https://uz.sputniknews.ru/20230425/v-tashkente-otkryli-5-novyx-stantsiy-metro--34232282.html

В Ташкенте открыли 5 новых станций метро

В Ташкенте открыли 5 новых станций метро

С сегодняшнего дня можно воспользоваться 5 новыми станциями метро

2023-04-25T13:26+0500

2023-04-25T13:26+0500

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общество

узбекистан

ташкент

метро

станция

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Сегодня в Ташкенте открыли для пассажиров 5 из 7 новых станций на маршруте "Куйлюк — Сергели" надземной кольцевой линии, передает пресс-служба метрополитена.Теперь метро столицы насчитывает 48 станций. При этом после завершения строительства наземной линии число станций увеличится до 50, а общая протяженность метро составит более 70 км.Планируется, что новыми станциями будут ежедневно пользоваться около 40 тыс. пассажиров.Читайте также:В Ташкенте протестировали новые станции метро — фото

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