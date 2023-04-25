https://uz.sputniknews.ru/20230425/lukoyl--krupneyshiy-investor-neftegazovoy-otrasli-uzbekistana--34240094.html
"Лукойл" — крупнейший инвестор нефтегазовой отрасли Узбекистана
"Лукойл" — крупнейший инвестор нефтегазовой отрасли Узбекистана
В Минэнергетики рассказали о российских компаний в нефтегазовой отрасли
2023-04-25T14:42+0500
2023-04-25T14:42+0500
2023-04-25T15:22+0500
иннопром — 2023
узбекистан
лукойл
нефтегазовая отрасль
инвестиции
россия
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Лукойл самый крупный инвестор нефтегазовой отрасли Узбекистана, рассказал начальник Главного управления госрегулирования министерства энергетики Узбекистана Адхамжон Убайдуллаев в ходе "Иннопром", передает корреспондент Sputnik. По его мнению, данная ситуация говорит о том, что у Узбекистана налажено очень тесное взаимоотношение с российскими компаниями в нефтегазовой сфере.Так, компания "Луйкойл" вложила более $10 млрд в два проекта, реализуемых на основе "соглашений о разделе продукции". Также с Газпромнефтью договорились о поставке 300 тыс. тонн нефти.При этом компания "Татнефть" имеет уже три АЗС на территории Узбекистана. Узбекская сторона намерена обсудить с компанией ее дальнейшее расширение в республике.Кроме того, в данный момент стороны рассматривают участие "Татнефть" в модернизации Бухарского нефтеперерабатывающего завода, который является одним из двух крупных заводов Узбекистана.Убайдуллаев подчеркнул, что Узбекистан заинтересован в локализации производства и ремонтно-сервисных работ для нефтегазовой и химической отраслей.Читайте также:
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лукойл крупнейший инвестор нефтегазовой отрасли узбекистана иннопром начальник главного управления госрегулирования министерства энергетики адхамжон убайдуллаев лукойл татнефть газпромнефть в узбекистане нефтяные проекты узбекистана и россии новости энергетики
лукойл крупнейший инвестор нефтегазовой отрасли узбекистана иннопром начальник главного управления госрегулирования министерства энергетики адхамжон убайдуллаев лукойл татнефть газпромнефть в узбекистане нефтяные проекты узбекистана и россии новости энергетики
"Лукойл" — крупнейший инвестор нефтегазовой отрасли Узбекистана
14:42 25.04.2023 (обновлено: 15:22 25.04.2023)
Представитель Минэнерго рассказал о роли российских компаний в нефтегазовой отрасли республики.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Лукойл самый крупный инвестор нефтегазовой отрасли Узбекистана, рассказал начальник Главного управления госрегулирования министерства энергетики Узбекистана Адхамжон Убайдуллаев в ходе "Иннопром", передает корреспондент Sputnik.
"Узбекистан в 2022 году добыл всего 51.5 млд куб. метра природного газа. По этому показателю республика входит в топ-20 в мире и в этом объеме доля предприятий с участием российского капитала составляет более 30% (15 млд куб. метров)", — уточнил Убайдуллаев.
По его мнению, данная ситуация говорит о том, что у Узбекистана налажено очень тесное взаимоотношение с российскими компаниями в нефтегазовой сфере.
Так, компания "Луйкойл" вложила более $10 млрд в два проекта, реализуемых на основе "соглашений о разделе продукции". Также с Газпромнефтью договорились о поставке 300 тыс. тонн нефти.
При этом компания "Татнефть" имеет уже три АЗС на территории Узбекистана. Узбекская сторона намерена обсудить с компанией ее дальнейшее расширение в республике.
Кроме того, в данный момент стороны рассматривают участие "Татнефть" в модернизации Бухарского нефтеперерабатывающего завода, который является одним из двух крупных заводов Узбекистана.
Убайдуллаев подчеркнул, что Узбекистан заинтересован в локализации производства и ремонтно-сервисных работ для нефтегазовой и химической отраслей.