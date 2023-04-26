https://uz.sputniknews.ru/20230426/uzbekistan-uvelichit-dobychu-zolota-do-150-tonn-34270241.html
Узбекистан увеличит добычу золота до 150 тонн
Узбекистан увеличит добычу золота до 150 тонн
В Ташкенте проходит сессия о металлургии и горнорудной промышленности
2023-04-26T11:10+0500
2023-04-26T11:10+0500
2023-04-26T11:28+0500
иннопром — 2023
экономика
узбекистан
природные ресурсы
золото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/18/27440804_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_91d863e0ff821220c7c962ba91416fff.jpg
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Узбекистан намерен увеличить добычу золота до 150 тонн в год, рассказал первый замминистра горнодобывающей промышленности и геологии Омонулло Насритдинходжаев, передает корреспондент Sputnik.Республика считается одним из крупных производителей золота – сейчас она добывает порядка 105 тонн метала.Кроме того, к 2030 году Узбекистан планирует удвоить объём производства урана с 3,6 тыс. тонн до 7 тыс. тонн.Также Насритдинходжаев упомянул, что Узбекистан имеет несколько крупных угольных месторождений – это позволяет производить около 5 млн тонн топлива в год.Напомним, в столичном Узэкспоцентре проходит выставка "Иннопром". В текущем году она открывает повестку больших инвестиционных экономических и промышленных перспектив не только для Узбекистана, но и для всего центральноазиатского региона.Для участия в выставке зарегистрировались более 5 тыс. делегатов, а также более 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана.Ключевыми задачами мероприятия являются содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.Читайте также:Узбекистан будет производить платину
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/18/27440804_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_60024952bf0f60abaec5ca873bfc4e1d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан увеличит добычу золота до 150 тонн первый заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии узбекистана омонулло насритдинходжаев иннопром актуальные вызовы международной кооперации в металлургии и горнорудной промышленности добыча золота урана угля в узбекистане природные ископаемые в узбекистане добыча ресурсов золото уран уголь
узбекистан увеличит добычу золота до 150 тонн первый заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии узбекистана омонулло насритдинходжаев иннопром актуальные вызовы международной кооперации в металлургии и горнорудной промышленности добыча золота урана угля в узбекистане природные ископаемые в узбекистане добыча ресурсов золото уран уголь
Узбекистан увеличит добычу золота до 150 тонн
11:10 26.04.2023 (обновлено: 11:28 26.04.2023)
В Ташкенте проходит сессия "Актуальные вызовы международной кооперации в металлургии и горнорудной промышленности" в рамках "Иннопрома".
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Узбекистан намерен увеличить добычу золота до 150 тонн в год, рассказал первый замминистра горнодобывающей промышленности и геологии Омонулло Насритдинходжаев, передает корреспондент Sputnik.
Республика считается одним из крупных производителей золота – сейчас она добывает порядка 105 тонн метала.
Кроме того, к 2030 году Узбекистан планирует удвоить объём производства урана с 3,6 тыс. тонн до 7 тыс. тонн.
Также Насритдинходжаев упомянул, что Узбекистан имеет несколько крупных угольных месторождений – это позволяет производить около 5 млн тонн топлива в год.
"Планируем довести объём производства до 10 млн тонн, в том числе за счёт увеличения объёмов производства на действующих месторождениях и вовлечения в производство новых месторождений с привлечением иностранных инвесторов",- отметил он.
Напомним, в столичном Узэкспоцентре проходит выставка "Иннопром". В текущем году она открывает повестку больших инвестиционных экономических и промышленных перспектив не только для Узбекистана, но и для всего центральноазиатского региона.
Для участия в выставке зарегистрировались более 5 тыс. делегатов, а также более 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана.
Ключевыми задачами мероприятия являются содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.