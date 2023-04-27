https://uz.sputniknews.ru/20230427/glava-mid-uzbekistan-kitay-peregovory-sian-34325762.html

Главы МИД Узбекистана и Китая провели переговоры в Сиане

Главы МИД Узбекистана и Китая провели переговоры в Сиане

Бахтиёр Саидов и Цинь Ган обсудили вопросы взаимодействия между двумя странами

2023-04-27T13:16+0500

2023-04-27T13:16+0500

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узбекистан

китай

бахтиер саидов

мид

мид узбекистана

встреча

переговоры

цинь ган

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и член Госсовета, министр иностранных дел КНР Цинь Ган провели переговоры в китайском Сиане. Об этом сообщает МИД республики.В Сиане проходит четвёртая встреча министров иностранных дел в формате "Китай - Центральная Азия".Участники обменяются мнениями по сотрудничеству Китая и стран ЦА в различных областях, а также интересующих ситуациях в международной и региональной повестках.

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