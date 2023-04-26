https://uz.sputniknews.ru/20230426/energosberegayushchiye-nasosy-v-namangane-34310376.html
В Намангане ввели в эксплуатацию новые энергосберегающие насосы
В Намангане ввели в эксплуатацию новые энергосберегающие насосы
Эти устройства были установлены за счет 10 миллиардов государственного бюджета.
2023-04-26T20:01+0500
2023-04-26T20:01+0500
2023-04-26T20:41+0500
узбекистан
наманганская область
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. На водозаборе "Кызыл Ровот" в Уйчинском районе Наманганской области установили энергосберегающие насосные агрегаты на сумму 11,5 млрд. сумов, сообщила пресс-служба хокимията Наманганской области.На водозаборе "Кызыл Ровот" ООО "Наманганводоснабжение" установлены 3 новых энергосберегающих насосных агрегата, которые успешно прошли первичные испытания.На эти аппараты из государственного бюджета выделено 10 млрд сумов и 1,1 млрд сумов со счета АО "Узсувтаминот", а 400 млн затрачено за счет предприятия на дополнительные ремонтные работы.Новые агрегаты, подающие питьевую воду в город Наманган, Уйчинский, Чортокский и Янгикурганский районы, позволят в течение года сэкономить в среднем более 4,3 млн кВт электроэнергии на сумму более 2 млрд сумов, сообщили в пресс-службе.Читайте также: Энергетика, образование, туризм — глава Тюменской области о сотрудничестве с Узбекистаном
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узбекистан наманганская область энергосберегающие насосы
узбекистан наманганская область энергосберегающие насосы
В Намангане ввели в эксплуатацию новые энергосберегающие насосы
20:01 26.04.2023 (обновлено: 20:41 26.04.2023)
Эти устройства были установлены за счет 10 миллиардов государственного бюджета.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik
. На водозаборе "Кызыл Ровот" в Уйчинском районе Наманганской области установили энергосберегающие насосные агрегаты на сумму 11,5 млрд. сумов, сообщила
пресс-служба хокимията Наманганской области.
На водозаборе "Кызыл Ровот" ООО "Наманганводоснабжение" установлены 3 новых энергосберегающих насосных агрегата, которые успешно прошли первичные испытания.
На эти аппараты из государственного бюджета выделено 10 млрд сумов и 1,1 млрд сумов со счета АО "Узсувтаминот", а 400 млн затрачено за счет предприятия на дополнительные ремонтные работы.
Новые агрегаты, подающие питьевую воду в город Наманган, Уйчинский, Чортокский и Янгикурганский районы, позволят в течение года сэкономить в среднем более 4,3 млн кВт электроэнергии на сумму более 2 млрд сумов, сообщили в пресс-службе.