https://uz.sputniknews.ru/20230425/boney-m-priedut-na-chm-po-boksu-v-tashkent--34242673.html
BONEY M. приедут на ЧМ по боксу в Ташкент
BONEY M. приедут на ЧМ по боксу в Ташкент
Группа выступит 30 апреля на церемонии открытия чемпионата.
2023-04-25T15:50+0500
2023-04-25T15:50+0500
2023-04-25T15:59+0500
культура
спорт
музыка
чемпионат мира по боксу
ташкент
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Немецкая музыкальная группа BONEY M. выступит на церемонии открытия чемпионата мира по боксу в Ташкенте, передает Федерация бокса Узбекистана.Торжественное мероприятие состоится 30 апреля в 19.00 на Humo Arena. Первые бои пройдут 1 мая, а финальные — 13 и 14 мая.В турнире примут участие более 640 спортсменов из 104 стран мира, в том числе семь действующих чемпионов. Бои пройдут в 13 весовых категориях. Призовой фонд соревнований составляет $5,2 млн, а победители получат по $200 тыс. Приз за второе место — $100 тыс., бронзовым медалистам достанется по $50 тыс.Читайте также:
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boney m приедут на чм по боксу в ташкент чемпионат мира по боксу 2023 в ташкенте спорт в узбекистане музыкальный концерт в узбекистане куда сходить в ташкенте бокс новости спорта новость
boney m приедут на чм по боксу в ташкент чемпионат мира по боксу 2023 в ташкенте спорт в узбекистане музыкальный концерт в узбекистане куда сходить в ташкенте бокс новости спорта новость
BONEY M. приедут на ЧМ по боксу в Ташкент
15:50 25.04.2023 (обновлено: 15:59 25.04.2023)
Музыкальная группа выступит 30 апреля на церемонии открытия чемпионата.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik.
Немецкая музыкальная группа BONEY M. выступит на церемонии открытия чемпионата мира по боксу в Ташкенте, передает
Федерация бокса Узбекистана.
Торжественное мероприятие состоится 30 апреля в 19.00 на Humo Arena. Первые бои пройдут 1 мая, а финальные — 13 и 14 мая.
В турнире примут участие более 640 спортсменов из 104 стран мира, в том числе семь действующих чемпионов. Бои пройдут в 13 весовых категориях.
Призовой фонд соревнований составляет $5,2 млн, а победители получат по $200 тыс. Приз за второе место — $100 тыс., бронзовым медалистам достанется по $50 тыс.