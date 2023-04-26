https://uz.sputniknews.ru/20230426/misis-memorandum-o-sotrudnichestve-innoprom-34308362.html
МИСиС подписал меморандум о сотрудничестве с узбекистанским вузом
МИСиС подписал меморандум о сотрудничестве с узбекистанским вузом
Четырехстороннее соглашение подписано в рамках Международно выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.
2023-04-26T18:08+0500
2023-04-26T18:08+0500
2023-04-26T18:12+0500
иннопром — 2023
узбекистан
россия
алмалыкский филиал ниту "мисис"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1a/34307350_0:57:1280:778_1920x0_80_0_0_a7886f2cd88e82e9a12fc1af95cda2c7.jpg
ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Национальный исследовательский технологический университет МИСиС подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством высшего образования, науки и инноваций Узбекистана, Навоийским государственным горно-технологическим университетом.В четырехстороннем соглашении также принимает участие Алмалыкский филиал МИСиС, сообщает пресс-служба Агентства инновационного развития Узбекистана.Меморандум подписан на полях Международной выставки "Иннопром. Центральная Азия", проходящей в эти дни в Ташкенте. Он направлен на развитие сотрудничества и дружеских отношений между исследователями и преподавателями двух стран, уточнили в пресс-службе.Читайте также: Татарстан будет производить в Узбекистане тренажеры для медиков
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1a/34307350_107:0:1244:853_1920x0_80_0_0_bdde03c178c4b09034992958f214dd18.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан россия мисис филиал алмалык навоийский государственный горно-технологический университет
узбекистан россия мисис филиал алмалык навоийский государственный горно-технологический университет
МИСиС подписал меморандум о сотрудничестве с узбекистанским вузом
18:08 26.04.2023 (обновлено: 18:12 26.04.2023)
Четырехстороннее соглашение подписано в рамках Международно выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Национальный исследовательский технологический университет МИСиС подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством высшего образования, науки и инноваций Узбекистана, Навоийским государственным горно-технологическим университетом.
В четырехстороннем соглашении также принимает участие Алмалыкский филиал МИСиС, сообщает
пресс-служба Агентства инновационного развития Узбекистана.
Меморандум подписан на полях Международной выставки "Иннопром. Центральная Азия", проходящей в эти дни в Ташкенте. Он направлен на развитие сотрудничества и дружеских отношений между исследователями и преподавателями двух стран, уточнили в пресс-службе.