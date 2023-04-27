https://uz.sputniknews.ru/20230427/izvyestno-kto-pryedstavit-uzbyekistan-chm-boksu-34342390.html

Когда станет известно, кто представит Узбекистан на ЧМ по боксу

Когда станет известно, кто представит Узбекистан на ЧМ по боксу

На данный момент в основной сборной Узбекистана 13 боксеров. Кто из них примет участие в чемпионате станет известно до 30 апреля

2023-04-27T17:28+0500

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2023-04-27T17:44+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

узбекистан

ташкент

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бокс

боксер

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Состав участников, которые представят Узбекистан на чемпионате мира по боксу, определят до 30 апреля. Об этом сообщает Федерация бокса Узбекистана.Турнир проводится в 13 весовых категориях: -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -80, -86, -92, +92 кг.Узбекские боксеры и зарубежные участники ежедневно готовятся к чемпионату в колледже Олимпийского резерва в Ташкенте. В настоящее время здесь тренируются боксеры из Египта, Индии, Кубы, Бразилии, Японии и Южной Кореи.В график включили индивидуальные тренировки, спарринг-бои, совместные тренировки сборных команд.Напомним, чемпионат мира по боксу среди мужчин состоится в Ташкенте. Церемония открытия пройдет в комплексе Humo Arena 30 апреля в 19.00. В турнире примут участие представители боксерских команд из более чем 100 стран мира, руководство Международной федерации бокса (IBA), официальные лица Узбекистана.Чемпионат будет проходить до 14 мая.Читайте также:

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