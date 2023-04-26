https://uz.sputniknews.ru/20230426/sergey-lavrov-ssha-rossiya-predsedatel-sovbez-onn-itogi-press-konferenciya-zayavlenie-34272625.html
Запад готовится к новому раунду войны за мировое господство — что еще заявил Лавров в США
Запад готовится к новому раунду войны за мировое господство — что еще заявил Лавров в США
Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал ряд заявлений в ходе пресс-конференции по итогам председательства России в СБ ООН.
2023-04-26T12:18+0500
2023-04-26T12:18+0500
2023-04-26T12:30+0500
россия
совбез оон
сергей лавров
сша
пресс-конференция
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политика
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. О подготовке к следующему раунду войны за сохранение Западом господства в мире, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам председательства России в СБ ООН.Также он отметил, что усилия Запада могут лишь замедлить процесс становления нового мирового порядка, который, по его мнению, все равно будет.Кроме того, Лавров выразил надежду на здравомыслие политиков, говорящих о неизбежной третьей мировой войне.На вопросы о третьей мировой войне Лавров отреагировал лаконично.При этом Лавров дал определение логике Запада о переговорах Москвы и Киева только после успешного контрнаступления ВСУ.Россия стремится к тому, чтобы с территории Украины не исходили угрозы безопасности, которые накапливались там долгие годы, уточнил дипломат. По его словам, по урегулированию конфликта нет какого-то графика. Вместе с тем министр призвал быть оптимистами и не терять надежду на то, что стремление к объединению усилий и пониманию того, что раскалывать мировое сообщество на миллиард и семь миллиардов — это неправильно, возобладает.Также он высказал мнение о возобновлении ядерной сделки с Ираном.При этом Лавров добавил, что этот процесс сейчас не зависит ни от России, Китая или Ирана: "Те, кто ее разрушил, должны вернуть ее к жизни”.Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства рассказал журналистам, почему Россия не обсуждает с Китаем зерновую сделку.Также он указал, к чему привели попытки НАТО развалить Россию.Еще один комментарий главы МИД РФ касался заявления Байдена о выдвижении на второй срок на следующих президентских выборах в США в 2024 году.При этом он отметил, что публичный анализ происходящего — обязанность журналистов. Читайте также: Реакция Лаврова на отказ в выдаче виз США российским журналистам — подробности
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россия совбез оон сергей лавров пресс-конференция заявление политика
россия совбез оон сергей лавров пресс-конференция заявление политика
Запад готовится к новому раунду войны за мировое господство — что еще заявил Лавров в США
12:18 26.04.2023 (обновлено: 12:30 26.04.2023)
Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал ряд заявлений в ходе пресс-конференции по итогам председательства России в СБ ООН.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. О подготовке к следующему раунду войны за сохранение Западом господства в мире, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам председательства России в СБ ООН.
"Идет подготовка к новому раунду войны за мировое господство. Вернее, войны за то, чтобы попытаться сохранить мировое господство", — заявил Лавров, отвечая на вопрос о формировании многополярного мира.
Также он отметил, что усилия Запада могут лишь замедлить процесс становления нового мирового порядка, который, по его мнению, все равно будет.
"Многополярный мир объективно формируется, и каким он будет в итоге, какая будет конфигурация — не знаю", — добавил дипломат.
Кроме того, Лавров выразил надежду на здравомыслие политиков, говорящих о неизбежной третьей мировой войне.
“Я очень надеюсь, что все эти заявления "Если Украина проиграет, то не избежать третьей мировой войны" или наоборот, надеюсь очень, что те, кто их произносят, должны быть все-таки в здравом уме и проявлять ответственность", — сказал глава МИД РФ.
На вопросы о третьей мировой войне Лавров отреагировал лаконично.
"Мы живем на одной земле. Вот сейчас говорили про третью мировую войну. Ну кому это нужно?", — сказал министр.
При этом Лавров дал определение логике Запада о переговорах Москвы и Киева только после успешного контрнаступления ВСУ.
"Наши цели (на Украине. — прим. ред.) мы очень ясно и честно изложили. А вот какая цель у США, у НАТО, у Евросоюза? Накачивать Украину вооружениями. И <...> появилась эта смешная теория: давайте мы сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление и потом попросим Украину, (Владимира) Зеленского начать переговоры. Это какая-то шизофреническая логика", — отметил он.
Россия стремится к тому, чтобы с территории Украины не исходили угрозы безопасности, которые накапливались там долгие годы, уточнил дипломат. По его словам, по урегулированию конфликта нет какого-то графика.
"Не буду даже гадать. По Украине дело не в том, что есть какой-то график... Надо просто работать над реализацией своих законных прав, делать это честно, объясняя мотивы, которыми ты руководствуешься, что мы и сделали в отношении наших действий в рамках специальной военной операции и что мы хотели бы также в порядке взаимности услышать от наших западных коллег — какие цели они-то преследуют в том же Ираке, Ливии и других местах, где они пытаются проявлять какую-то активность", — пояснил он журналистам.
Вместе с тем министр призвал быть оптимистами и не терять надежду на то, что стремление к объединению усилий и пониманию того, что раскалывать мировое сообщество на миллиард и семь миллиардов — это неправильно, возобладает.
Также он высказал мнение о возобновлении ядерной сделки с Ираном.
"Мне кажется, что это огромная ошибка упустить шанс эту сделку возобновить, тем более в условиях, когда нормализуются отношения между арабскими странами и Ираном, в частности с Саудовской Аравией при поддержке КНР восстановлены отношения", — указал он.
При этом Лавров добавил, что этот процесс сейчас не зависит ни от России, Китая или Ирана: "Те, кто ее разрушил, должны вернуть ее к жизни”.
Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства рассказал журналистам, почему Россия не обсуждает с Китаем зерновую сделку.
"Сразу скажу, что мы эту тему не обсуждаем с нашими партнерами из КНР, в том числе, наверное, и по чисто прагматичным соображениям, исходя из того, что у нас с КНР есть общие границы, через которые налажен экспорт и импорт, и черноморские просторы совершенно не нужны для того, чтобы Китай закупал наше зерно, да и вообще зерно в других странах, прилегающих к России – Казахстан, например", — объяснил Лавров.
Также он указал, к чему привели попытки НАТО развалить Россию.
"Тезис о том, что Россия пыталась предотвратить расширение НАТО, а в итоге она его ускорила — это с вашей колокольни, наверное. У нас тоже есть свои колокольни и оценки, которые непредвзятые наблюдатели и политологи делают в России и за рубежом. (Эти выводы — ред.) заключаются в том, что НАТО хотела развалить Российскую Федерацию, а в итоге она ее сплотила", — заявил Лавров.
Еще один комментарий главы МИД РФ касался заявления Байдена о выдвижении на второй срок на следующих президентских выборах в США в 2024 году.
...российское правительство не вмешивается в дела других государств", — подчеркнул Лавров.
При этом он отметил, что публичный анализ происходящего — обязанность журналистов.