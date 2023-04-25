https://uz.sputniknews.ru/20230425/v-tashkente-otkryli-5-novyx-stantsiy-metro--34232282.html
В Ташкенте открыли 5 новых станций метро
В Ташкенте открыли 5 новых станций метро
С сегодняшнего дня можно воспользоваться 5 новыми станциями метро
2023-04-25T13:26+0500
2023-04-25T13:26+0500
2023-04-25T13:37+0500
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ташкент
метро
станция
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Сегодня в Ташкенте открыли для пассажиров 5 из 7 новых станций на маршруте "Куйлюк — Сергели" надземной кольцевой линии, передает пресс-служба метрополитена.Теперь метро столицы насчитывает 48 станций. При этом после завершения строительства наземной линии число станций увеличится до 50, а общая протяженность метро составит более 70 км.Планируется, что новыми станциями будут ежедневно пользоваться около 40 тыс. пассажиров.Читайте также:В Ташкенте протестировали новые станции метро — фото
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в ташкенте открыли 5 новых станций метро метро ташкента новости общественный транспорт ташкента куйлюк сергели как доехать ташкент узбекистан новость метрополитен ташкента
в ташкенте открыли 5 новых станций метро метро ташкента новости общественный транспорт ташкента куйлюк сергели как доехать ташкент узбекистан новость метрополитен ташкента
В Ташкенте открыли 5 новых станций метро
13:26 25.04.2023 (обновлено: 13:37 25.04.2023)
С сегодняшнего дня можно воспользоваться пятью новыми станциями ташкентского метрополитена.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте открыли для пассажиров 5 из 7 новых станций на маршруте "Куйлюк — Сергели" надземной кольцевой линии, передает
пресс-служба метрополитена.
Теперь метро столицы насчитывает 48 станций. При этом после завершения строительства наземной линии число станций увеличится до 50, а общая протяженность метро составит более 70 км.
Планируется, что новыми станциями будут ежедневно пользоваться около 40 тыс. пассажиров.