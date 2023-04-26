https://uz.sputniknews.ru/20230426/mirziyoev-i-putin-proveli-telefonnyy-razgovor--peskov--34292485.html
Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор — Песков
Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор — Песков
Песков рассказал, что президенты провели телефонный разговор.
2023-04-26T15:22+0500
2023-04-26T15:22+0500
2023-04-26T16:47+0500
политика
шавкат мирзиёев
владимир путин
дмитрий песков
россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Главы России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели в среду телефонный разговор, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.По словам Пескова, подробности общения двух президентов будут позже. Ранее Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.Читайте также:Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Италии
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мирзиёев и путин провели телефонный разговор песков президент узбекистана президент россии россия узбекистан отношения сотрудничество новости новость
мирзиёев и путин провели телефонный разговор песков президент узбекистана президент россии россия узбекистан отношения сотрудничество новости новость
Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор — Песков
15:22 26.04.2023 (обновлено: 16:47 26.04.2023)
Пресс-секретарь российского лидера рассказал на брифинге, что президенты России и Узбекистана провели телефонный разговор.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik.
Главы России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели в среду телефонный разговор, передает РИА Новости
со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, подробности общения двух президентов будут позже.
"Сейчас мы готовим сообщение по результатам телефонного разговора с президентом Узбекистана Мирзиёевым. Тоже достаточно обстоятельный и очень теплый разговор", — сказал Песков.
Ранее Шавкат Мирзиёев провел
телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.