https://uz.sputniknews.ru/20230425/zapadnye-strany-sankcii-rossiya-analogichnye-mery-rezultat-34241681.html

Чем закончилась попытка Канады наказать Россию

Чем закончилась попытка Канады наказать Россию

CTV: закрытие российского неба вызвало увеличение топливных расходов канадских авиакомпаний.

2023-04-25T15:48+0500

2023-04-25T15:48+0500

2023-04-25T15:48+0500

россия

запад

санкции

небо

самолет

в мире

канада

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Ташкент, 25 апр — Sputnik. Закрытие российского воздушного пространства ударило по канадским авиакомпаниям, сообщает РИА Новости.Об этом говорится в статье, опубликованной на новостном портале CTV News.РФ закрыла свое воздушное пространство в ответ на аналогичные меры против российских авиакомпаний. Из-за необходимости облетать Россию канадские перевозчики сталкиваются с увеличением времени полетов и затрат на топливо. Это, в свою очередь, приводит к подорожанию "и без того дорогих" билетов для пассажиров.По словам же аналитика Хелен Беккер, для североамериканских авиакомпаний "это определенно проблема".По данным компании Cirium стоимость билета Air Canada в одну сторону из Ванкувера в Гонконг возросла с января 2019 по январь 2023 года на 41%, из Торонто в Дели — на 47%. В то же время средняя стоимость перелета из Ванкувера в Гонконг за этот же период снизилась на 22%, из Торонто в Дели – выросла на 25%.По мнению бывшего пилота и гендиректора компании Aero Consulting Experts Росс Аймер, такая ситуация ставит Air Canada и другие попавшие под запрет авиакомпании "в невыгодное конкурентное положение".По словам пресс-секретаря Air Canada Питера Фитцпатрика, из-за российских мер многие маршруты авиакомпании в Азию, Индию и на Ближний Восток "частично изменены", а некоторые из них, такие как Ванкувер — Дели, приостановлены.При этом в Air Canada заявили, что (вероятно, западные. – ред.) правительства должны "обеспечить равные условия игры, которые обеспечивают честную конкуренцию и равные возможности для всех перевозчиков".Напомним, что после начала спецоперации на Украине Запад усилил санкции в отношении РФ. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов. Москва ответила на это зеркально. По данным газеты New York Times, американские авиакомпании, которые потеряли возможность летать над Россией, призвали конгресс и Белый дом запретить иностранным конкурентам полеты через ее воздушное пространство.Читайте также: Песков: заявления, что экономика РФ загибается, — это вранье

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