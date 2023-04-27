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https://uz.sputniknews.ru/20230427/evroparlament-deputat-zayavlenie-rossiya-tesnye-svyazi-otkaz-evropa-uscherb-34332349.html
В Европарламенте сожалеют, что отказались от тесных связей с Россией — подробности
В Европарламенте сожалеют, что отказались от тесных связей с Россией — подробности
Депутат ЕП: отказ от сближения с РФ нанес большой ущерб Европе.
2023-04-27T15:39+0500
2023-04-27T15:39+0500
европа
парламент
заявление
россия
в мире
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Европе сожалеют об отказе выстраивать более тесные связи с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Европарламента Мика Уоллеса.Об этом депутат ЕП от Ирландии заявил в интервью изданию China Today.По мнению парламентария, расширение НАТО на восток дестабилизировало регион, и ЕС должен был предотвратить этот процесс. Однако Европа становится все более милитаризированной.Эту тенденцию Уоллес назвал сумасшествием, а НАТО — военной машиной, не имеющей ничего общего с делом мира и безопасности.Читайте также: Утратив суверенитет, Европа пытается сохранить лицо
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россия европа парламент заявление в мире
россия европа парламент заявление в мире

В Европарламенте сожалеют, что отказались от тесных связей с Россией — подробности

15:39 27.04.2023
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2023
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Депутат ЕП: отказ от сближения с РФ нанес значительный ущерб Европе.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Европе сожалеют об отказе выстраивать более тесные связи с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Европарламента Мика Уоллеса.
Об этом депутат ЕП от Ирландии заявил в интервью изданию China Today.
"Европа столкнулась с тяжелым вызовом. Мы нанесли себе огромный вред отказом от сближения с Россией", — признался Уоллес.
По мнению парламентария, расширение НАТО на восток дестабилизировало регион, и ЕС должен был предотвратить этот процесс. Однако Европа становится все более милитаризированной.
Эту тенденцию Уоллес назвал сумасшествием, а НАТО — военной машиной, не имеющей ничего общего с делом мира и безопасности.
Читайте также: Утратив суверенитет, Европа пытается сохранить лицо
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