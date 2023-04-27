https://uz.sputniknews.ru/20230427/izvyestno-kto-pryedstavit-uzbyekistan-chm-boksu-34342390.html
Когда станет известно, кто представит Узбекистан на ЧМ по боксу
Когда станет известно, кто представит Узбекистан на ЧМ по боксу
На данный момент в основной сборной Узбекистана 13 боксеров. Кто из них примет участие в чемпионате станет известно до 30 апреля
2023-04-27T17:28+0500
2023-04-27T17:28+0500
2023-04-27T17:44+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
ташкент
чемпионат мира по боксу
бокс
боксер
церемония
открытие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1b/34328451_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9c25cd6403385ba3c1242895219dfb31.jpg
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Состав участников, которые представят Узбекистан на чемпионате мира по боксу, определят до 30 апреля. Об этом сообщает Федерация бокса Узбекистана.Турнир проводится в 13 весовых категориях: -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -80, -86, -92, +92 кг.Узбекские боксеры и зарубежные участники ежедневно готовятся к чемпионату в колледже Олимпийского резерва в Ташкенте. В настоящее время здесь тренируются боксеры из Египта, Индии, Кубы, Бразилии, Японии и Южной Кореи.В график включили индивидуальные тренировки, спарринг-бои, совместные тренировки сборных команд.Напомним, чемпионат мира по боксу среди мужчин состоится в Ташкенте. Церемония открытия пройдет в комплексе Humo Arena 30 апреля в 19.00. В турнире примут участие представители боксерских команд из более чем 100 стран мира, руководство Международной федерации бокса (IBA), официальные лица Узбекистана.Чемпионат будет проходить до 14 мая.Читайте также:
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1b/34328451_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_35ebe8e1fd3c68a3edbbced9ae481c0b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент чемпионат мира по боксу колледж олимпийского резерва тренировки зарубежные участники сборная весовая категория египет индия куба бразилия япония южная корея церемония открытия хумо арена
узбекистан ташкент чемпионат мира по боксу колледж олимпийского резерва тренировки зарубежные участники сборная весовая категория египет индия куба бразилия япония южная корея церемония открытия хумо арена
Когда станет известно, кто представит Узбекистан на ЧМ по боксу
17:28 27.04.2023 (обновлено: 17:44 27.04.2023)
На данный момент в основной сборной Узбекистана 13 боксеров. Кто из них примет участие в чемпионате, станет известно до 30 апреля.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
Состав участников, которые представят Узбекистан на чемпионате мира по боксу, определят до 30 апреля. Об этом сообщает Федерация бокса Узбекистана
.
Турнир проводится в 13 весовых категориях: -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -80, -86, -92, +92 кг.
“На данный момент в основной сборной Узбекистана 13 боксеров. Кто из них примет участие в чемпионате, станет известно до 30 апреля”, — говорится в сообщении.
Узбекские боксеры и зарубежные участники ежедневно готовятся к чемпионату в колледже Олимпийского резерва в Ташкенте.
В настоящее время здесь тренируются боксеры из Египта, Индии, Кубы, Бразилии, Японии и Южной Кореи.
В график включили индивидуальные тренировки, спарринг-бои, совместные тренировки сборных команд.
Напомним, чемпионат мира по боксу среди мужчин состоится в Ташкенте. Церемония открытия пройдет в комплексе Humo Arena 30 апреля в 19.00.
В турнире примут участие представители боксерских команд из более чем 100 стран мира, руководство Международной федерации бокса (IBA), официальные лица Узбекистана.
Чемпионат будет проходить до 14 мая.