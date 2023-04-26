https://uz.sputniknews.ru/20230426/shavkat-mirziyoev-prinyal-ministra-oborony-italii--34290961.html

Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Италии

Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Италии

Какие вопросы обсудили – читайте в нашем материале.

2023-04-26T14:50+0500

2023-04-26T14:50+0500

2023-04-26T14:50+0500

политика

шавкат мирзиёев

узбекистан

италия

встреча

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Италии Гвидо Крозетто, передает пресс-служба узбекского лидера.В ходе встречи стороны отметили, что за последние несколько лет объем взаимной торговли и инвестиций вырос в два раза. Также в Узбекистане работают филиалы двух итальянских вузов – Туринского политехнического и Пизанского университетов.Представители двух стран обсудили вопросы сотрудничества в возобновляемой энергетике, логистике, сельском хозяйстве и других областях.Отдельное внимание стороны уделили Афганистану, мирному урегулировании ситуации в стране и обеспечению региональной безопасности.Читайте также:

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