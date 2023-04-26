В России обсудили предстоящий в Узбекистане референдум
14:12 26.04.2023 (обновлено: 15:08 26.04.2023)
Эксперты проанализировали, как Конституция Узбекистана в новой редакции повлияет на дальнейшее развитие страны.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Эксперты ведущих исследовательских центров России и Кыргызстана обсудили изменения, которые ждут Узбекистан после принятия обновленной Конституции, сообщает ИА “Дунё”.
“Круглый стол” организовали Генеральное консульство Узбекистана в Екатеринбурге совместно с Центром европейско-азиатских исследований.
Участники обсудили изменения, которые ждут республику после принятия обновленной Конституции, их влияние на дальнейшее развитие страны. Также речь шла об углублении контактов между Россией и Узбекистаном, в том числе в рамках интеграционных объединений СНГ и ШОС.
“В статье 18 Конституции в новой редакции говорится о том, что Узбекистан будет развивать миролюбивую внешнюю политику, направленную на всемерное развитие двусторонних и многосторонних отношений. Если раньше республика была ориентирована на внутренний рынок, то сейчас она активно встраивается в международную экономическую систему, что увеличивает ее потребности в технологиях и инвестициях”, — отметил заведующий Центром глобальных исследований международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
По словам руководителя российского офиса международной консалтинговой компании Анджея Сапегина, Конституция Узбекистана в новой редакции — фундаментальный документ, особенно в части правовых гарантий граждан.
“У граждан Узбекистана появляются все возможности для защиты от незаконного преследования, а предоставляемые экономические права позволяют обеспечить максимальную предпринимательскую активность. Отдельного внимания заслуживает упомянутое в статье 49 право каждого жителя на благоприятную экологическую среду, что обсуждается в некоторых странах уже на протяжении 50 лет. В случае ее принятия, данная Конструкция вполне может стать ориентиром и примером для многих стран”,— подчеркнул Сапегин.
По мнению директора Центра европейско-азиатских исследований Андрея Русакова, новая редакция Конституции определяет не только серьезные социальные реформы, но и значительные изменения системы государственной власти, судебной и избирательной систем.
“Хотя общий тренд — формирование в Узбекистане социального государства, важным аспектом является и конституционный запрет на смертную казнь", — отметил Русаков.
Также он добавил, что для российских экспертов, также как и для экспертов из других стран, очень важно понять и внешнеполитический вектор, который зададут в обновленной Конституции Узбекистана.
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