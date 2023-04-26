https://uz.sputniknews.ru/20230426/mirziyoev-i-putin-proveli-telefonnyy-razgovor--peskov--34292485.html

Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор — Песков

Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор — Песков

Песков рассказал, что президенты провели телефонный разговор.

2023-04-26T15:22+0500

2023-04-26T15:22+0500

2023-04-26T16:47+0500

политика

шавкат мирзиёев

владимир путин

дмитрий песков

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Главы России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели в среду телефонный разговор, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.По словам Пескова, подробности общения двух президентов будут позже. Ранее Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.Читайте также:Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Италии

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