https://uz.sputniknews.ru/20230427/prezident-uzbekistan-shavkat-mirzieev-vstrecha-glava-aziatskaya-konfederaciya-futbol-34315397.html

Мирзиёев встретился с президентом Азиатской конфедерации футбола

Мирзиёев встретился с президентом Азиатской конфедерации футбола

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, включая проведение крупных мероприятий, внедрение передового опыта и повышение квалификации футбольных тренеров.

2023-04-27T09:41+0500

2023-04-27T09:41+0500

2023-04-27T09:47+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

азиатская конфедерация футбола

президент

встреча

сотрудничество

политика

спорт

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял главу Азиатской конфедерации футбола Шейха Салмана бин Ибрахима Аль Халифу, сообщает пресс-служба президента.Мирзиёев поздравил Салмана бин Ибрахима Аль Халифу с переизбранием на пост президента континентальной конфедерации, отметив его вклад в популяризацию этого вида спорта в азиатском регионе.Речь шла плодотворном партнерстве Узбекистана с конфедерацией. В его рамках реализуют совместные программы и проекты по развитию футбола, популяризации его среди молодежи, подготовке высококвалифицированных специалистов.В свою очередь, Шейх Салман бин Ибрахим Аль Халифа высоко оценил работу, которая ведется в Узбекистане по всесторонней поддержке любительского и профессионального футбола, созданию современной инфраструктуры и образовательной базы.Также он поздравил с успешным проведением в республике чемпионатов Азии среди молодежи и недавней победой национальной сборной.Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества: организацию крупных мероприятий, включая женские и юношеские первенства, популяризацию этого вида спорта, внедрение передового опыта и оказание методологической помощи, повышение квалификации футбольных тренеров.Читайте также: Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Италии

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