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https://uz.sputniknews.ru/20230427/rossiya-ohotnik-uzbekistan-surhandarya-ohota-dobycha-kozel-krasnaya-kniga-razreshenie-34321368.html
На каких основаниях российский охотник застрелил в Узбекистане краснокнижного козла
На каких основаниях российский охотник застрелил в Узбекистане краснокнижного козла
Разрешение на отстрел дикого животного выдали в рамках утвержденной квоты. Охоту контролировала инспекция регионального управления по экологии и охране окружающей среды. После ее завершения составили акт добычи.
2023-04-27T12:16+0500
2023-04-27T12:27+0500
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узбекистан
сурхандарьинская область
красная книга
животное
квота
общество
добыча
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Гражданин России во время охоты в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана застрелил краснокнижного винторогого козла, сообщила пресс-служба Минприроды республики.Разрешение на отстрел выдали в рамках утвержденной квоты, уточнили в ведомстве.Ранее в соцсетях распространили видео, где российский охотник со своей женой охотится в Сурхандарьинской области на краснокнижных животных — Бухарского мархура и Бухарского уриала.В свою очередь, пресс-служба Минприроды опубликовала правила проведения трофейной охоты в Узбекистане, а также прокомментировала данный случай.По данным Минприроды, охота проходит под контролем инспекции региональных управлений по экологии и охране окружающей среды, где и регистрируют выданное разрешение. После охоты представитель региональной инспекции экологии составляет акт о добытом животном, добавили в пресс-службе.Читайте также: Как Узбекистан будет сохранять биоразнообразие
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россия узбекистан сурхандарьинская область красная книга животное квота добыча общество
россия узбекистан сурхандарьинская область красная книга животное квота добыча общество

На каких основаниях российский охотник застрелил в Узбекистане краснокнижного козла

12:16 27.04.2023 (обновлено: 12:27 27.04.2023)
© Пресс-служба Министерства природных ресурсов УзбекистанаТрофейная охота в Узбекистане
Трофейная охота в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2023
© Пресс-служба Министерства природных ресурсов Узбекистана
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Разрешение на отстрел дикого животного выдали в рамках утвержденной квоты. Охоту контролировала инспекция регионального управления по экологии и охране окружающей среды. После ее завершения составили акт добычи.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Гражданин России во время охоты в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана застрелил краснокнижного винторогого козла, сообщила пресс-служба Минприроды республики.
Разрешение на отстрел выдали в рамках утвержденной квоты, уточнили в ведомстве.
Ранее в соцсетях распространили видео, где российский охотник со своей женой охотится в Сурхандарьинской области на краснокнижных животных — Бухарского мархура и Бухарского уриала.
В свою очередь, пресс-служба Минприроды опубликовала правила проведения трофейной охоты в Узбекистане, а также прокомментировала данный случай.

"В соответствии с утвержденной на 2022 год квоты на изъятие диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу, было выдано гражданину РФ Мазуркевичу С.Л. разрешение за № 000085 от 23.11.2022 года на отстрел винторогого козла мархура на территории охотничьего хозяйства в Сурхандарьинской области", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Минприроды, охота проходит под контролем инспекции региональных управлений по экологии и охране окружающей среды, где и регистрируют выданное разрешение. После охоты представитель региональной инспекции экологии составляет акт о добытом животном, добавили в пресс-службе.
Читайте также: Как Узбекистан будет сохранять биоразнообразие
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