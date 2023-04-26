https://uz.sputniknews.ru/20230426/misis-memorandum-o-sotrudnichestve-innoprom-34308362.html

МИСиС подписал меморандум о сотрудничестве с узбекистанским вузом

МИСиС подписал меморандум о сотрудничестве с узбекистанским вузом

Четырехстороннее соглашение подписано в рамках Международно выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.

2023-04-26T18:08+0500

2023-04-26T18:08+0500

2023-04-26T18:12+0500

иннопром — 2023

узбекистан

россия

алмалыкский филиал ниту "мисис"

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ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Национальный исследовательский технологический университет МИСиС подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством высшего образования, науки и инноваций Узбекистана, Навоийским государственным горно-технологическим университетом.В четырехстороннем соглашении также принимает участие Алмалыкский филиал МИСиС, сообщает пресс-служба Агентства инновационного развития Узбекистана.Меморандум подписан на полях Международной выставки "Иннопром. Центральная Азия", проходящей в эти дни в Ташкенте. Он направлен на развитие сотрудничества и дружеских отношений между исследователями и преподавателями двух стран, уточнили в пресс-службе.Читайте также: Татарстан будет производить в Узбекистане тренажеры для медиков

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