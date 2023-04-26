https://uz.sputniknews.ru/20230426/nepravilnoe-pitanie-mojet-stat-prichinoy-diabeta--ekspert--34302814.html

Неправильное питание может стать причиной диабета – эксперт

Неправильное питание может стать причиной диабета – эксперт

Как развивается диабет у молодых людей - в нашем материале.

2023-04-26T22:00+0500

2023-04-26T22:00+0500

2023-04-26T22:00+0500

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Некоторые ошибки в питании могут привести к возникновению диабета, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерняя Москва".Диабет всегда считался заболеванием пожилых людей. Однако в последнее время от него все чаще страдают молодые люди. Данная тенденция объясняется тем, что при переедании человек есть больше рафинированной еды.По словам специалиста, сахар "скрывается" во многих продуктах, например, в макаронах, хлебе и пиве.Переизбыток сахара и большая калорийность продуктов приводят к тому, что инсулину трудно усвоить глюкозу. Далее излишки энергии перерабатываются в жир, а скачки сахара приводят к быстрому ощущению голода – "создается порочный круг".Читайте также:

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