https://uz.sputniknews.ru/20230427/rossiya-ohotnik-uzbekistan-surhandarya-ohota-dobycha-kozel-krasnaya-kniga-razreshenie-34321368.html

На каких основаниях российский охотник застрелил в Узбекистане краснокнижного козла

На каких основаниях российский охотник застрелил в Узбекистане краснокнижного козла

Разрешение на отстрел дикого животного выдали в рамках утвержденной квоты. Охоту контролировала инспекция регионального управления по экологии и охране окружающей среды. После ее завершения составили акт добычи.

2023-04-27T12:16+0500

2023-04-27T12:16+0500

2023-04-27T12:27+0500

россия

узбекистан

сурхандарьинская область

красная книга

животное

квота

общество

добыча

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Гражданин России во время охоты в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана застрелил краснокнижного винторогого козла, сообщила пресс-служба Минприроды республики.Разрешение на отстрел выдали в рамках утвержденной квоты, уточнили в ведомстве.Ранее в соцсетях распространили видео, где российский охотник со своей женой охотится в Сурхандарьинской области на краснокнижных животных — Бухарского мархура и Бухарского уриала.В свою очередь, пресс-служба Минприроды опубликовала правила проведения трофейной охоты в Узбекистане, а также прокомментировала данный случай.По данным Минприроды, охота проходит под контролем инспекции региональных управлений по экологии и охране окружающей среды, где и регистрируют выданное разрешение. После охоты представитель региональной инспекции экологии составляет акт о добытом животном, добавили в пресс-службе.Читайте также: Как Узбекистан будет сохранять биоразнообразие

россия

узбекистан

сурхандарьинская область

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