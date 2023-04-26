https://uz.sputniknews.ru/20230426/kitay-ukazat-priznak-globalnoe-moguschestvo-ssha-upadok-34293089.html
В Китае указали на признак упадка глобального могущества США
В Китае указали на признак упадка глобального могущества США
Global Times: об упадке могущества Соединенных Штатов свидетельствует желание Байдена баллотироваться на второй срок.
2023-04-26T15:54+0500
2023-04-26T15:54+0500
2023-04-26T15:54+0500
китай
газета
сша
эксперт
мнение эксперта
в мире
джо байден
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Намерение президента США Джо Байдена переизбраться в следующем году показывает, что американская политика закостенела и свидетельствует об упадке глобального могущества США, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную газету КНР Global Times.25 апреля 2023 года Байден официально объявил, что пойдет на выборы главы государства, которые состоятся в 2024 году. Ранее свою кандидатуру выдвинул экс-президент Дональд Трамп.Из публикации Global Times следует, что возможное повторение соперничества Байдена и Трампа в ситуации, когда оба политика сталкиваются с критикой, "демонстрирует неспособность решать проблемы, стоящие перед страной" и свидетельствует о ее "упадке".По мнению эксперта, сегодня США сталкиваются с серьезными внутренними и внешними проблемами, и для решения этих проблем необходимо новое лицо.Также издание отмечает, что, вступая в должность, Байден дал множество обещаний: от восстановления отношений с союзниками и преодоления политических и культурных разногласий до улучшения экономики.По прогнозам Ли Хайдуна, американские политики повысят ставки в отношении Китая по мере приближения к выборам. "Выборы часто превращаются в опасную спираль в отношении того, кто жестче по отношению к Китаю", — объяснил он.Эксперт также считает, что США для стимулирования своей экономики должны стремиться к сотрудничеству с Китаем, однако их "токсичная предвыборная политика" сводится лишь к "созданию воображаемых врагов для получения голосов".Читайте также: Запад готовится к новому раунду войны за мировое господство — что еще заявил Лавров в США
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китай газета эксперт мнение эксперта джо байден выборы президента в мире
китай газета эксперт мнение эксперта джо байден выборы президента в мире
В Китае указали на признак упадка глобального могущества США
Global Times: об упадке могущества Соединенных Штатов свидетельствует желание Байдена баллотироваться на второй срок.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik.
Намерение президента США Джо Байдена переизбраться в следующем году показывает, что американская политика закостенела и свидетельствует об упадке глобального могущества США, сообщает РИА Новости
со ссылкой на государственную газету КНР Global Times.
25 апреля 2023 года Байден официально объявил, что пойдет на выборы главы государства, которые состоятся в 2024 году. Ранее свою кандидатуру выдвинул экс-президент Дональд Трамп.
Из публикации Global Times следует, что возможное повторение соперничества Байдена и Трампа в ситуации, когда оба политика сталкиваются с критикой, "демонстрирует неспособность решать проблемы, стоящие перед страной" и свидетельствует о ее "упадке".
"Возможное продолжение соперничества Байдена и Трампа показывает окостенение, ригидность американской политики. Эта тенденция свидетельствует о быстром упадке американского могущества в глобальном масштабе", — цитирует издание слова профессора Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдуна.
По мнению эксперта, сегодня США сталкиваются с серьезными внутренними и внешними проблемами, и для решения этих проблем необходимо новое лицо.
Также издание отмечает, что, вступая в должность, Байден дал множество обещаний: от восстановления отношений с союзниками и преодоления политических и культурных разногласий до улучшения экономики.
"Однако по мере того, как его срок подходит к концу, в американском обществе углубляется разлом, а трансатлантические союзники стремятся к "стратегической автономии" после постоянных попыток Вашингтона пожертвовать своими союзниками ради сдерживания Китая", — пишет газета.
По прогнозам Ли Хайдуна, американские политики повысят ставки в отношении Китая по мере приближения к выборам. "Выборы часто превращаются в опасную спираль в отношении того, кто жестче по отношению к Китаю", — объяснил он.
Эксперт также считает, что США для стимулирования своей экономики должны стремиться к сотрудничеству с Китаем, однако их "токсичная предвыборная политика" сводится лишь к "созданию воображаемых врагов для получения голосов".