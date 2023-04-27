https://uz.sputniknews.ru/20230427/aeroport-uzbekistan-upravlenie-chastnyy-sektor-tashkent-investforum-prezident-shavkat-mirzieev-vystuplenie-34327680.html
Четыре аэропорта Узбекистана передадут в управление бизнесу
Четыре аэропорта Узбекистана передадут в управление бизнесу
В Узбекистане в управление частному сектору передадут 4 аэропорта. Также президент анонсировал большие изменения в железнодорожной сфере.
2023-04-27T14:41+0500
2023-04-27T14:41+0500
2023-04-27T14:59+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
инвестиционный форум
выступление
аэропорт
управление
бизнес
экономика
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Управление аэропортами Андижана, Намангана, Бухары и Ургенча перейдет частному сектору, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Об этом Шавкат Мирзиёев заявил на втором Ташкентском международном инвестиционном форумеКроме того, Мирзиёев анонсировал большие изменения в железнодорожной отрасли, призвав инвесторов принять в этом активное участие.Также он добавил, что в 2023 году при поддержке международных финансовых институтов разработали отдельные программы по внедрению государственно-частного партнерства на $14 млрд. Они охватывают такие важные для государства отрасли, как транспорт, ЖКХ и водное хозяйство, здравоохранение.Напомним, в Узбекистане проходит второй Ташкентский международный инвестиционный форум. В нем участвуют около 2,5 тыс. представителей бизнеса и банковско-финансовой сферы из США, ЕС, Великобритании, СНГ, Турции, КНР, Юго-Восточной Азии, Индии, Египта, стран Ближнего Востока.Программа форума включает пленарную сессию, 28 панельных сессий и “круглых столов”, подписание крупных инвестсоглашений и торговых контрактов.В ходе дискуссий обсудят тенденции развития инвестиционного сектора, цифровизацию финансовых институтов, современную денежно-кредитную политику.Читайте также: О чем рассказал Мирзиёев на международном инвестфоруме в Узбекистане
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узбекистан шавкат мирзиёев инвестиционный форум выступление аэропорт бизнес управление экономика
узбекистан шавкат мирзиёев инвестиционный форум выступление аэропорт бизнес управление экономика
Четыре аэропорта Узбекистана передадут в управление бизнесу
14:41 27.04.2023 (обновлено: 14:59 27.04.2023)
Также президент анонсировал большие изменения в железнодорожной сфере.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik
. Управление аэропортами Андижана, Намангана, Бухары и Ургенча перейдет частному сектору, сообщает пресс-служба
главы Узбекистана.
Об этом Шавкат Мирзиёев заявил на втором Ташкентском международном инвестиционном форуме
“Мы продолжим реформы, направленные на создание конкурентной среды в транспортной сфере. В этом году мы передадим управление аэропортами Андижана, Намангана, Бухары и Ургенча в частный сектор”, — сказал президент.
Кроме того, Мирзиёев анонсировал большие изменения в железнодорожной отрасли, призвав инвесторов принять в этом активное участие.
Также он добавил, что в 2023 году при поддержке международных финансовых институтов разработали отдельные программы по внедрению государственно-частного партнерства на $14 млрд. Они охватывают такие важные для государства отрасли, как транспорт, ЖКХ и водное хозяйство, здравоохранение.
Напомним, в Узбекистане проходит второй Ташкентский международный инвестиционный форум. В нем участвуют около 2,5 тыс. представителей бизнеса и банковско-финансовой сферы из США, ЕС, Великобритании, СНГ, Турции, КНР, Юго-Восточной Азии, Индии, Египта, стран Ближнего Востока.
Программа форума включает пленарную сессию, 28 панельных сессий и “круглых столов”, подписание крупных инвестсоглашений и торговых контрактов.
В ходе дискуссий обсудят тенденции развития инвестиционного сектора, цифровизацию финансовых институтов, современную денежно-кредитную политику.