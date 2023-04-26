https://uz.sputniknews.ru/20230426/nizhegorodskaya-oblast-rossiya-peredacha-buharskaya-oblast-uzbekistan-mobilnyy-detskiy-tehnopark-34264836.html
В Узбекистане появился российский детский технопарк
В Узбекистане появился российский детский технопарк
Мобильный "Кванториум” — это подарок Нижегородской области РФ Бухарской области Узбекистана. Он позволяет проводить уроки с применением высоких технологий в школах и колледжах, находящихся в самых отдаленных районах.
2023-04-26T10:03+0500
2023-04-26T10:03+0500
2023-04-26T10:15+0500
россия
нижний новгород
технопарк
дети
узбекистан
бухарская область
города-побратимы
общество
подарок
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Ключи от детского мобильного технопарка "Кванториум" Нижегородская область России передала Бухарской области Узбекистана на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба правительства российского региона.Стороны взаимодействуют как на межмуниципальном уровне в рамках соглашения об установлении побратимских связей между Нижним Новгородом и Бухарой, так и на межрегиональном в соответствии с меморандумом о намерениях между Нижегородской и Бухарской областями.Детский передвижной технопарк предназначен для организации учебного процесса с применением высоких технологий в школах и колледжах, которые находятся в отдаленных от городских центров, труднодоступных и сельских районах.Оснащение "Кванториума" позволяет проводить занятия по конструированию, моделированию, промышленному дизайну, роботостроению, информационным технологиям, в том числе с использованием виртуальной реальности, а также внедрять обучающие программы в инженерии.Проект также поможет повысить профессиональные компетенции преподавателей информатики.При производстве мобильного комплекса на базе автомобиля "ГАЗель Next Citiline" использовали композитные материалы. Они не подвержены коррозии и воздействию УФ-излучения. В салоне "Кванториума" установили системы автономного энергообеспечения, отопления и кондиционирования.Напомним, в столичном Узэкспоцентре проходит выставка "Иннопром. Центральная Азия". В текущем году она открывает повестку больших инвестиционных экономических и промышленных перспектив не только для Узбекистана, но и для всего центральноазиатского региона.Читайте также: Города России и Узбекистана стали побратимами — подробности
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россия нижний новгород узбекистан бухарская область города-побратимы дети подарок технопарк
россия нижний новгород узбекистан бухарская область города-побратимы дети подарок технопарк
В Узбекистане появился российский детский технопарк
10:03 26.04.2023 (обновлено: 10:15 26.04.2023)
Мобильный "Кванториум” — это подарок Нижегородской области РФ Бухарскому региону Узбекистана. Он позволяет проводить уроки с применением высоких технологий в школах и колледжах, находящихся в самых отдаленных районах.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik.
Ключи от детского мобильного технопарка "Кванториум" Нижегородская область России передала Бухарской области Узбекистана на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте. Об этом сообщила
пресс-служба правительства российского региона.
"Прошлым летом жители Бухарской области уже ознакомились с возможностями нижегородского "Кванториума": тогда более 2 400 детей и около 900 педагогов стали участниками образовательных мастер-классов наших специалистов. Такое сотрудничество — отличный пример экспорта нижегородских образовательных технологий. Уверен, что с помощью нашего мобильного технопарка обучение в школах Бухары станет еще более познавательным и интересным", — рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Стороны взаимодействуют как на межмуниципальном уровне в рамках соглашения об установлении побратимских связей между Нижним Новгородом и Бухарой, так и на межрегиональном в соответствии с меморандумом о намерениях между Нижегородской и Бухарской областями.
Детский передвижной технопарк предназначен для организации учебного процесса с применением высоких технологий в школах и колледжах, которые находятся в отдаленных от городских центров, труднодоступных и сельских районах.
Оснащение "Кванториума" позволяет проводить занятия по конструированию, моделированию, промышленному дизайну, роботостроению, информационным технологиям, в том числе с использованием виртуальной реальности, а также внедрять обучающие программы в инженерии.
Проект также поможет повысить профессиональные компетенции преподавателей информатики.
При производстве мобильного комплекса на базе автомобиля "ГАЗель Next Citiline" использовали композитные материалы. Они не подвержены коррозии и воздействию УФ-излучения. В салоне "Кванториума" установили системы автономного энергообеспечения, отопления и кондиционирования.
Напомним, в столичном Узэкспоцентре проходит выставка "Иннопром. Центральная Азия". В текущем году она открывает повестку больших инвестиционных экономических и промышленных перспектив не только для Узбекистана, но и для всего центральноазиатского региона.