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https://uz.sputniknews.ru/20230427/chto-podcherknul-mirziyoev-na-mejdunarodnom-investforume-v-uzbekistane-34324054.html
Что подчеркнул Мирзиёев на международном инвестфоруме в Узбекистане
Что подчеркнул Мирзиёев на международном инвестфоруме в Узбекистане
Президент Узбекистана выступает на пленарном заседании второго Ташкентского международного инвестиционного форума.
2023-04-27T12:50+0500
2023-04-27T13:16+0500
узбекистан
ташкент
инвестиционный форум
экономика
президент узбекистана
выступление
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Узбекистане стартовал второй Ташкентский международный инвестиционный форум. Пленарное заседание открыл президент Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы республики.Мирзиёев подчеркнул, что встречи в рамках форума с представителями правительств иностранных государств и международных финансовых институтов, являющихся близкими друзьями и надежными партнерами Узбекистана, а также руководителями престижных компаний, становятся доброй традицией.Также он отметил, что сложные и опасные процессы и непредсказуемые изменения, происходящие в настоящее время на международной арене, — это серьезные испытания для мировой экономики.Вместе с тем президент Узбекистана выразил уверенность, что, несмотря на столь непростые условия, сегодняшняя встреча укрепит двустороннее и многостороннее сотрудничество и откроет новые деловые возможности.Глава республики рассказал и о больших шагах, которые сделал Узбекистан в плане гарантированной защиты прав инвесторов в судебном порядке.Отныне предпринимателям и инвесторам не нужно доказывать правоту своего требования в суде. Теперь госведомству предстоит доказать законность своего решения А любые возникающие неопределенности будут разрешаться в пользу инвесторов.В национальном законодательстве усилили механизмы направленности на обязательное исполнение решений международных арбитражных судов. Сегодня начал работу второй Ташкентский международный инвестиционный форумВ нем участвуют около 2,5 тыс. представителей бизнеса и банковско-финансовой сферы из 70 стран.Глава Узбекистана проведет на полях форума ряд двусторонних встреч.Читайте также: Мирзиёев встретился с президентом Азиатской конфедерации футбола
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узбекистан президент узбекистана ташкент инвестиционный форум выступление экономика
узбекистан президент узбекистана ташкент инвестиционный форум выступление экономика

Что подчеркнул Мирзиёев на международном инвестфоруме в Узбекистане

12:50 27.04.2023 (обновлено: 13:16 27.04.2023)
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Итальянской Республики Гвидо Крозетто.
 Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Итальянской Республики Гвидо Крозетто. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана выступает на пленарном заседании второго Ташкентского международного инвестиционного форума.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Узбекистане стартовал второй Ташкентский международный инвестиционный форум. Пленарное заседание открыл президент Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы республики.
Мирзиёев подчеркнул, что встречи в рамках форума с представителями правительств иностранных государств и международных финансовых институтов, являющихся близкими друзьями и надежными партнерами Узбекистана, а также руководителями престижных компаний, становятся доброй традицией.

'‘Ваш визит на нашу гостеприимную землю мы принимаем, как знак уважения к нашей стране и доверия к нашим реформам”, — сказал президент.

Также он отметил, что сложные и опасные процессы и непредсказуемые изменения, происходящие в настоящее время на международной арене, — это серьезные испытания для мировой экономики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев выступает на пленарном заседании второго Ташкентского международного инвестиционного форума.
Шавкат Мирзиёев выступает на пленарном заседании второго Ташкентского международного инвестиционного форума. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2023
Шавкат Мирзиёев выступает на пленарном заседании второго Ташкентского международного инвестиционного форума.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Вместе с тем президент Узбекистана выразил уверенность, что, несмотря на столь непростые условия, сегодняшняя встреча укрепит двустороннее и многостороннее сотрудничество и откроет новые деловые возможности.
"Я стремлюсь больше общаться с иностранными компаниями и предпринимателями. Ваши идеи, предложения и инициативы придают мне сил и побуждают к новым реформам. Поэтому я готов проводить частые встречи с новыми инвесторами и лично гарантировать вам успех в нашей стране", — сказал Мирзиёев.
Глава республики рассказал и о больших шагах, которые сделал Узбекистан в плане гарантированной защиты прав инвесторов в судебном порядке.
Отныне предпринимателям и инвесторам не нужно доказывать правоту своего требования в суде. Теперь госведомству предстоит доказать законность своего решения А любые возникающие неопределенности будут разрешаться в пользу инвесторов.
В национальном законодательстве усилили механизмы направленности на обязательное исполнение решений международных арбитражных судов.
“В этом году мы продолжим наши реформы по защите прав предпринимателей. В частности, впервые в нашей истории будет запущена деятельность Международного коммерческого суда при поддержке международных экспертов”, — сказал Мирзиёев.
Сегодня начал работу второй Ташкентский международный инвестиционный форум
В нем участвуют около 2,5 тыс. представителей бизнеса и банковско-финансовой сферы из 70 стран.
Глава Узбекистана проведет на полях форума ряд двусторонних встреч.
Читайте также: Мирзиёев встретился с президентом Азиатской конфедерации футбола
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