Мирзиёев встретился с президентом Азиатской конфедерации футбола
09:41 27.04.2023 (обновлено: 09:47 27.04.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 26 апреля принял главу Азиатской конфедерации футбола Шейха Салмана бин Ибрахима Аль Халифу.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, включая проведение крупных мероприятий, внедрение передового опыта и повышение квалификации футбольных тренеров.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял главу Азиатской конфедерации футбола Шейха Салмана бин Ибрахима Аль Халифу, сообщает пресс-служба президента.
Мирзиёев поздравил Салмана бин Ибрахима Аль Халифу с переизбранием на пост президента континентальной конфедерации, отметив его вклад в популяризацию этого вида спорта в азиатском регионе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 26 апреля принял главу Азиатской конфедерации футбола Шейха Салмана бин Ибрахима Аль Халифу.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 26 апреля принял главу Азиатской конфедерации футбола Шейха Салмана бин Ибрахима Аль Халифу.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла плодотворном партнерстве Узбекистана с конфедерацией. В его рамках реализуют совместные программы и проекты по развитию футбола, популяризации его среди молодежи, подготовке высококвалифицированных специалистов.
В свою очередь, Шейх Салман бин Ибрахим Аль Халифа высоко оценил работу, которая ведется в Узбекистане по всесторонней поддержке любительского и профессионального футбола, созданию современной инфраструктуры и образовательной базы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 26 апреля принял главу Азиатской конфедерации футбола Шейха Салмана бин Ибрахима Аль Халифу.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 26 апреля принял главу Азиатской конфедерации футбола Шейха Салмана бин Ибрахима Аль Халифу.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также он поздравил с успешным проведением в республике чемпионатов Азии среди молодежи и недавней победой национальной сборной.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества: организацию крупных мероприятий, включая женские и юношеские первенства, популяризацию этого вида спорта, внедрение передового опыта и оказание методологической помощи, повышение квалификации футбольных тренеров.
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