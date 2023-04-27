https://uz.sputniknews.ru/20230427/evroparlament-deputat-zayavlenie-rossiya-tesnye-svyazi-otkaz-evropa-uscherb-34332349.html

В Европарламенте сожалеют, что отказались от тесных связей с Россией — подробности

В Европарламенте сожалеют, что отказались от тесных связей с Россией — подробности

Депутат ЕП: отказ от сближения с РФ нанес большой ущерб Европе.

2023-04-27T15:39+0500

2023-04-27T15:39+0500

2023-04-27T15:39+0500

европа

парламент

заявление

россия

в мире

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Европе сожалеют об отказе выстраивать более тесные связи с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Европарламента Мика Уоллеса.Об этом депутат ЕП от Ирландии заявил в интервью изданию China Today.По мнению парламентария, расширение НАТО на восток дестабилизировало регион, и ЕС должен был предотвратить этот процесс. Однако Европа становится все более милитаризированной.Эту тенденцию Уоллес назвал сумасшествием, а НАТО — военной машиной, не имеющей ничего общего с делом мира и безопасности.Читайте также: Утратив суверенитет, Европа пытается сохранить лицо

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