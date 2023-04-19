https://uz.sputniknews.ru/20230419/konstituciya--seychas-predlojeniye-34072315.html

Как меняется Конституция Республики Узбекистан?

Как меняется Конституция Республики Узбекистан?

Основной закон страны обновляется на 65%. Количество статей увеличивается со 128 до 155.

2023-04-19T14:02+0500

2023-04-19T14:02+0500

2023-04-19T15:55+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

узбекистан

референдум

конституция

конституционная реформа в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. В обновленной Конституции усиливаются функции парламента по назначению руководителей надзорных и правоохранительных органов, а часть полномочий президента переходит к высшему законодательному органу.Sputnik подготовил информацию о дополнениях и изменениях в основной закон республики.Олий Мажлис Республики УзбекистанСейчасЧлены Сената (сенаторы) Олий Мажлиса избираются в равном количестве от Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента — по 6 человек.16 членов Сената Олий Мажлиса назначаются президентом.ПредлагаетсяЧлены Сената (сенаторы) Олий Мажлиса избираются в равном количестве от Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента — по 4 человека.9 членов Сената Олий Мажлиса назначаются президентом.Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан не может быть одновременно депутатом Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, представительных органов государственной власти областей, районов, городов.Одно и то же лицо не может быть спикером Законодательной палаты более двух сроков подряд.Одно и то же лицо не может быть назначено на пост председателя Сената более двух сроков подряд.Совместные полномочия Законодательной палаты и Сената Олий МажлисаЗаслушивание ежегодного национального доклада о борьбе с коррупцией.Определение максимальной суммы государственного долга.Проведение парламентского расследованияАбсолютно новые полномочия Сената Олий МажлисаПолномочия по избранию руководителей антикоррупционных и антимонопольных органов.Утверждение указов Президента Республики Узбекистан об образовании и упразднении министерств и других республиканских органов исполнительной власти.Заслушивание отчетов руководителей дипломатических и иных представительств Республики Узбекистан в иностранных государствах и при международных организациях по вопросам их деятельности.Содействие представительным органам государственной власти на местах в осуществлении ими своей деятельности.Отмена решений представительных органов государственной власти на местах в случае несоответствия их нормам законодательства.Выполнение полномочий Олий Мажлиса Республики Узбекистан по принятию законов, за исключением Конституции и конституционных законов, в период роспуска Законодательной палаты.Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан может принять решение о самороспуске большинством, не менее двух третей голосов от общего числа сенаторов.Абсолютно новые полномочия Законодательной палаты Олий МажлисаРассмотрение и одобрение по представлению Президента кандидатуры Премьер-министра.Заслушивание отчетов Премьер-министра и членов Кабинета Министров.Рассмотрение отчета Счетной палаты.Осуществление контроля за исполнением Государственного Бюджета.Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан может принять решение о самороспуске большинством, не менее двух третей голосов от общего числа депутатов.ПрезидентСейчасПрезидент Республики Узбекистан избирается сроком на 5 лет.Образует и упраздняет министерства, государственные комитеты и иные органы государственного управления в соответствии с представлением Кабинета Министров, а в последующем вносит указы по этим вопросам на утверждение палат Олий Мажлиса.ПредлагаетсяПрезидент Республики Узбекистан избирается сроком на 7 лет.Образует и упраздняет министерства и другие республиканские органы исполнительной власти с последующим внесением указов по этим вопросам на утверждение Сената Олий Мажлиса.Новые полномочия президентаОбразует и возглавляет Совет безопасности при Президенте.Формирует Администрацию Президента, консультативно-совещательные и иные органы при Президенте.Кабинет министровПринимает меры по обеспечению устойчивого экономического роста, макроэкономической стабильности, сокращению бедности, созданию достойных условий жизни для населения, обеспечению продовольственной безопасности, созданию благоприятного инвестиционного климата, комплексного и устойчивого развития территорий.Обеспечивает эффективное функционирование системы социальной защиты населения, в том числе лиц с инвалидностью.Обеспечивает реализацию единой государственной политики в области охраны окружающей среды, сохранения природного богатства и биологического разнообразия, борьбы с изменением климата, эпидемиями, пандемиями, смягчения их последствий.Обеспечивает реализацию государственной молодежной политики, принимает меры по поддержке, укреплению и защите семьи, сохранению традиционных семейных ценностей.Осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, обеспечивает их участие в разработке и реализации программ социально-экономического развития и социального партнерства.Осуществляет меры по защите экономических, социальных и других прав и законных интересов граждан.СейчасКандидатура Премьер-министра Республики Узбекистан предлагается политической партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, или несколькими политическими партиями, получившими равное наибольшее количество депутатских мест.В случае отклонения Законодательной палатой кандидатуры в члены Кабинета Министров Премьер-министр вносит новую кандидатуру для рассмотрения и одобрения.ПредлагаетсяКандидатура Премьер-министра представляется президентом после проведения консультаций со всеми фракциями политических партий.Кандидатура представляется в течение месяца.В случае трехкратного отклонения представленных кандидатур на должность Премьер-министра Президент назначает Премьер-министра и вправе распустить Законодательную палату Олий Мажлиса.По итогам заслушивания отчета члена Кабинета Министров Законодательная палата вправе внести на рассмотрение Президента Республики Узбекистан предложение о его отставке.Обязан давать ответы на парламентские запросы и запросы депутата в установленном законом порядке.Основы государственной власти на местах. Органы самоуправления гражданПредлагаетсяЛицо, занимающее должность хокима области, района, города, не может одновременно занимать должность председателя Кенгаша народных депутатов.Одно и то же лицо не может быть избрано председателем Кенгаша народных депутатов одной и той же области, района, города более двух сроков подряд.Одно и то же лицо не может быть назначено хокимом одной и той же области, района, города более двух сроков подряд.Избирательная системаСейчасВ выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными, а также лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления.ПредлагаетсяЛишение права на участие в выборах осуществляется только в соответствии с законом и на основании решения суда.Президент вправе назначать досрочные выборы президента Узбекистан.Одно и то же лицо не может быть избрано председателем Центральной избирательной комиссии более двух сроков подряд.Судебная властьПредлагаетсяСудьи Конституционного суда избираются на десятилетний срок без права на переизбрание.Конституционный суд избирает на пятилетний срок из своего состава председателя Конституционного суда и его заместителя.АдвокатураПредлагаетсяДля оказания профессиональной юридической помощи физическим и юридическим лицам действует адвокатура.Деятельность адвокатуры основывается на принципах законности, независимости и самоуправления.Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законом.Вмешательство в деятельность адвоката при осуществлении им профессиональных обязанностей не допускается.Адвокату обеспечиваются условия для беспрепятственной и конфиденциальной встречи, консультации со своим подзащитным.Адвокат, его честь, достоинство и профессиональная деятельность находятся под защитой государства и охраняются законом.ПрокуратураПредлагаетсяОдно и то же лицо не может занимать должность Генерального прокурора более двух сроков подряд.Средства массовой информацииПредлагаетсяГосударство гарантирует свободу деятельности средств массовой информации, реализацию ими права на поиск, получение, использование и распространение информации.Средства массовой информации несут ответственность за достоверность предоставляемой ими информации.Воспрепятствование деятельности или вмешательство в деятельность средств массовой информации влечет за собой ответственность в соответствии с законом.Читайте также:

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