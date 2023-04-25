https://uz.sputniknews.ru/20230425/goroda-novocheboksarsk-rossiya-karshi-uzbekistan-pobratimy-soglashenie-podpisanie-vystavka-innoprom-34218495.html

Города России и Узбекистана стали побратимами — подробности

Города России и Узбекистана стали побратимами — подробности

Новочебоксарск и Карши будут развивать инвестиционное сотрудничество, осуществлять совместные проекты, укреплять туристические связи. Соглашение подписали в рамках выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.

2023-04-25T10:11+0500

2023-04-25T10:11+0500

2023-04-25T11:16+0500

иннопром — 2023

узбекистан

карши

кашкадарьинская область

россия

чувашская республика

города-побратимы

соглашение

выставка

"иннопром"

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Города Новочебоксарк Чувашской республики России и столица Кашкадарьинской области Узбекистана Карши установили побратимские отношения, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-служба администрации главы Чувашской республики.Соответствующее соглашение подписали в ходе встречи главы Чувашии Олега Николаева с хокимом Кашкадарьинской области Узбекистана Муротжоном Азимовым на полях международной выставки “Иннопром. Центральная Азия”.Закрепление статуса города-побратима предусматривает широкое инвестиционное сотрудничество, установление прямых контактов между хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в Новочебоксарске и Карши, а также укрепление туристических связей.Кроме того, стороны намерены взаимодействовать в различных направлениях.В частности, он выразил готовность экспортировать в Узбекистан лук-севок. В свою очередь, Муротжон Азимов заинтересован в поставке из Чувашской республики картофеля и сборке чувашских тракторов.Напомним: в Ташкенте проходит международная выставка "Иннопром. Центральная Азия". В ней участвуют более 300 компаний из России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.Отрасли, которые представляют компании:Ключевые задачи мероприятия — содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидают подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.Читайте также: Краснодарский край и Андижанская область договорились о сотрудничестве

узбекистан

карши

кашкадарьинская область

россия

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