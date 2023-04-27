https://uz.sputniknews.ru/20230427/mirziyoev-podderjal-proekty-saudovskoy-kompanii--34355699.html

Мирзиёев поддержал проекты саудовской компании

Мирзиёев поддержал проекты саудовской компании

Президент Узбекистана встретился с председателем правления "ACWA Power"

2023-04-27T19:51+0500

2023-04-27T19:51+0500

2023-04-27T19:51+0500

экономика

энергетика

шавкат мирзиёев

узбекистан

саудовская аравия

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с председателем правления саудовской компании "ACWA Power" Мухаммадом Абдуллой Абунайяном, передает пресс-служба узбекского лидера.В ходе встречи глава Узбекистана отметил, что страна плодотворно сотрудничает с "ACWA Power". Более того, компания – крупнейший инвестор в сфере возобновляемой энергетики в республике.Также стороны обсудили перспективы дальнейшего совместной работы, в том числе в продвижении инновационных проектов.Напомним, сегодня в столице Узбекистана начал свою работу второй Ташкентский международный инвестиционный форум.В нем участвуют около 2,5 тыс. представителей бизнеса и банковско-финансовой сферы из 70 стран.Читайте также:

саудовская аравия

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мирзиёев поддержал проекты саудовской компании президент узбекистана шавкат мирзиёев провел переговоры с председателем правления саудовской компании acwa power мухаммадом абдуллой абунайяном ташкентский международный инвестиционный форум новости энергетика новость инвестиции