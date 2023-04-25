https://uz.sputniknews.ru/20230425/lukoyl--krupneyshiy-investor-neftegazovoy-otrasli-uzbekistana--34240094.html

"Лукойл" — крупнейший инвестор нефтегазовой отрасли Узбекистана

"Лукойл" — крупнейший инвестор нефтегазовой отрасли Узбекистана

В Минэнергетики рассказали о российских компаний в нефтегазовой отрасли

2023-04-25T14:42+0500

2023-04-25T14:42+0500

2023-04-25T15:22+0500

иннопром — 2023

узбекистан

лукойл

нефтегазовая отрасль

инвестиции

россия

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Лукойл самый крупный инвестор нефтегазовой отрасли Узбекистана, рассказал начальник Главного управления госрегулирования министерства энергетики Узбекистана Адхамжон Убайдуллаев в ходе "Иннопром", передает корреспондент Sputnik. По его мнению, данная ситуация говорит о том, что у Узбекистана налажено очень тесное взаимоотношение с российскими компаниями в нефтегазовой сфере.Так, компания "Луйкойл" вложила более $10 млрд в два проекта, реализуемых на основе "соглашений о разделе продукции". Также с Газпромнефтью договорились о поставке 300 тыс. тонн нефти.При этом компания "Татнефть" имеет уже три АЗС на территории Узбекистана. Узбекская сторона намерена обсудить с компанией ее дальнейшее расширение в республике.Кроме того, в данный момент стороны рассматривают участие "Татнефть" в модернизации Бухарского нефтеперерабатывающего завода, который является одним из двух крупных заводов Узбекистана.Убайдуллаев подчеркнул, что Узбекистан заинтересован в локализации производства и ремонтно-сервисных работ для нефтегазовой и химической отраслей.Читайте также:

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лукойл крупнейший инвестор нефтегазовой отрасли узбекистана иннопром начальник главного управления госрегулирования министерства энергетики адхамжон убайдуллаев лукойл татнефть газпромнефть в узбекистане нефтяные проекты узбекистана и россии новости энергетики