https://uz.sputniknews.ru/20230426/nizhegorodskaya-oblast-rossiya-peredacha-buharskaya-oblast-uzbekistan-mobilnyy-detskiy-tehnopark-34264836.html

В Узбекистане появился российский детский технопарк

В Узбекистане появился российский детский технопарк

Мобильный "Кванториум” — это подарок Нижегородской области РФ Бухарской области Узбекистана. Он позволяет проводить уроки с применением высоких технологий в школах и колледжах, находящихся в самых отдаленных районах.

2023-04-26T10:03+0500

2023-04-26T10:03+0500

2023-04-26T10:15+0500

россия

нижний новгород

технопарк

дети

узбекистан

бухарская область

города-побратимы

общество

подарок

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Ключи от детского мобильного технопарка "Кванториум" Нижегородская область России передала Бухарской области Узбекистана на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба правительства российского региона.Стороны взаимодействуют как на межмуниципальном уровне в рамках соглашения об установлении побратимских связей между Нижним Новгородом и Бухарой, так и на межрегиональном в соответствии с меморандумом о намерениях между Нижегородской и Бухарской областями.Детский передвижной технопарк предназначен для организации учебного процесса с применением высоких технологий в школах и колледжах, которые находятся в отдаленных от городских центров, труднодоступных и сельских районах.Оснащение "Кванториума" позволяет проводить занятия по конструированию, моделированию, промышленному дизайну, роботостроению, информационным технологиям, в том числе с использованием виртуальной реальности, а также внедрять обучающие программы в инженерии.Проект также поможет повысить профессиональные компетенции преподавателей информатики.При производстве мобильного комплекса на базе автомобиля "ГАЗель Next Citiline" использовали композитные материалы. Они не подвержены коррозии и воздействию УФ-излучения. В салоне "Кванториума" установили системы автономного энергообеспечения, отопления и кондиционирования.Напомним, в столичном Узэкспоцентре проходит выставка "Иннопром. Центральная Азия". В текущем году она открывает повестку больших инвестиционных экономических и промышленных перспектив не только для Узбекистана, но и для всего центральноазиатского региона.Читайте также: Города России и Узбекистана стали побратимами — подробности

россия

нижний новгород

узбекистан

бухарская область

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