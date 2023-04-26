https://uz.sputniknews.ru/20230426/rossiya-tatarstan-komaniya-trenazhery-mediki-proizvodstvo-uzbekistan-34284624.html
Татарстан будет производить в Узбекистане тренажеры для медиков
Татарстан будет производить в Узбекистане тренажеры для медиков
Тренажёры со специальным звуковым сопровождением позволят будущим врачам прослушивать и определять отклонения от нормы во внутренних органах пациентов.
2023-04-26T13:30+0500
2023-04-26T13:30+0500
2023-04-26T14:19+0500
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Компания из Татарстана наладит в Узбекистане производство тренажеров аускультации, сообщает корреспондент Sputnik.Такие тренажеры со специальным звуковым сопровождением имитируют шумы в сердце и легких. Они изготовлены в виде торса взрослого человека, куда встроены высокочувствительные сенсоры. Каждый манекен для обучения укомплектован ноутбуком с программным обеспечением. При прослушивании со стетоскопом в определенных точках слышны шумы, которые возникают при различных заболеваниях. Пользователям остается поставить правильный диагноз.Договоренности об открытии производства тренажеров аускультации в Узбекистане достигли в ходе выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.Ключевые задачи мероприятия — содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.Читайте также: В Узбекистане появился российский детский технопарк
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россия татарстан узбекистан технопарк чирчик производство тренажеры медицина
россия татарстан узбекистан технопарк чирчик производство тренажеры медицина
Татарстан будет производить в Узбекистане тренажеры для медиков
13:30 26.04.2023 (обновлено: 14:19 26.04.2023)
Тренажёры со специальным звуковым сопровождением помогут будущим врачам прослушивать и определять отклонения от нормы во внутренних органах пациентов.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Компания из Татарстана наладит в Узбекистане производство тренажеров аускультации, сообщает корреспондент Sputnik.
"Мы заключили контракт в технопарке Чирчик и планируем уже в конце мая начать их сборку, а затем производство", — рассказал представитель российской компании-производителя.
Такие тренажеры со специальным звуковым сопровождением имитируют шумы в сердце и легких. Они изготовлены в виде торса взрослого человека, куда встроены высокочувствительные сенсоры. Каждый манекен для обучения укомплектован ноутбуком с программным обеспечением. При прослушивании со стетоскопом в определенных точках слышны шумы, которые возникают при различных заболеваниях. Пользователям остается поставить правильный диагноз.
Договоренности об открытии производства тренажеров аускультации в Узбекистане достигли в ходе выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.
Ключевые задачи мероприятия — содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.