопросам Посольства Узбекистана в Республике Корея. В 2009 — 2013 гг. работал советником по торгово-экономическим вопросам Посольства Узбекистана в Республике Корея.

Саидов занимал различные руководящие должности в Узбекистане, в том числе в Кабинете Министров, министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли, а также в АО “Узбекенгилсаноат”. Саидов занимал различные руководящие должности в Узбекистане, в том числе в Кабинете Министров, министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли, а также в АО “Узбекенгилсаноат”.

С 30 декабря 2022 года исполнял обязанности министра иностранных дел Узбекистана. С 30 декабря 2022 года исполнял обязанности министра иностранных дел Узбекистана.

25 апреля 2023 года президент Шавкат Мирзиёев указом утвердил Саидова министром иностранных дел. Ранее кандидатуру Саидова одобрила Законодательная палата Олий Мажлиса. 25 апреля 2023 года президент Шавкат Мирзиёев указом утвердил Саидова министром иностранных дел. Ранее кандидатуру Саидова одобрила Законодательная палата Олий Мажлиса.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Указом президента Узбекистана награжден Орденом “Дустлик”. Указом президента Узбекистана награжден Орденом “Дустлик”.

Имеет звание почетного профессора Университета Цзянси. Имеет звание почетного профессора Университета Цзянси.

В 2020 г. решением Совета министров обороны ШОС награжден знаком за вклад в развитие дружбы и сотрудничества в военной сфере на пространстве ШОС. В 2020 г. решением Совета министров обороны ШОС награжден знаком за вклад в развитие дружбы и сотрудничества в военной сфере на пространстве ШОС.