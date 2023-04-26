https://uz.sputniknews.ru/20230426/energosberegayushchiye-nasosy-v-namangane-34310376.html

В Намангане ввели в эксплуатацию новые энергосберегающие насосы

В Намангане ввели в эксплуатацию новые энергосберегающие насосы

Эти устройства были установлены за счет 10 миллиардов государственного бюджета.

2023-04-26T20:01+0500

2023-04-26T20:01+0500

2023-04-26T20:41+0500

узбекистан

наманганская область

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. На водозаборе "Кызыл Ровот" в Уйчинском районе Наманганской области установили энергосберегающие насосные агрегаты на сумму 11,5 млрд. сумов, сообщила пресс-служба хокимията Наманганской области.На водозаборе "Кызыл Ровот" ООО "Наманганводоснабжение" установлены 3 новых энергосберегающих насосных агрегата, которые успешно прошли первичные испытания.На эти аппараты из государственного бюджета выделено 10 млрд сумов и 1,1 млрд сумов со счета АО "Узсувтаминот", а 400 млн затрачено за счет предприятия на дополнительные ремонтные работы.Новые агрегаты, подающие питьевую воду в город Наманган, Уйчинский, Чортокский и Янгикурганский районы, позволят в течение года сэкономить в среднем более 4,3 млн кВт электроэнергии на сумму более 2 млрд сумов, сообщили в пресс-службе.Читайте также: Энергетика, образование, туризм — глава Тюменской области о сотрудничестве с Узбекистаном

узбекистан

наманганская область

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