https://uz.sputniknews.ru/20230426/kitay-ukazat-priznak-globalnoe-moguschestvo-ssha-upadok-34293089.html

В Китае указали на признак упадка глобального могущества США

В Китае указали на признак упадка глобального могущества США

Global Times: об упадке могущества Соединенных Штатов свидетельствует желание Байдена баллотироваться на второй срок.

2023-04-26T15:54+0500

2023-04-26T15:54+0500

2023-04-26T15:54+0500

китай

газета

сша

эксперт

мнение эксперта

в мире

джо байден

выборы президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/1e/29580420_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6d22f6a5cc1ee57880caf588251555a9.jpg

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Намерение президента США Джо Байдена переизбраться в следующем году показывает, что американская политика закостенела и свидетельствует об упадке глобального могущества США, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную газету КНР Global Times.25 апреля 2023 года Байден официально объявил, что пойдет на выборы главы государства, которые состоятся в 2024 году. Ранее свою кандидатуру выдвинул экс-президент Дональд Трамп.Из публикации Global Times следует, что возможное повторение соперничества Байдена и Трампа в ситуации, когда оба политика сталкиваются с критикой, "демонстрирует неспособность решать проблемы, стоящие перед страной" и свидетельствует о ее "упадке".По мнению эксперта, сегодня США сталкиваются с серьезными внутренними и внешними проблемами, и для решения этих проблем необходимо новое лицо.Также издание отмечает, что, вступая в должность, Байден дал множество обещаний: от восстановления отношений с союзниками и преодоления политических и культурных разногласий до улучшения экономики.По прогнозам Ли Хайдуна, американские политики повысят ставки в отношении Китая по мере приближения к выборам. "Выборы часто превращаются в опасную спираль в отношении того, кто жестче по отношению к Китаю", — объяснил он.Эксперт также считает, что США для стимулирования своей экономики должны стремиться к сотрудничеству с Китаем, однако их "токсичная предвыборная политика" сводится лишь к "созданию воображаемых врагов для получения голосов".Читайте также: Запад готовится к новому раунду войны за мировое господство — что еще заявил Лавров в США

китай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

китай газета эксперт мнение эксперта джо байден выборы президента в мире