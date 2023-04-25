https://uz.sputniknews.ru/20230425/goroda-novocheboksarsk-rossiya-karshi-uzbekistan-pobratimy-soglashenie-podpisanie-vystavka-innoprom-34218495.html
Города России и Узбекистана стали побратимами — подробности
Города России и Узбекистана стали побратимами — подробности
Новочебоксарск и Карши будут развивать инвестиционное сотрудничество, осуществлять совместные проекты, укреплять туристические связи. Соглашение подписали в рамках выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.
2023-04-25T10:11+0500
2023-04-25T10:11+0500
2023-04-25T11:16+0500
иннопром — 2023
узбекистан
карши
кашкадарьинская область
россия
чувашская республика
города-побратимы
соглашение
выставка
"иннопром"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/744/28/7442899_0:61:1000:624_1920x0_80_0_0_74f09b947502669e4b8250cec6a9c530.jpg
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Города Новочебоксарк Чувашской республики России и столица Кашкадарьинской области Узбекистана Карши установили побратимские отношения, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-служба администрации главы Чувашской республики.Соответствующее соглашение подписали в ходе встречи главы Чувашии Олега Николаева с хокимом Кашкадарьинской области Узбекистана Муротжоном Азимовым на полях международной выставки “Иннопром. Центральная Азия”.Закрепление статуса города-побратима предусматривает широкое инвестиционное сотрудничество, установление прямых контактов между хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в Новочебоксарске и Карши, а также укрепление туристических связей.Кроме того, стороны намерены взаимодействовать в различных направлениях.В частности, он выразил готовность экспортировать в Узбекистан лук-севок. В свою очередь, Муротжон Азимов заинтересован в поставке из Чувашской республики картофеля и сборке чувашских тракторов.Напомним: в Ташкенте проходит международная выставка "Иннопром. Центральная Азия". В ней участвуют более 300 компаний из России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.Отрасли, которые представляют компании:Ключевые задачи мероприятия — содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидают подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.Читайте также: Краснодарский край и Андижанская область договорились о сотрудничестве
узбекистан
карши
кашкадарьинская область
россия
чувашская республика
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/744/28/7442899_0:0:888:666_1920x0_80_0_0_3e476612dfdc563116f849bc2744f4ee.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан карши кашкадарьинская область россия чувашская республика соглашение города-побратимы иннопром
узбекистан карши кашкадарьинская область россия чувашская республика соглашение города-побратимы иннопром
Города России и Узбекистана стали побратимами — подробности
10:11 25.04.2023 (обновлено: 11:16 25.04.2023)
Новочебоксарск и Карши будут развивать инвестиционное сотрудничество, осуществлять совместные проекты, укреплять туристические связи. Соглашение подписали в рамках выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Города Новочебоксарк Чувашской республики России и столица Кашкадарьинской области Узбекистана Карши установили побратимские отношения, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-служба администрации главы Чувашской республики.
Соответствующее соглашение подписали в ходе встречи главы Чувашии Олега Николаева с хокимом Кашкадарьинской области Узбекистана Муротжоном Азимовым на полях международной выставки “Иннопром. Центральная Азия”.
“Соглашение — это начало большого, разностороннего пути, открывающего определенные возможности перед обоими регионами. Уверен, у нас будут интересные совместные проекты и идеи для претворения в жизнь", — сообщил Олег Николаев.
Закрепление статуса города-побратима предусматривает широкое инвестиционное сотрудничество, установление прямых контактов между хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в Новочебоксарске и Карши, а также укрепление туристических связей.
Кроме того, стороны намерены взаимодействовать в различных направлениях.
“Договорились о сотрудничестве в торгово-экономической, промышленной, социальной сферах, а также в области агропромышленности и тракторного машиностроения. Такое сотрудничество — ключевой элемент конструктивного диалога, взаимопонимания и дружбы между народами двух стран”, — добавил Николаев.
В частности, он выразил готовность экспортировать в Узбекистан лук-севок. В свою очередь, Муротжон Азимов заинтересован в поставке из Чувашской республики картофеля и сборке чувашских тракторов.
Напомним: в Ташкенте проходит международная выставка "Иннопром. Центральная Азия". В ней участвуют более 300 компаний из России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.
Отрасли, которые представляют компании:
строительство и другие сферы
Ключевые задачи мероприятия — содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидают подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.