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https://uz.sputniknews.ru/20230425/uzbekistan-ministr-inostrannyh-del-bahtier-saidov-biografiya-34221371.html
Бахтиёр Одилович Саидов — биография
Бахтиёр Одилович Саидов — биография
Бахтиёр Одилович Саидов родился 22 апреля 1981 года в Самарканде. Имеет высшее образование
2023-04-25T11:39+0500
2023-04-25T12:00+0500
узбекистан
ташкент
мид узбекистана
министр
биография
бахтиер саидов
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В 2002 году он окончил Ташкентский государственный экономический университет, в 2007 году — Институт Всемирной торговой организации (Женева, Швейцария). Специалист по международным экономическим отношениям и торговой политике.Трудовая деятельность:
https://uz.sputniknews.ru/20230425/uzbekistan-prezident-ukaz-bahtier-saidov-ministr-inostrannyh-del-34219565.html
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узбекистан ташкент мид узбекистана министр бахтиёр саидов биография
узбекистан ташкент мид узбекистана министр бахтиёр саидов биография

Бахтиёр Одилович Саидов — биография

11:39 25.04.2023 (обновлено: 12:00 25.04.2023)
© Facebook / BaxtiyorOdilovichSaidovМинистр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов,
Министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов, - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2023
© Facebook / BaxtiyorOdilovichSaidov
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Бахтиёр Одилович Саидов родился 22 апреля 1981 года в Самарканде. Имеет высшее образование.
В 2002 году он окончил Ташкентский государственный экономический университет, в 2007 году — Институт Всемирной торговой организации (Женева, Швейцария). Специалист по международным экономическим отношениям и торговой политике.
© Пресс-служба МИД Узбекистана

Бахтиёр Саидов и министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу

Бахтиёр Саидов и министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу - Sputnik Узбекистан
1/4
© Пресс-служба МИД Узбекистана

Бахтиёр Саидов и министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу

© Telegram/bakhtiyor_saidov

Бахтиёр Саидов и Цинь Ган

Бахтиёр Саидов и Цинь Ган - Sputnik Узбекистан
2/4
© Telegram/bakhtiyor_saidov

Бахтиёр Саидов и Цинь Ган

© Sputnik / Рамиз Бахтияров / Перейти в фотобанк

Председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов

Председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов - Sputnik Узбекистан
3/4
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
/
Перейти в фотобанк

Председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов

© Пресс-служба МИД Узбекистана

Бахтиёр Саидов и Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Бахтиёр Саидов и Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. - Sputnik Узбекистан
4/4
© Пресс-служба МИД Узбекистана

Бахтиёр Саидов и Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

1/4
© Пресс-служба МИД Узбекистана

Бахтиёр Саидов и министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу

2/4
© Telegram/bakhtiyor_saidov

Бахтиёр Саидов и Цинь Ган

3/4
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
/
Перейти в фотобанк

Председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов

4/4
© Пресс-служба МИД Узбекистана

Бахтиёр Саидов и Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Трудовая деятельность:
Бахтиёр Саидов возглавлял министерство народного образования Узбекистана.
В 2017 — 2021 гг. был Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в КНР. Одновременно являлся Послом республики в Монголии и на Филиппинах с резиденцией в г. Пекине.
В 2009 — 2013 гг. работал советником по торгово-экономическим вопросам Посольства Узбекистана в Республике Корея.
Саидов занимал различные руководящие должности в Узбекистане, в том числе в Кабинете Министров, министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли, а также в АО “Узбекенгилсаноат”.
С 30 декабря 2022 года исполнял обязанности министра иностранных дел Узбекистана.
25 апреля 2023 года президент Шавкат Мирзиёев указом утвердил Саидова министром иностранных дел. Ранее кандидатуру Саидова одобрила Законодательная палата Олий Мажлиса.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Указом президента Узбекистана награжден Орденом “Дустлик”.
Имеет звание почетного профессора Университета Цзянси.
В 2020 г. решением Совета министров обороны ШОС награжден знаком за вклад в развитие дружбы и сотрудничества в военной сфере на пространстве ШОС.
Женат, отец троих детей.
Бахтиёр Саидов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2023
В Узбекистане утвердили главу МИД
10:44
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