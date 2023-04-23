https://uz.sputniknews.ru/20230423/uzbekistan-predprinimateli-obrascheniya-biznes-ombudsman-analiz-34185344.html

На что жалуются предприниматели в Узбекистане — подробности

На что жалуются предприниматели в Узбекистане — подробности

Бизнес-обмудсман республики проанализировал количество, причины и географию обращений, поступивших на информационный портал. Их основная часть касается банковского кредитования.

2023-04-23T15:47+0500

2023-04-23T15:47+0500

2023-04-23T15:47+0500

узбекистан

предприниматели

обращения

экономика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/07/33663156_0:0:2426:1366_1920x0_80_0_0_0401d17c3a637b3e3343a73454a9a4e8.jpg

ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. По состоянию на 1 апреля 2023 года на информационный портал “Виртуальный офис предпринимателя” поступило 1 961 обращение, сообщила пресс-служба Уполномоченного при президенте Узбекистана по защите прав и законных интересов предпринимателей.20 % обращений связаны с банковско-кредитной деятельностью, 18 % — с предоставлением земли или зданий, 10 % — с налогами, 8 % — с инфраструктурой, поведением чиновников, остальные — с другими вопросами.По числу обращений лидирует Кашкадарьинская область (19%). На втором месте — Ташкент (15%). Далее идут Сурхандарьинская (9%) и Самаркандская (8%) области.На основании поступивших обращений предпринимателям помогли получить кредиты на сумму свыше 2, 131 млрд сумов, взыскать 1, 635 млрд сумов, а также вернуть излишне уплаченные налоги в размере 196 млн сумов.Кроме того, бизнес-омбудсман выявил 205 случаев, когда ответственные организации и учреждения нарушили сроки рассмотрения обращений субъектов предпринимательства и предпринимателей.В результате, на должностных лиц, преступивших закон составили 43 протокола об административных правонарушениях, 29 должностным лицам объявили выговоры, 16 работников оштрафовали, с 1 должностным лицом расторгли трудовой договор.Читайте также: В Узбекистане смягчат наказания за правонарушения в торговлеУзбекским предпринимателям выделят кредиты до 50 млн сумов

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

узбекистан предприниматели обращения экономика общество