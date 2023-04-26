https://uz.sputniknews.ru/20230426/shavkat-mirziyoev-prinyal-ministra-oborony-italii--34290961.html
Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Италии
Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Италии
Какие вопросы обсудили – читайте в нашем материале.
2023-04-26T14:50+0500
2023-04-26T14:50+0500
2023-04-26T14:50+0500
политика
шавкат мирзиёев
узбекистан
италия
встреча
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1a/34289999_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_91bfeba4918a3c655da9fafe6ca4ffa3.jpg
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Италии Гвидо Крозетто, передает пресс-служба узбекского лидера.В ходе встречи стороны отметили, что за последние несколько лет объем взаимной торговли и инвестиций вырос в два раза. Также в Узбекистане работают филиалы двух итальянских вузов – Туринского политехнического и Пизанского университетов.Представители двух стран обсудили вопросы сотрудничества в возобновляемой энергетике, логистике, сельском хозяйстве и других областях.Отдельное внимание стороны уделили Афганистану, мирному урегулировании ситуации в стране и обеспечению региональной безопасности.Читайте также:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1a/34289999_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_fe17dc1ee4022debfd8dbe69ea35a0a5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
президент узбекистана шавкат мирзиёев принял министра обороны италии гвидо крозетто сотрудничество италии и узбекистана филиалы итальянских вузов в узбекистане итальянские вузы в узбекистане новости новость
президент узбекистана шавкат мирзиёев принял министра обороны италии гвидо крозетто сотрудничество италии и узбекистана филиалы итальянских вузов в узбекистане итальянские вузы в узбекистане новости новость
Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Италии
Какие вопросы обсудили представители Узбекистана и Италии – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Италии Гвидо Крозетто, передает
пресс-служба узбекского лидера.
В ходе встречи стороны отметили, что за последние несколько лет объем взаимной торговли и инвестиций вырос в два раза. Также в Узбекистане работают филиалы двух итальянских вузов – Туринского политехнического и Пизанского университетов.
Представители двух стран обсудили вопросы сотрудничества в возобновляемой энергетике, логистике, сельском хозяйстве и других областях.
Отдельное внимание стороны уделили Афганистану, мирному урегулировании ситуации в стране и обеспечению региональной безопасности.