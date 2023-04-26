https://uz.sputniknews.ru/20230426/poleznye-privychki-dla-dolgoletiya-34260689.html

Замедляют старение: полезные привычки в питании для здорового долголетия

Замедляют старение: полезные привычки в питании для здорового долголетия

Эксперты считают, что рацион питания и образ жизни оказывают положительное действие на скорость старения организма 26.04.2023, Sputnik Узбекистан

2023-04-26T07:00+0500

2023-04-26T07:00+0500

2023-04-26T10:13+0500

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здоровье

питание

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Определенные привычки в питании принесут пользу, уменьшат риски заболеваний и продлят молодость, сообщает портал ИноСМИ.Шесть полезных привычек, которые замедлят старение:КлетчаткаКлетчатка уменьшает стресс и воспалительные процессы в организме, которые возникают там в процессе старения организма. Ученые уверены, что клетчатка важнее всего прочего, так как она обеспечивает здоровое старение и снижает риск возрастных болезней.Для достаточного количества клетчатки нужно включить в рацион питания побольше цельных злаков, чечевицы, овощей и фруктов.Белок Предотвратить потерю мышечной массы и подготовиться к старости поможет потребление белков.Диета с большим содержанием белков в сочетании с силовыми упражнениями помогает сохранять мышечную массу в пожилом возрасте. Полезные белки содержатся в курином мясе, яйцах, орехах и греческом йогурте. Полезные жирыПолезные жиры помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты считают, что омега-3, содержащаяся в рыбе, орехах и авокадо, снижает риск смерти от ишемической болезни сердца, а также риск гипертонии.Дефицит омега-3 жирных кислот можно восполнить биологически-активными добавками к пище. Растительная пища Продукты растительного происхождения продлевают жизнь, ослабляют воспалительные процессы, помогают снизить вес, понижают уровень липидов, стабилизируют кровяное давление.Рацион питания с большим содержанием растительной пищи увеличивает продолжительность жизни, потому что растительная диета способствует замедлению старения кожи.Нет — продуктам глубокой переработкиПродукты глубокой переработки содержат большое количество сахара, насыщенных жиров, калорий, натрия и пищевых добавок. Они оказывают негативное воздействие на сердце. Исследователи сделали вывод, что рацион с высоким содержанием такого рода продуктов усиливает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Лучше включить в рацион питания больше цельных продуктов и избегать переработанных.Средиземноморская диетаПитаясь продуктами, входящими в традиционную средиземноморскую диету, можно замедлить процесс старения.В средиземноморской диете много рыбы и морепродуктов, которые являются источником белка и полезных жиров. Такая пища оказывает естественное противовоспалительное воздействие и помогает оздоровить процесс старения.Читайте также: Каким спортом можно заниматься гипертоникам – эксперт

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