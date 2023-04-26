https://uz.sputniknews.ru/20230426/kak-v-uzbekistane-podderjat-semeynyy-biznes--podrobnosti--34274269.html

Как в Узбекистане поддержат семейный бизнес — подробности

Как в Узбекистане поддержат семейный бизнес — подробности

О поддержке семейного предпринимательства - в нашем материале.

2023-04-26T11:55+0500

2023-04-26T11:55+0500

2023-04-26T12:07+0500

экономика

общество

узбекистан

кредит

предприниматели

бизнес

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Правительство определило дополнительные меры по предоставлению кредитов и увеличению постоянных источников доходов населения в рамках программы развития семейного бизнеса.Так, в 2023 году выделят 2,8 трлн сумов за счет собственных ресурсов АК "Халк банки", АКБ "Агробанк" и АКБ "Микрокредитбанк". Семейным предпринимателям кредиты предоставят по ставке 14%.При этом владельцам приусадебных земель увеличат размер микрокредитов до 3 млн сумов. Их выделят через Единую электронную платформу программ развития семейного предпринимательства.До 300 млн сумов можно получить в кредит при поручительстве третьего лица, наличии страхового полиса и залога имущества.Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента совместно с коммерческими банками назначат ответственными за погашение выделенных по программам кредитов в установленные сроки.Рекомендательное письмо помощника хокима будет основанием для выделения кредитов в сумме до 33 млн сумов физическим лицам и субъектам малого предпринимательства, прошедшим государственную регистрацию в установленном порядке. В этом случае коммерческие банки страхуют риск невозврата кредита за счет своих средств.Читайте также:

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