https://uz.sputniknews.ru/20230426/rossiya-kruglyy-stol-uzbekistan-referendum-konstituciya-obsuzhdenie-eksperty-mneniya-prognozy-34287565.html

В России обсудили предстоящий в Узбекистане референдум

В России обсудили предстоящий в Узбекистане референдум

Эксперты проанализировали, как Конституция Узбекистана в новой редакции повлияет на дальнейшее развитие страны.

2023-04-26T14:12+0500

2023-04-26T14:12+0500

2023-04-26T15:08+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

узбекистан

референдум

конституция

изменения

россия

екатеринбург

круглый стол

мнения

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1a/34287779_0:61:563:378_1920x0_80_0_0_90282c37b2c8713b72036033b7f54162.jpg

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Эксперты ведущих исследовательских центров России и Кыргызстана обсудили изменения, которые ждут Узбекистан после принятия обновленной Конституции, сообщает ИА “Дунё”.“Круглый стол” организовали Генеральное консульство Узбекистана в Екатеринбурге совместно с Центром европейско-азиатских исследований.Участники обсудили изменения, которые ждут республику после принятия обновленной Конституции, их влияние на дальнейшее развитие страны. Также речь шла об углублении контактов между Россией и Узбекистаном, в том числе в рамках интеграционных объединений СНГ и ШОС.По словам руководителя российского офиса международной консалтинговой компании Анджея Сапегина, Конституция Узбекистана в новой редакции — фундаментальный документ, особенно в части правовых гарантий граждан.По мнению директора Центра европейско-азиатских исследований Андрея Русакова, новая редакция Конституции определяет не только серьезные социальные реформы, но и значительные изменения системы государственной власти, судебной и избирательной систем.Также он добавил, что для российских экспертов, также как и для экспертов из других стран, очень важно понять и внешнеполитический вектор, который зададут в обновленной Конституции Узбекистана.Читайте также: Как меняется Конституция Республики Узбекистан?

узбекистан

россия

екатеринбург

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия екатеринбург круглый стол узбекистан референдум конституция изменения мнения