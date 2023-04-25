https://uz.sputniknews.ru/20230425/kakim-sportom-mojno-zanimatsya-gipertonikam--ekspert--34252371.html

Каким спортом можно заниматься гипертоникам – эксперт

Каким спортом можно заниматься гипертоникам – эксперт

Гипертоникам не просто можно, а нужно заниматься спортом.

2023-04-25T22:00+0500

2023-04-25T22:00+0500

2023-04-25T22:00+0500

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Физическая активность необходима гипертоникам, но ее нужно правильно подобрать, рассказала врач-терапевт Алена Хрипкова в беседе с "Лентой.ру".Спорт помогает гипертоникам контролировать артериальное давление, снижать лишний вес и холестерин, а также укреплять сердце и стрессоустойчивость.Страдающим от повышенного давления людям полезно ездить на велосипеде, работать в саду, ходить по лестнице, гулять пешком, бегать трусцой, танцевать и плавать.Также не нужно забывать о силовых упражнениях, они помогают снизить артериальное давление. Подобрать правильное занятие поможет врач или тренер. Спорт должен доставлять организму не только пользу, но и удовольствие.По словам специалиста, гипертоникам следует заниматься регулярно в зависимости от нагрузки – от двух до пяти раз в неделю.Самое главное – это контролировать давление как до занятий спортом, так и после. Также стоит уделить внимание питанию и водно-солевому балансу.Читайте также:

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