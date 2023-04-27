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Главы МИД Узбекистана и Китая провели переговоры в Сиане
Главы МИД Узбекистана и Китая провели переговоры в Сиане
Бахтиёр Саидов и Цинь Ган обсудили вопросы взаимодействия между двумя странами
2023-04-27T13:16+0500
2023-04-27T13:16+0500
2023-04-27T13:23+0500
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цинь ган
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и член Госсовета, министр иностранных дел КНР Цинь Ган провели переговоры в китайском Сиане. Об этом сообщает МИД республики.В Сиане проходит четвёртая встреча министров иностранных дел в формате "Китай - Центральная Азия".Участники обменяются мнениями по сотрудничеству Китая и стран ЦА в различных областях, а также интересующих ситуациях в международной и региональной повестках.
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узбекистан китай мид министр иностранных дел четвёртая встреча министров иностранных дел формат китай - центральная азия сотрудничество переговоры
узбекистан китай мид министр иностранных дел четвёртая встреча министров иностранных дел формат китай - центральная азия сотрудничество переговоры
Главы МИД Узбекистана и Китая провели переговоры в Сиане
13:16 27.04.2023 (обновлено: 13:23 27.04.2023)
Бахтиёр Саидов и Цинь Ган обсудили вопросы взаимодействия между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и член Госсовета, министр иностранных дел КНР Цинь Ган провели переговоры в китайском Сиане. Об этом сообщает МИД
республики.
"Провели встречу с членом Госсовета и министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, на этот раз в Сиане. Наши переговоры имели продуктивный характер. Взаимодействие между нашими странами демонстрирует беспрецедентную динамику", — говорится в сообщении.
В Сиане проходит четвёртая встреча министров иностранных дел в формате "Китай - Центральная Азия".
Участники обменяются мнениями по сотрудничеству Китая и стран ЦА в различных областях, а также интересующих ситуациях в международной и региональной повестках.