https://uz.sputniknews.ru/20230427/aeroport-uzbekistan-upravlenie-chastnyy-sektor-tashkent-investforum-prezident-shavkat-mirzieev-vystuplenie-34327680.html

Четыре аэропорта Узбекистана передадут в управление бизнесу

Четыре аэропорта Узбекистана передадут в управление бизнесу

В Узбекистане в управление частному сектору передадут 4 аэропорта. Также президент анонсировал большие изменения в железнодорожной сфере.

2023-04-27T14:41+0500

2023-04-27T14:41+0500

2023-04-27T14:59+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

инвестиционный форум

выступление

аэропорт

управление

бизнес

экономика

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Управление аэропортами Андижана, Намангана, Бухары и Ургенча перейдет частному сектору, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Об этом Шавкат Мирзиёев заявил на втором Ташкентском международном инвестиционном форумеКроме того, Мирзиёев анонсировал большие изменения в железнодорожной отрасли, призвав инвесторов принять в этом активное участие.Также он добавил, что в 2023 году при поддержке международных финансовых институтов разработали отдельные программы по внедрению государственно-частного партнерства на $14 млрд. Они охватывают такие важные для государства отрасли, как транспорт, ЖКХ и водное хозяйство, здравоохранение.Напомним, в Узбекистане проходит второй Ташкентский международный инвестиционный форум. В нем участвуют около 2,5 тыс. представителей бизнеса и банковско-финансовой сферы из США, ЕС, Великобритании, СНГ, Турции, КНР, Юго-Восточной Азии, Индии, Египта, стран Ближнего Востока.Программа форума включает пленарную сессию, 28 панельных сессий и “круглых столов”, подписание крупных инвестсоглашений и торговых контрактов.В ходе дискуссий обсудят тенденции развития инвестиционного сектора, цифровизацию финансовых институтов, современную денежно-кредитную политику.Читайте также: О чем рассказал Мирзиёев на международном инвестфоруме в Узбекистане

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