https://uz.sputniknews.ru/20230427/chto-podcherknul-mirziyoev-na-mejdunarodnom-investforume-v-uzbekistane-34324054.html

Что подчеркнул Мирзиёев на международном инвестфоруме в Узбекистане

Что подчеркнул Мирзиёев на международном инвестфоруме в Узбекистане

Президент Узбекистана выступает на пленарном заседании второго Ташкентского международного инвестиционного форума.

2023-04-27T12:50+0500

2023-04-27T12:50+0500

2023-04-27T13:16+0500

узбекистан

ташкент

инвестиционный форум

экономика

президент узбекистана

выступление

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Узбекистане стартовал второй Ташкентский международный инвестиционный форум. Пленарное заседание открыл президент Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы республики.Мирзиёев подчеркнул, что встречи в рамках форума с представителями правительств иностранных государств и международных финансовых институтов, являющихся близкими друзьями и надежными партнерами Узбекистана, а также руководителями престижных компаний, становятся доброй традицией.Также он отметил, что сложные и опасные процессы и непредсказуемые изменения, происходящие в настоящее время на международной арене, — это серьезные испытания для мировой экономики.Вместе с тем президент Узбекистана выразил уверенность, что, несмотря на столь непростые условия, сегодняшняя встреча укрепит двустороннее и многостороннее сотрудничество и откроет новые деловые возможности.Глава республики рассказал и о больших шагах, которые сделал Узбекистан в плане гарантированной защиты прав инвесторов в судебном порядке.Отныне предпринимателям и инвесторам не нужно доказывать правоту своего требования в суде. Теперь госведомству предстоит доказать законность своего решения А любые возникающие неопределенности будут разрешаться в пользу инвесторов.В национальном законодательстве усилили механизмы направленности на обязательное исполнение решений международных арбитражных судов. Сегодня начал работу второй Ташкентский международный инвестиционный форумВ нем участвуют около 2,5 тыс. представителей бизнеса и банковско-финансовой сферы из 70 стран.Глава Узбекистана проведет на полях форума ряд двусторонних встреч.Читайте также: Мирзиёев встретился с президентом Азиатской конфедерации футбола

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