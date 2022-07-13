https://uz.sputniknews.ru/20220713/uzbekistan-budet-proizvodit-platinu--26149572.html

Узбекистан будет производить платину

Узбекистан будет производить платину

Платина – драгоценный металл, один из самых редких в мире

2022-07-13T20:15+0500

2022-07-13T20:15+0500

2022-07-13T20:15+0500

экономика

узбекистан

производство

драгоценные металлы

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) получил патент на метод добычи платины, передает газета Янги Ўзбекистон.АГМК в течение многих лет проводил исследования редких видов металла и разработку методов их получения. Он уже имеет технологии производства меди, золота, серебра, палладия и рения. На данный момент комбинат может производить семь видов продукции.Коллектив АГМК не собирается останавливаться на достигнутом. У исследователей уже есть планы на производство и других редких и драгоценных металлов.Важно отметить, что добыча платины позитивно повлияет на производственную и экономическую сферы Узбекистана.Читайте также:Время возможностей: Узбекистан стал важным участником российского импортозамещенияТашкент станет международным финансовым центром

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узбекистан, производство, драгоценные металлы