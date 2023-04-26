https://uz.sputniknews.ru/20230426/sergey-lavrov-ssha-rossiya-predsedatel-sovbez-onn-itogi-press-konferenciya-zayavlenie-34272625.html

Запад готовится к новому раунду войны за мировое господство — что еще заявил Лавров в США

Запад готовится к новому раунду войны за мировое господство — что еще заявил Лавров в США

Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал ряд заявлений в ходе пресс-конференции по итогам председательства России в СБ ООН.

2023-04-26T12:18+0500

2023-04-26T12:18+0500

2023-04-26T12:30+0500

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. О подготовке к следующему раунду войны за сохранение Западом господства в мире, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам председательства России в СБ ООН.Также он отметил, что усилия Запада могут лишь замедлить процесс становления нового мирового порядка, который, по его мнению, все равно будет.Кроме того, Лавров выразил надежду на здравомыслие политиков, говорящих о неизбежной третьей мировой войне.На вопросы о третьей мировой войне Лавров отреагировал лаконично.При этом Лавров дал определение логике Запада о переговорах Москвы и Киева только после успешного контрнаступления ВСУ.Россия стремится к тому, чтобы с территории Украины не исходили угрозы безопасности, которые накапливались там долгие годы, уточнил дипломат. По его словам, по урегулированию конфликта нет какого-то графика. Вместе с тем министр призвал быть оптимистами и не терять надежду на то, что стремление к объединению усилий и пониманию того, что раскалывать мировое сообщество на миллиард и семь миллиардов — это неправильно, возобладает.Также он высказал мнение о возобновлении ядерной сделки с Ираном.При этом Лавров добавил, что этот процесс сейчас не зависит ни от России, Китая или Ирана: "Те, кто ее разрушил, должны вернуть ее к жизни”.Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства рассказал журналистам, почему Россия не обсуждает с Китаем зерновую сделку.Также он указал, к чему привели попытки НАТО развалить Россию.Еще один комментарий главы МИД РФ касался заявления Байдена о выдвижении на второй срок на следующих президентских выборах в США в 2024 году.При этом он отметил, что публичный анализ происходящего — обязанность журналистов. Читайте также: Реакция Лаврова на отказ в выдаче виз США российским журналистам — подробности

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