https://uz.sputniknews.ru/20230426/nepravilnoe-pitanie-mojet-stat-prichinoy-diabeta--ekspert--34302814.html
Неправильное питание может стать причиной диабета – эксперт
Неправильное питание может стать причиной диабета – эксперт
Как развивается диабет у молодых людей - в нашем материале.
2023-04-26T22:00+0500
2023-04-26T22:00+0500
2023-04-26T22:00+0500
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Некоторые ошибки в питании могут привести к возникновению диабета, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерняя Москва".Диабет всегда считался заболеванием пожилых людей. Однако в последнее время от него все чаще страдают молодые люди. Данная тенденция объясняется тем, что при переедании человек есть больше рафинированной еды.По словам специалиста, сахар "скрывается" во многих продуктах, например, в макаронах, хлебе и пиве.Переизбыток сахара и большая калорийность продуктов приводят к тому, что инсулину трудно усвоить глюкозу. Далее излишки энергии перерабатываются в жир, а скачки сахара приводят к быстрому ощущению голода – "создается порочный круг".Читайте также:
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неправильное питание может стать причиной диабета причины диабета как не заболеть диабетом здоровье признаки диабета неправильно питание плохое питание советы врачей соломатина диетолог советы диетолога новости новость красота
неправильное питание может стать причиной диабета причины диабета как не заболеть диабетом здоровье признаки диабета неправильно питание плохое питание советы врачей соломатина диетолог советы диетолога новости новость красота
Неправильное питание может стать причиной диабета – эксперт
Диетолог рассказала, как развивается диабет у молодых людей. Подробности в нашем материале.
Некоторые ошибки в питании могут привести к возникновению диабета, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерняя Москва".
Диабет всегда считался заболеванием пожилых людей. Однако в последнее время от него все чаще страдают молодые люди. Данная тенденция объясняется тем, что при переедании человек есть больше рафинированной еды.
По словам специалиста, сахар "скрывается" во многих продуктах, например, в макаронах, хлебе и пиве.
Переизбыток сахара и большая калорийность продуктов приводят к тому, что инсулину трудно усвоить глюкозу. Далее излишки энергии перерабатываются в жир, а скачки сахара приводят к быстрому ощущению голода – "создается порочный круг".
"Употребление продуктов, которые повышают уровень глюкозы в крови и не содержат клетчатку, приводит к развитию сахарного диабета. Для многих легче выпить сок, чем съесть фрукт. А белая булка для многих вкуснее цельнозернового хлеба. От таких продуктов нужно отказаться или свести к минимуму",- объяснила Соломатина.