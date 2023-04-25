https://uz.sputniknews.ru/20230425/kakim-sportom-mojno-zanimatsya-gipertonikam--ekspert--34252371.html
Каким спортом можно заниматься гипертоникам – эксперт
Каким спортом можно заниматься гипертоникам – эксперт
Гипертоникам не просто можно, а нужно заниматься спортом.
2023-04-25T22:00+0500
2023-04-25T22:00+0500
2023-04-25T22:00+0500
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Физическая активность необходима гипертоникам, но ее нужно правильно подобрать, рассказала врач-терапевт Алена Хрипкова в беседе с "Лентой.ру".Спорт помогает гипертоникам контролировать артериальное давление, снижать лишний вес и холестерин, а также укреплять сердце и стрессоустойчивость.Страдающим от повышенного давления людям полезно ездить на велосипеде, работать в саду, ходить по лестнице, гулять пешком, бегать трусцой, танцевать и плавать.Также не нужно забывать о силовых упражнениях, они помогают снизить артериальное давление. Подобрать правильное занятие поможет врач или тренер. Спорт должен доставлять организму не только пользу, но и удовольствие.По словам специалиста, гипертоникам следует заниматься регулярно в зависимости от нагрузки – от двух до пяти раз в неделю.Самое главное – это контролировать давление как до занятий спортом, так и после. Также стоит уделить внимание питанию и водно-солевому балансу.Читайте также:
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каким спортом можно заниматься гипертоникам спорт для гипертоников можно ли заниматься спортом при проблемах с давлением спорт для людей с высоким давлением здоровье советы врача медицина спорт новости новость высокое давление
каким спортом можно заниматься гипертоникам спорт для гипертоников можно ли заниматься спортом при проблемах с давлением спорт для людей с высоким давлением здоровье советы врача медицина спорт новости новость высокое давление
Каким спортом можно заниматься гипертоникам – эксперт
По словам врача, гипертоникам не просто можно, а нужно заниматься спортом. Подробности в нашем материале.
Физическая активность необходима гипертоникам, но ее нужно правильно подобрать, рассказала врач-терапевт Алена Хрипкова в беседе с "Лентой.ру".
Спорт помогает гипертоникам контролировать артериальное давление, снижать лишний вес и холестерин, а также укреплять сердце и стрессоустойчивость.
Страдающим от повышенного давления людям полезно ездить на велосипеде, работать в саду, ходить по лестнице, гулять пешком, бегать трусцой, танцевать и плавать.
"150 минут в неделю надо уделять физическим нагрузкам умеренной аэробной активности и или 75 минут — активной аэробной активности. Любая деятельность, которая увеличивает частоту сердечных сокращений и дыхания, считается аэробной",- уточнила специалист.
Также не нужно забывать о силовых упражнениях, они помогают снизить артериальное давление. Подобрать правильное занятие поможет врач или тренер. Спорт должен доставлять организму не только пользу, но и удовольствие.
"Врачи рекомендуют гипертоникам избегать упражнений высокой интенсивности — некоторые нагрузки способствуют резкому повышению давления. К ним относятся жимы из положения лежа и становая тяга, кросс-фит, силовая аштанга-йога",- отметила Хрипова.
По словам специалиста, гипертоникам следует заниматься регулярно в зависимости от нагрузки – от двух до пяти раз в неделю.
Самое главное – это контролировать давление как до занятий спортом, так и после. Также стоит уделить внимание питанию и водно-солевому балансу.