https://uz.sputniknews.ru/20230427/mirziyoev-podderjal-proekty-saudovskoy-kompanii--34355699.html
Мирзиёев поддержал проекты саудовской компании
Мирзиёев поддержал проекты саудовской компании
Президент Узбекистана встретился с председателем правления "ACWA Power"
2023-04-27T19:51+0500
2023-04-27T19:51+0500
2023-04-27T19:51+0500
экономика
энергетика
шавкат мирзиёев
узбекистан
саудовская аравия
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с председателем правления саудовской компании "ACWA Power" Мухаммадом Абдуллой Абунайяном, передает пресс-служба узбекского лидера.В ходе встречи глава Узбекистана отметил, что страна плодотворно сотрудничает с "ACWA Power". Более того, компания – крупнейший инвестор в сфере возобновляемой энергетики в республике.Также стороны обсудили перспективы дальнейшего совместной работы, в том числе в продвижении инновационных проектов.Напомним, сегодня в столице Узбекистана начал свою работу второй Ташкентский международный инвестиционный форум.В нем участвуют около 2,5 тыс. представителей бизнеса и банковско-финансовой сферы из 70 стран.Читайте также:
саудовская аравия
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мирзиёев поддержал проекты саудовской компании президент узбекистана шавкат мирзиёев провел переговоры с председателем правления саудовской компании acwa power мухаммадом абдуллой абунайяном ташкентский международный инвестиционный форум новости энергетика новость инвестиции
мирзиёев поддержал проекты саудовской компании президент узбекистана шавкат мирзиёев провел переговоры с председателем правления саудовской компании acwa power мухаммадом абдуллой абунайяном ташкентский международный инвестиционный форум новости энергетика новость инвестиции
Мирзиёев поддержал проекты саудовской компании
Как прошла встреча президента Узбекистана с председателем правления компании "ACWA Power" – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с председателем правления саудовской компании "ACWA Power" Мухаммадом Абдуллой Абунайяном, передает
пресс-служба узбекского лидера.
В ходе встречи глава Узбекистана отметил, что страна плодотворно сотрудничает с "ACWA Power". Более того, компания – крупнейший инвестор в сфере возобновляемой энергетики в республике.
"В настоящая время в сфере альтернативной энергетики осуществляются проекты на $7,5 млрд. Кроме того, ведется активная подготовка новых проектов строительства солнечных и ветряных электростанций, производства "зеленого" водорода",- написано в сообщении пресс-службы.
Также стороны обсудили перспективы дальнейшего совместной работы, в том числе в продвижении инновационных проектов.
Напомним, сегодня в столице Узбекистана начал свою работу второй Ташкентский международный инвестиционный форум.
В нем участвуют около 2,5 тыс. представителей бизнеса и банковско-финансовой сферы из 70 стран.