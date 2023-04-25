https://uz.sputniknews.ru/20230425/zapadnye-strany-sankcii-rossiya-analogichnye-mery-rezultat-34241681.html
Чем закончилась попытка Канады наказать Россию
Чем закончилась попытка Канады наказать Россию
CTV: закрытие российского неба вызвало увеличение топливных расходов канадских авиакомпаний.
2023-04-25T15:48+0500
2023-04-25T15:48+0500
2023-04-25T15:48+0500
россия
запад
санкции
небо
самолет
в мире
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/12/20135354_0:80:3073:1808_1920x0_80_0_0_86d6007662e55f1adaef4c8bc6067619.jpg
Ташкент, 25 апр — Sputnik. Закрытие российского воздушного пространства ударило по канадским авиакомпаниям, сообщает РИА Новости.Об этом говорится в статье, опубликованной на новостном портале CTV News.РФ закрыла свое воздушное пространство в ответ на аналогичные меры против российских авиакомпаний. Из-за необходимости облетать Россию канадские перевозчики сталкиваются с увеличением времени полетов и затрат на топливо. Это, в свою очередь, приводит к подорожанию "и без того дорогих" билетов для пассажиров.По словам же аналитика Хелен Беккер, для североамериканских авиакомпаний "это определенно проблема".По данным компании Cirium стоимость билета Air Canada в одну сторону из Ванкувера в Гонконг возросла с января 2019 по январь 2023 года на 41%, из Торонто в Дели — на 47%. В то же время средняя стоимость перелета из Ванкувера в Гонконг за этот же период снизилась на 22%, из Торонто в Дели – выросла на 25%.По мнению бывшего пилота и гендиректора компании Aero Consulting Experts Росс Аймер, такая ситуация ставит Air Canada и другие попавшие под запрет авиакомпании "в невыгодное конкурентное положение".По словам пресс-секретаря Air Canada Питера Фитцпатрика, из-за российских мер многие маршруты авиакомпании в Азию, Индию и на Ближний Восток "частично изменены", а некоторые из них, такие как Ванкувер — Дели, приостановлены.При этом в Air Canada заявили, что (вероятно, западные. – ред.) правительства должны "обеспечить равные условия игры, которые обеспечивают честную конкуренцию и равные возможности для всех перевозчиков".Напомним, что после начала спецоперации на Украине Запад усилил санкции в отношении РФ. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов. Москва ответила на это зеркально. По данным газеты New York Times, американские авиакомпании, которые потеряли возможность летать над Россией, призвали конгресс и Белый дом запретить иностранным конкурентам полеты через ее воздушное пространство.Читайте также: Песков: заявления, что экономика РФ загибается, — это вранье
россия
канада
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/12/20135354_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_a8f5f8fb3d57ac9da9c82a260d7638a1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия запад санкции небо самолет канада в мире
россия запад санкции небо самолет канада в мире
Чем закончилась попытка Канады наказать Россию
Закрытие российского неба вызвало увеличение топливных расходов канадских авиакомпаний
Ташкент, 25 апр — Sputnik.
Закрытие российского воздушного пространства ударило по канадским авиакомпаниям, сообщает РИА Новости
.
Об этом говорится в статье, опубликованной на новостном портале CTV News.
РФ закрыла свое воздушное пространство в ответ на аналогичные меры против российских авиакомпаний. Из-за необходимости облетать Россию канадские перевозчики сталкиваются с увеличением времени полетов и затрат на топливо. Это, в свою очередь, приводит к подорожанию "и без того дорогих" билетов для пассажиров.
"Оптимальный маршрут полетов между Канадой и Юго-Восточной Азией и всем, что находится между ними, предполагает пролет через часть воздушного пространства России", — рассказал экс- операционный директор Air Canada Дункан Ди.
По словам же аналитика Хелен Беккер, для североамериканских авиакомпаний "это определенно проблема".
По данным компании Cirium стоимость билета Air Canada в одну сторону из Ванкувера в Гонконг возросла с января 2019 по январь 2023 года на 41%, из Торонто в Дели — на 47%. В то же время средняя стоимость перелета из Ванкувера в Гонконг за этот же период снизилась на 22%, из Торонто в Дели – выросла на 25%.
"Эти маршруты используются перевозчиками, в число которых входят China Airlines, Cathay Pacific и Air India — все они не попадают под запрет на использование воздушного пространства России и имеют более низкую стоимость полета", — указано в статье.
По мнению бывшего пилота и гендиректора компании Aero Consulting Experts Росс Аймер, такая ситуация ставит Air Canada и другие попавшие под запрет авиакомпании "в невыгодное конкурентное положение".
По словам пресс-секретаря Air Canada Питера Фитцпатрика, из-за российских мер многие маршруты авиакомпании в Азию, Индию и на Ближний Восток "частично изменены", а некоторые из них, такие как Ванкувер — Дели, приостановлены.
При этом в Air Canada заявили, что (вероятно, западные. – ред.) правительства должны "обеспечить равные условия игры, которые обеспечивают честную конкуренцию и равные возможности для всех перевозчиков".
Напомним, что после начала спецоперации на Украине Запад усилил санкции в отношении РФ. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов. Москва ответила на это зеркально. По данным газеты New York Times, американские авиакомпании, которые потеряли возможность летать над Россией, призвали конгресс и Белый дом запретить иностранным конкурентам полеты через ее воздушное пространство.