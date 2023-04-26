https://uz.sputniknews.ru/20230426/uzbekistan-uvelichit-dobychu-zolota-do-150-tonn-34270241.html

Узбекистан увеличит добычу золота до 150 тонн

Узбекистан увеличит добычу золота до 150 тонн

В Ташкенте проходит сессия о металлургии и горнорудной промышленности

2023-04-26T11:10+0500

2023-04-26T11:10+0500

2023-04-26T11:28+0500

иннопром — 2023

экономика

узбекистан

природные ресурсы

золото

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Узбекистан намерен увеличить добычу золота до 150 тонн в год, рассказал первый замминистра горнодобывающей промышленности и геологии Омонулло Насритдинходжаев, передает корреспондент Sputnik.Республика считается одним из крупных производителей золота – сейчас она добывает порядка 105 тонн метала.Кроме того, к 2030 году Узбекистан планирует удвоить объём производства урана с 3,6 тыс. тонн до 7 тыс. тонн.Также Насритдинходжаев упомянул, что Узбекистан имеет несколько крупных угольных месторождений – это позволяет производить около 5 млн тонн топлива в год.Напомним, в столичном Узэкспоцентре проходит выставка "Иннопром". В текущем году она открывает повестку больших инвестиционных экономических и промышленных перспектив не только для Узбекистана, но и для всего центральноазиатского региона.Для участия в выставке зарегистрировались более 5 тыс. делегатов, а также более 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана.Ключевыми задачами мероприятия являются содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.Читайте также:Узбекистан будет производить платину

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