https://uz.sputniknews.ru/20230425/boney-m-priedut-na-chm-po-boksu-v-tashkent--34242673.html

BONEY M. приедут на ЧМ по боксу в Ташкент

BONEY M. приедут на ЧМ по боксу в Ташкент

Группа выступит 30 апреля на церемонии открытия чемпионата.

2023-04-25T15:50+0500

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культура

спорт

музыка

чемпионат мира по боксу

ташкент

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Немецкая музыкальная группа BONEY M. выступит на церемонии открытия чемпионата мира по боксу в Ташкенте, передает Федерация бокса Узбекистана.Торжественное мероприятие состоится 30 апреля в 19.00 на Humo Arena. Первые бои пройдут 1 мая, а финальные — 13 и 14 мая.В турнире примут участие более 640 спортсменов из 104 стран мира, в том числе семь действующих чемпионов. Бои пройдут в 13 весовых категориях. Призовой фонд соревнований составляет $5,2 млн, а победители получат по $200 тыс. Приз за второе место — $100 тыс., бронзовым медалистам достанется по $50 тыс.Читайте также:

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