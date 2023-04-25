https://uz.sputniknews.ru/20230425/uzbekistan-prezident-ukaz-bahtier-saidov-ministr-inostrannyh-del-34219565.html

В Узбекистане утвердили главу МИД

В Узбекистане утвердили главу МИД

Бахтиёр Саидов занял пост министра иностранных дел.

2023-04-25T10:44+0500

2023-04-25T10:44+0500

2023-04-25T12:05+0500

узбекистан

мид узбекистана

министр

указ

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Президент Узбекистана своим указом утвердил Саидова Бахтиёра Одиловича на должность министра иностранных дел республики, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Ранее кандидатуру Саидова одобрила Законодательная палата Олий Мажлиса.С 30 декабря 2022 года и до настоящего времени Бахтиёр Саидов исполнял обязанности главы МИД.До назначения на эту должность, он возглавлял Министерство народного образования Узбекистана. В 2017 — 2021 гг. был Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в КНР. Одновременно являлся Послом республики в Монголии и на Филиппинах с резиденцией в г. Пекине.В 2009 — 2013 гг. работал советником по торгово-экономическим вопросам Посольства Узбекистана в Республике Корея. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.Ранее занимал различные руководящие должности в Узбекистане, в том числе в Кабинете Министров, Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли, а также в АО “Узбекенгилсаноат”.Указом президента Узбекистана награжден Орденом “Дустлик”.Имеет звание почетного профессора Университета Цзянси.В 2020 г. решением Совета министров обороны ШОС награжден знаком за вклад в развитие дружбы и сотрудничества в военной сфере на пространстве ШОС.Выпускник Ташкентского государственного экономического университета (бакалавриат и магистратура), а также Института Всемирной торговой организации (Швейцария).

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