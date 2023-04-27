https://uz.sputniknews.ru/20230427/brauzer-opera-prekraschaet-rabotu-34311800.html
Браузер Opera прекращает работу
Браузер Opera прекращает работу
Компания-владелец объявила о завершении работы веб-браузера и запуске нового проекта. 27.04.2023, Sputnik Узбекистан
2023-04-27T07:00+0500
2023-04-27T07:00+0500
2023-04-27T07:00+0500
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Компания Operaобъявила о завершении работы одноименного веб-браузера, сообщает портал "New Science".Вместо популярного браузера компания запускает новый проект – Opera One, новую более модульную систему с улучшенным интерфейсом."Благодаря новому модульному дизайну Opera One становится первым крупным браузером на базе Chromium, в котором интегрирован многопоточный процесс, что обеспечивает новый пользовательский интерфейс", — говорится в релизе Opera.Новый интерфейс будет использовать анимацию и более отзывчивую навигацию, чем старый. Появится функция Tab Islands, которая позволит организовать вкладки в контекстные группы.Искусственный интеллект поможет новому браузеру лучше подстраиваться под интересы каждого пользователя и выделять только нужные ему модули.Читайте также: Неправильное питание может стать причиной диабета – эксперт
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компьютер, it-технологии, информационные технологии
компьютер, it-технологии, информационные технологии
Браузер Opera прекращает работу
Компания-владелец объявила о завершении работы веб-браузера и запуске нового проекта.
Компания Operaобъявила о завершении работы одноименного веб-браузера, сообщает
портал "New Science".
Вместо популярного браузера компания запускает новый проект – Opera One, новую более модульную систему с улучшенным интерфейсом.
"Благодаря новому модульному дизайну Opera One становится первым крупным браузером на базе Chromium, в котором интегрирован многопоточный процесс, что обеспечивает новый пользовательский интерфейс", — говорится в релизе Opera.
Новый интерфейс будет использовать анимацию и более отзывчивую навигацию, чем старый. Появится функция Tab Islands, которая позволит организовать вкладки в контекстные группы.
Искусственный интеллект поможет новому браузеру лучше подстраиваться под интересы каждого пользователя и выделять только нужные ему модули.